2019-07-18T15:15:33+03:00
Общество

Разговоры с медведем и умение ходить спиной вперед могут сохранить вам жизнь

Отправляясь за грибами и ягодами в Тверской области, не забывайте о безопасности
Альберт БОЙКОВ
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Встреча с медведем может закончиться для человека летальным исходомВстреча с медведем может закончиться для человека летальным исходомФото: Алексей СТЕФАНОВ
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В этом году осень, видимо, пришла раньше срока. Дожди совсем не дают передышки, а на городских улицах на глаза всё чаще попадаются продавцы ягод и грибов.

Возможность полакомиться дарами леса, а может - чего уж там - и подзаработать, толкает людей в лес, естественную среду обитания диких животных. Если из борьбы с рысью или волком человек может выйти победителем, такие случаи имели место быть, то аналогичная дуэль с медведем практически наверняка закончится летальным исходом. Сотрудники Центрально-Лесного заповедника рассказали, что делать, если вы встретились с косолапым.

- В Сибири охотники в старину делали так: поднимали руки вместе с одеждой над головой, чтобы казаться выше, и произносили: «У тебя - своя дорога, у меня - своя дорога. Иди своей дорогой», - рассказывает главный научный сотрудник Центрально-Лесного заповедника, доктор биологических наук Валентин Пажетнов.

Суть старого метода в том, что, заслышав звук человеческой речи, животное, никогда не контактировавшее с человеком, понимает, что перед ним что-то неизведанное, а значит, от этого объекта надо держаться подальше.

- Важно не кричать, не повышать голос, потому что у животного включиться другой инстинкт - оборонительный. В этом случае он может проявить агрессию. Лучше всего говорить спокойно и при этом всё время отступать задом, не поворачиваясь к зверю спиной, - продолжает Валентин Пажетнов.

При этом он замечает, что от медведя ни в коем случае нельзя убегать, чтобы не спровоцировать инстинкт преследования. Даже если вы ушли далеко от зверя, всё равно продолжайте придерживаться своей тактики. Если медведь услышит, что вы побежали, он может броситься вдогонку. Скрыться от зверя не получится, даже если вы отличный бегун. В броске косолапый развивает скорость до 60 км/ч и может прыгать на 4-5 метров.

Однажды в Кроноцком заповеднике (Камчатка) лесничий встретился с медведем и, следуя такой тактике, стал уходить от животного. Зверь следовал за ним и не пытался напасть, но как только мужчина замолкал, он ускорял шаг. В итоге косолапый загнал мужчину в горную реку, где последний простоял полночи, общаясь с животным. Лишь под утро зверь потерял интерес и пошел по своим делам.

Есть и правила поведения, которые позволят минимизировать риск встречи с медведем.

- Лучше избегать вечерних прогулок: днем вероятность столкнуться с тем же медведем гораздо ниже. И конечно, не стоит гулять по «медвежьим лесам» в одиночку. Не было почти ни одного случая, чтобы медведь вышел на группу людей. А если вы всё-таки идете по лесу один, нужно заранее «оповестить» лесных обитателей о своем приближении, - рассказывает ведущий научный сотрудник Центрально-Лесного заповедника, кандидат биологических наук Виталий Кочетков.

В старину жители деревень брали с собой палку с погремушкой или стучали о днище котелка. Зверь замечает человека раньше, чем человек его. Оказавшись в лесу, не стоит очень долго топтаться на одном месте. Дело в том, что тогда возрастет интенсивность запаха, исходящего от человека, и животное примет превентивные меры.

Самая большая вероятность встретить в лесу именно медведя. Дело в том, что волки, рыси и другие хищники крайне осторожны. Так, настоящий волк старается избегать встречи с человеком, а вот его гибрид с собакой лишен этого страха, при этом он имеет все признаки хищнического поведения.

Что касается медведя, то он может напасть при следующих обстоятельствах:

- если он защищает добычу;

- когда медведица находится вместе с медвежатами;

- в период гона у самцов (в Тверской области обычно май - июнь);

- во время строительства берлоги, как правило это происходит накануне выпадения снега.

ИСТОЧНИК KP.RU

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