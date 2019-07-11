Виктор Баранец о своей книге «Спецоперация Крым 2014»: Я нашпиговал ее уникальными документами

- Я 11 июля у вас в Твери представляю свою книгу «Спецоперация Крым 2014». Приходите. Будет интересно, - позвал Виктор Николаевич Баранец, позвонив в редакцию тверской «Комсомолки».

- Конечно. Придём, - заверили мы. Как не прийти.

Баранец - человек-легенда в «Комсомолке»: полковник в отставке, военный обозреватель издания, он много лет ведёт на радио «КП» авторскую передачу «Военное ревю». Дозвониться и поговорить с Виктором Николаевичем на военную и не только тематику в прямой эфир может каждый. Вот и звонят и пишут тысячи. Со всеми Баранец старается держать связь, дать нестандартный совет, рекомендацию. Встреча с читателями была назначена в одном из центральных книжных города. Несмотря на будний день воочию увидеть автора и пообщаться с ним пришли несколько десятков человек.

Ровно в 18.00, по-армейски четко, Виктор Баранец сел за стол и после небольшого вступления ведущего, взял слово сам. Как рассказал автор, работал он над книгой в режиме «наибольшего благоприятствования». Поскольку написать ее попросил сам министр обороны. Само собой, что военный обозреватель имел доступ к уникальным документам.

- Я нашпиговал её документами, с некоторых из них специально под книгу был снят гриф секретности. Ровно через год я доложил министру обороны, что книга готова, - поделился Виктор Баранец.

Изначально автор рассчитывал, что книга будет строго документальной, однако когда было отпечатано 40 экземпляров, печать была приостановлена. Специальная комиссия занялась изучением фолианта. В итоге из «Крыма» попросили изъять несколько глав, по сути, эксклюзив. Но нашлись люди, которые рекомендовали автору написать документально-художественную книгу.

- Часть фактов надо было преподнести в литературной форме, не меняя их сути, меняя только фамилии. Я подумал и согласился. Так появился жанр, документально-художественное исследование, которого возможно не существует в мире, - рассказал военный обозреватель «Комсомольской правды».

Со слов автора, из книги всё-таки было изъято три-четыре невероятно героических момента, так как они были связаны с работой российской разведки. Кстати, изначально книга должна была носить название «Возвращение Крыма», но от этой идеи в итоге было решено отказаться.

- За это название невероятно билась моя дорогая жена, но когда дело дошло до выпуска, один человек сказал, что название слишком спокойное. Пройдет человек и не заметит. Так и было придумано окончательное название книги с перчиком, с зацепом, - поделился автор.