Губернатор Игорь Руденя: мы возвращаем систему пассажирских перевозок, которая привычна и понятна для всех

В маршруточном хаосе, царящем на рынке пассажирских перевозок в последние годы, вскоре должен быть наведен порядок. Контролировать перевозки будет единый оператор госкомпания «Транспорт Верхневолжья» — организация регионального подчинения. По мысли властей, это позволит выстроить прозрачную систему контроля за работой перевозчиков.

Губернатор Игорь Руденя провел совещание в региональном правительстве, обсуждали воплощение в жизнь этой новой модели. Впервые идея единого госоператора пассажирских перевозок была озвучена губернатором на заседании регионального правительства 4 июля.

Дело заспорилось, спустя неделю в областном правительстве уже обсуждали ход реализации запланированных мероприятий. А на заседании областного парламента тем временем рассмотрели и утвердили законопроект «Об отдельных вопросах организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом на территории города Твери и Тверской области». Документ предусматривает передачу полномочий организации пассажирских перевозок на региональный уровень.

На совещании в правительстве. Фото: пресс-служба ПТО

«Транспорт Верхневолжья»

Новая модель перевозок – это современные автобусы, прозрачная тарифная политика, контроль за перевозчиками, повышение экономической эффективности предприятий городского и межмуниципального транспорта, создание порядка 1000 рабочих мест для жителей области. На первом этапе, в феврале 2020 года, новую систему планируется запустить на территории Твери и Калининского района, затем в муниципалитетах области. По мнению губернатора, внедрение новой модели позволит навести порядок в сегменте общественных перевозок, сделать их комфортными, безопасными и удобными.

- Мы возвращаем систему, которая была привычна и понятна для всех. Это, в первую очередь, регулируемые тарифы с соблюдением всех льгот, никаких коммерческих цен на маршрутах общественного транспорта не предполагается. Тверская область не единственный регион, который выбрал модель пассажирских перевозок города Москвы, но уверен, Верхневолжье станет одним из первых, где эта модель будет внедрена, - так охарактеризовал грядущие нововведения губернатор Игорь Руденя.

На чём поедем

Возить пассажиров планируется на новеньких ЛиАЗах. Их презентовали тверичанам в июне в рамках тестирования. ЛиАЗы оснащены автоматизированной системой оплаты проезда, системами тахографического контроля, навигации и информирования пассажиров, видеонаблюдения и диспетчеризации, автоматизированного подсчета пассажиропотока и прочими современными решениями. Все водители, выходящие на рейсы, получат соответствующую сертификацию, будут проходить регулярные медицинские осмотры.

Почём билетики

Оплачивать проезд будем по единому регулируемому тарифу, соответственно будет исключена существующая неразбериха с разными ценами на проезд на разных маршрутах. На всех маршрутах льготники смогут использовать ЕСПБ. Можно будет расплачиваться картой, которая будет синхронизирована с пассажирским транспортном Москвы и пригородными поездами «Ласточками». Будет внедрена возможность бесплатной пересадки в течение 45 минут на любом маршруте общественного транспорта.

Официально

Сергей Денисов, член постоянного комитета Тверской городской Думы по вопросам развития городской инфраструктуры:

- Создание современной модели работы городского и межмуниципального пассажирского транспорта, основанной на передовом московском опыте, – это очень важное решение. Губернатор Игорь Руденя выступил инициатором кардинальных преобразований в этой системе. Они необходимы для того, чтобы наш транспорт был более комфортным, безопасным, а бюджет получал дополнительные доходы за счет наведения порядка на рынке пассажирских перевозок.

Светлана Козлова, депутат Тверской городской Думы:

- Твери такие перемены просто необходимы. Раньше был период, когда муниципальный транспорт обновлялся, становился более удобным для людей с ограниченными возможностями здоровья, пожилых людей, мам с колясками. Потом эта задача как будто ушла на второй или третий план. Новая модель пассажирских перевозок, предложенная губернатором Игорем Руденей, должна учитывать потребности маломобильных граждан. Нашему городу и области нужен новый транспорт и современные подходы к организации его работы.

Вадим Рыбачук, председатель Общественной палаты города Твери:

- Необходимость перемен назрела давно. Идея, предложенная губернатором Игорем Руденей, хорошая. Если будут реализованы задачи по наведению порядка в сфере муниципального пассажирского транспорта, обеспечению прозрачности тарифной политики, обновлению автопарка, это замечательно. Новая модель пассажирских перевозок должна быть более удобной для жителей. Это касается, в том числе, маршрутов. Необходимо провести соответствующие замеры пассажиропотока или воспользоваться ранее выполненными исследованиями, если они не утратили актуальности.

Станислав Петрушенко, председатель постоянного комитета по транспорту и жилищно-коммунальному комплексу Законодательного собрания Тверской области:

- Модель правильная, ее нужно внедрять. Поскольку мы идем впереди других регионов, о возможных рисках необходимо подумать заранее. На реализацию проекта закладываются большие ассигнования. И важно на старте установить, что для нас важно не сколько километров пройдет автобус, а сколько пассажиров он возьмет на борт и сколько денег в итоге получит областной бюджет.