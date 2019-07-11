2019-07-11T14:15:01+03:00
Общество

В июле нагрянула осень: будут дожди и грозы

Прогнозы синоптиков неутешительны
Альберт БОЙКОВ
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Дожди вновь накроют ВерхневолжьеДожди вновь накроют ВерхневолжьеФото: Василий ХОДАРЕВ
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Июль уже в разгаре, однако, судя по погоде, на улице не середина лета, а начало осени. Дожди идут каждый день и останавливаться не собираются. Не балует своим теплом и солнце. Народ кутается в теплые куртки, а уж если зонтик дома забыл, то вообще пиши-пропало - так и простудиться не долго. К сожалению, в ближайшей перспективе положительных перемен от погоды ждать не стоит.

Так, в субботу утром синоптики прогнозируют всего около +7 градусов, а днем воздух прогреется до +15. Есть шанс, что на небосклоне промелькнет солнце и опять спрячется за облаками. Пройдет мелкий дождь. В воскресенье погода свой характер практически не изменит. Днем воздух может прогреться до +18, и пройдет гроза.

В первый рабочий день - ура! - потеплеет до +19, и опять есть вероятность небольших дождей. Солнце вновь будет прятаться за облаками, лишь изредка появляясь на небосклоне.

А вот вторник должен быть без дождей. Согласно актуальному на сегодняшний день прогнозу, на небе не будет ни одной тучи, а солнце прогреет воздух до комфортных +22. Начиная со среды вновь начнутся дожди, которым пока не видно ни конца, ни края.

ИСТОЧНИК KP.RU

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