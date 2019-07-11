2019-07-11T13:18:22+03:00
Общество

Первокурсникам ТГТУ рассказали, как будут работать очистные сооружения Твери в будущем

Вероятно кто-то студентов примет участие в модернизации
Альберт БОЙКОВ
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Студентам рассказали о грядущих изменениях Фото: ООО «Тверь Водоканал»Студентам рассказали о грядущих изменениях Фото: ООО «Тверь Водоканал»
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В результате запланированной на ближайшие годы модернизации очистные сооружения канализации Твери будут работать по другой технологии. Об этом студентам-первокурсникам Тверского государственного технического университета рассказал начальник очистных сооружений Игорь Погорелый в ходе одной из экскурсий, которые ООО «Тверь Водоканал» традиционно проводит для тверских студентов профильных специальностей.

Для ребят это первое знакомство с очистными сооружениями. Механические решетки для крупного мусора, песколовки для мелкого, взвеси и жиры на первичных отстойниках – это этапы механической очистки стоков. Далее в огромных резервуарах бактерии поглощают из стоков органику – это биологический этап. Затем обеззараживание и выпуск очищенной воды в водоем. «Признаться, я не задумывалась о том, как очищается вода. Никогда не думала, что это такой сложный и достаточно длительный процесс. Не ожидала, что очистные сооружения настолько масштабные. Интересно было узнать о предстоящей модернизации», - делится впечатлениями Арина Говорова, студентка 1-го курса факультета природопользования и инженерной экологии ТГТУ.

Проект модернизации очистных сооружений предполагает применение в будущем технологии глубокой биологической очистки. По сравнению с используемой сегодня она более многоступенчатая, в ней, в частности, появится зона анаэробных бактерий, которые будут удалять из стоков азот, что было недоступно раньше. Считается, что это лучшая технология очистки стоков на сегодня.

«Мы готовим специалистов в сфере природоохранной деятельности предприятий. Наши выпускники будут заняты инженерной защитой окружающей среды, в том числе решением актуальных для водоканала вопросов очистки стоков и утилизации отходов. Сегодня они увидели возможную сферу применения своих знаний и сил», - говорит Владимир Левинский, доцент кафедры «Горное дело, природообустройство и экология» ТГТУ, кандидат технических наук.

Некоторые из выпускников ТГТУ уже успешно трудятся на «Тверь Водоканале», в том числе экологами и технологами. Экскурсии для студентов - взаимоинтересная форма знакомства будущих специалистов и работодателей, поэтомусотрудничество тверского водоканала с вузами будет продолжено.

ИСТОЧНИК KP.RU

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