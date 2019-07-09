Смоленский переулок в Твери собираются открывать, а на проспекте Победы ломают рельсы

Для простых горожан, не специалистов, не важно, какая компания отвечает за перекрытие, ремонт, починку, заливку городских дорог. Для жителей города любое перекрытие - это в первую очередь препятствие, которое вызывает одно: неудобство.

А потому мы решили обозначить, кто отвечает за какие участки, и вновь напомнить о сроках сдачи работ. Пройдемся по основным раскопам в городе на сегодняшний день.

- Смоленский переулок

Приятная новость: работы на данном участке подходят к концу. Напомним, с 28 июля на пересечении Смоленского переулка с улицами Чернышевского и Московской проходила перекладка аварийного участка канализационного коллектора диаметром 600 мм.

- Ремонтные работы были завершены 5 июля, в пятницу. В настоящее время продолжается благоустройство территории. 10 июля будет залит первый слой асфальта, 11 июля - второй. Таким образом, к выходным данный участок планируется открыть, это чуть раньше заявленного нами срока, - прокомментировали «КП» в «Тверь Водоканал».

К выходным данный участок планируется открытьФото: Ирина ТАРАСОВА

- От улицы Орджоникидзе до проспекта Победы

Основные дорожно-ремонтные работы в городе проходят в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

На улице Орджоникидзе и проспекте Победы их проводит подрядная организация «Дорожное управление «Гражданстрой», поясняют в правительстве региона.

На участке от площади Гагарина до набережной реки Лазури протяжённостью 0,45 км уже уложено новое асфальтобетонное покрытие.

От набережной реки Лазури до площади Терешковой (протяженность 0,78 км) выполнено фрезерование, идёт укладка нового асфальта.

От площади Терешковой до бульвара Цанова (порядка 1,2 км) идет демонтаж трамвайных путей.

На разных участках города снимают трамвайные путиФото: Ирина ТАРАСОВА

- Бурашевский путепровод (Крупский мост)

Напомним, начало капитального ремонта путепровода через Октябрьскую железную дорогу в створе Бурашевского шоссе запланировано на июль. Возведен он был в 1967 году, и такого рода работы пройдут впервые. Ремонт будет проведен за счёт средств дорожного фонда региона и бюджета Твери. Подрядчик, ООО СК «ВИТ», уже начал подготовку к началу ремонта. 8 июля на участке появились дорожная техника и рабочие. Завершить его планируется до 31 мая 2020 года.

В общей сложности на объекте запланировано: демонтаж трамвайных путей, укрепление опор и балок путепровода, ремонт пролётов, укладка нового асфальтового покрытия, модернизация линии освещения, устройство водоотвода. Кроме того, в порядок приведут тротуары и лестницы. По окончании работ на мосту будет организовано 4 полосы (по две в каждую сторону), тротуар расширят практически вдвое - до 1,5 м.

Напомним, на первом этапе работ, когда будут демонтировать трамвайные пути, дорожное движение перекрываться не будет. В дальнейшем движение всех видов транспорта и пешеходов по путепроводу будет временно прекращено для обеспечения безопасности. На этот период изменится схема движения по ряду улиц.

На Крупском мосту начались подготовительные работы. Фото: ПТО

Планы таковы: до конца этого года подрядчику предстоит демонтировать элементы и конструкции путепровода, отремонтировать устои и промежуточные опоры. Также в этом году начнётся ремонт пролетного строения и мостового полотна.

В 2020 году будет проведен ремонт сопряжения путепровода с насыпью и лестничных сходов, земляного полотна и дорожной одежды на подходах. Кроме того, будет завершен ремонт пролетного строения и мостового полотна, уточнили в ПТО.

ВАЖНО

В этом сезоне в Твери будет отремонтировано 28 объектов протяжённостью более 33 км. На это потратят более 1,5 млрд рублей федеральных и областных средств.