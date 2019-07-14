День города Тверь отмечает незаметно

14 июля Тверь отмечает День города. О том, что в областной столице праздник, можно понять лишь очутившись в её центре, куда стянулись тысячи жителей. Однако стоит пройти буквально несколько сотен метров и торжеств, как не бывало. Жизнь идёт своим чередом.

По традиции основная масса людей курсируют по Советской улице, где специально было перекрыто движение для транспорта. От разнообразия товаров, продающихся в лавках, разбегаются глаза. Деревянные ножи, бусы, браслеты, магниты и многое другое.

Но не эти побрякушки, хоть и красивые, вызывают у людей интерес. Чуть поодаль раздается непривычная для русского человека музыка.

Выступление колоритного персонажа вызвало большой интересФото: Альберт БОЙКОВ

Потомок индейцев в национальном одеянии играет на инструменте, похожем на флейту, а десятки людей, обступив исполнителя, записывают происходящее на видео. Самые ярые любители творчества даже подкидывают уроженцу далекой страны деньги.

По пути уже встречается наш соотечественник, одетый в русский национальный костюм. Мужчина играет на невиданном инструменте и поёт какую-то печальную песню.

Исполнитель играл красиво, но песня была грустнаяФото: Альберт БОЙКОВ

Большой интерес у отдыхающих вызвали выставленные на обзор автомобили. У продуктов российского и американского автопрома было так много поклонников, что желающие сделать фото даже собрали небольшую очередь.

За Волгой тоже кипела жизнь. Так, рядом с городским пляжем была сооружена большая сцена, у которой толпились любители музыки и конкурсов с призами.

Сам городской пляж был отдан на откуп спортсменам. Волейбол, баскетбол, дзюдо, силовой экстрим и не только. Каждый вид спорта собрал не только атлетов и зрителей, но и тех, кто еще определяется со своим спортивным будущим.

Обладатель раритетной "Чайки" решил вздремнутьФото: Альберт БОЙКОВ

Селфи со спинойФото: Альберт БОЙКОВ