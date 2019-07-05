2019-07-05T18:28:55+03:00
Политика

Форум «Реки России», прошедший в Тверской области, вошел в ТОП-5 туристических событий недели

Эксперты отметили выступление главы Ростуризма и презентацию развития зоны «Завидово»
Алина ПЕТРОВА
Поделиться:
На форуме Игорь Руденя рассказал о проекте «Волжское море». Фото: пресс-служба ПТОНа форуме Игорь Руденя рассказал о проекте «Волжское море». Фото: пресс-служба ПТО
Изменить размер текста:

Две новости Национального туристского форума «Реки России», прошедшего 2 июля в Тверской области, попали в ТОП-5 событий внутреннего и въездного туризма по версии журнала «Отдых в России».

На сайте журнала сообщается, что, пожалуй, самым ярким событием этой турнедели стало выступление главы Ростуризма Зарины Догузовой на форуме «Реки России» 2 июля в Завидово. Она раскритиковала все предыдущие попытки продвижения туризма в России, назвала их несистемными, локальными. Кроме того, было объявлено о создании Центра маркетинговых компетенций при Ростуризме, который будет заниматься всей маркетинговой программой ведомства.

Еще одним важным событием по версии издания в туристической отрасли стала презентация планов развития особой экономической зоны «Завидово», в частности, создания инфраструктуры водного туризма в рамках инвестиционного проекта «Волжское море». Об этом на форуме «Реки России» рассказал губернатор Игорь Руденя.

- «Завидово» — это одна из самых успешных особых экономических зон в Центральном федеральном округе. Здесь планируется развитие жилищного строительства, создание большого конгресс-центра, спортивных объектов. Проект «Волжское море» объединяет большую транспортную инфраструктуру. Тверской регион нацелен на развитие туризма», – сказал губернатор.

По словам Игоря Рудени, в настоящее время в инфраструктуру развития кластера круизного туризма и отдыха «Волжское море» вложено более 15 млн рублей частных инвестиций.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Посол Беларуси в России: Союзные отношения должны выйти на новый уровень
Владимир Семашко в интервью главному редактору «Комсомольской правды» Владимиру Сунгоркину рассказал о том, каким видит будущее наших стран, почему Россия и Беларусь не ввели единую валюту и как разрулить экономические споры
Новости 24
В Твери мошенник "купил" овощей и фруктов на 300 тысяч рублей
На 190 тысяч рублей выписано штрафов в Тверской области по итогам проверок молочной продукции
Два человека пострадали в ДТП под Тверью
Земли лесного фонда Тверской области увеличились почти на 500 га
В Парке Победы в Твери появится современная экстрим-площадка
Тверские автоинспекторы рассказали детям о правилах дорожного движения
Жителей Твери приглашают на детский праздник в Горсад
Пешеход попал под колеса бетоносмесителя в Твери
О мошенничестве на интернет-сайтах предупреждают пенсионеров Тверской области
«Сова» пришла на помощь грибникам в Тверской области
Дело министра Тверской области Виктора Шафороста вернулось в суд первой инстанции
Житель Тверской области получил условный срок за то, что ударил ножом собственного сына
В Тверской области начинается "Контроль трезвости"
Замначальника межмуниципального отдела МВД Тверской области задержан за взятку
О том, что ждет тверских туристов за границей расскажет Роспотребнадзор
Жителя Тверской области подозревают в незаконном обороте наркотиков
В отношении трех свидетелей по ДТП с маршруткой в Тверской области заведены уголовные дела
В Тверской области предприятие незаконно добывало из Волги воду
«Тверь Водоканал» завершил капитальный ремонт трубопровода на Медновском водозаборе
Двое молодых людей в Тверской области проникли в чужую квартиру ради выпивки
На перегоне в Тверской области сгорел тепловоз
Жительница Тверской области в пьяной ссоре зарезала своего знакомого
В Тверской области незаконно собирали данные несовершеннолетних
Одиннадцатилетний мальчик оказался под колесами иномарки в Тверской области
В Тверской области торговый представитель одной из фирм присваивала деньги клиентов