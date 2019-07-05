Форум «Реки России», прошедший в Тверской области, вошел в ТОП-5 туристических событий недели

Две новости Национального туристского форума «Реки России», прошедшего 2 июля в Тверской области, попали в ТОП-5 событий внутреннего и въездного туризма по версии журнала «Отдых в России».

На сайте журнала сообщается, что, пожалуй, самым ярким событием этой турнедели стало выступление главы Ростуризма Зарины Догузовой на форуме «Реки России» 2 июля в Завидово. Она раскритиковала все предыдущие попытки продвижения туризма в России, назвала их несистемными, локальными. Кроме того, было объявлено о создании Центра маркетинговых компетенций при Ростуризме, который будет заниматься всей маркетинговой программой ведомства.

Еще одним важным событием по версии издания в туристической отрасли стала презентация планов развития особой экономической зоны «Завидово», в частности, создания инфраструктуры водного туризма в рамках инвестиционного проекта «Волжское море». Об этом на форуме «Реки России» рассказал губернатор Игорь Руденя.

- «Завидово» — это одна из самых успешных особых экономических зон в Центральном федеральном округе. Здесь планируется развитие жилищного строительства, создание большого конгресс-центра, спортивных объектов. Проект «Волжское море» объединяет большую транспортную инфраструктуру. Тверской регион нацелен на развитие туризма», – сказал губернатор.

По словам Игоря Рудени, в настоящее время в инфраструктуру развития кластера круизного туризма и отдыха «Волжское море» вложено более 15 млн рублей частных инвестиций.