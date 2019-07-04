Тверская городская Дума - площадка для творческих людей

Тверская городская Дума вновь распахнула двери для представителей творческих профессий. Уже не первый год помещение представительного органа становится одним из центров культурной жизни областной столицы. На этот раз жители города смогут увидеть работы фотохудожника Алексея Дудинского.

Свои работы жителям Твери в стенах городского парламента фотограф Алексей Дудинский показывает уже во второй раз. Нынешняя выставка «Цветное настроение» посвящена природе. Насекомые, цветы, роса на листьях, бутоны - все это в технике макросъемки. «

- Мне очень нравится природа, поэтому первым жанром, который меня захватил, стала макросъёмка. В этом жанре я показываю маленький мир с той стороны, с которой его не ожидает увидеть зритель. Мои работы в этом жанре неоднократно печатались в тематическом журнале. Кроме этого, в 2014 году моя работа попала в 100 лучших фото от одного из мировых производителей фототехники, - говорит про себя автор.

Фотографией Алексей Дудинский увлекался еще в школе, но пленочные аппараты тогда не вдохновили. С появлением цифровой техники вернулся к увлечению вновь около 10 лет назад. В 2010 году стал членом Тверского областного народного фотоклуба.

С открытием персональной выставки фотографа поздравил председатель Тверской городской Думы Евгений Пичуев. Он отметил удивительный талант фотографа:

- Ваше умение немногочисленными художественными приемами, которые присущи обычной фотографии, раскрыть в окружающем мире совершенно удивительные вещи, делает ваши работы такими притягательными. Ваши работы, несомненно, подарят жителям города позитивные эмоции и эстетическое наслаждение.

За эти годы в стенах городского парламента свои персональные выставки устраивали как именитые известные мастера, так и совсем новички. Традиции размещения выставок в здании Думы уже несколько лет.