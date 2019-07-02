В Твери утверждена программа Дня города-2019

Главной площадкой праздника станет Театральная площадь, где в 12 часов состоится торжественное открытие Дня города-2019. Здесь же в течение дня будет проходить фестиваль русских народных инструментов «Струны русской души», а вечером – концертная программа тверских исполнителей и шоу-программа с участием одного из лучших симфонических оркестров страны.

- На улице Советской традиционно расположится «Тверь мастеровая» – выставка-ярмарка народных промыслов, выставка ретро-автомобилей, техники ГУ МЧС России по Тверской области, а также Гастрономический фестиваль, - поясняют а администрации Твери.

В Городском саду будет организовано множество развлечений для детей. Здесь выступит детский цирк «Фантазёры», образцовый ансамбль танца «Айседора» Тверского колледжа культуры им. Н.А. Львова, хоровая капелла, творческие коллективы из различных районов области. Также же будут работать и различные интерактивные площадки.

Множество спортивных и культурных мероприятий пройдет на набережной Афанасия Никитина, на городском пляже и на площадках в районах города. Праздничный салют прогремит в 23 часа.

Подробная программа празднования Дня города-2019 размещена на официальном сайте администрации Твери.