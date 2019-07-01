Тверь перерытая: В городе продожается ремонт коллектора и демонтаж трамвайных путей

Конец июня погрузил Тверь в самые настоящие раскопки.

Утро пятницы, 28 июня, мягко говоря, удивил горожан новостью, что Смоленский переулок перекрыт от набережной реки Лазури до улицы Серебряной.

Дождь, отсутствие транспорта, да и сама ситуация, которая свалилась на голову неожиданно (официальное сообщение от горадминистрации о перекрытии появилось вечером 27 июня), привели к неудобствам, пробкам на дороге и возмущению людей. Учитывая, что сами работы на месте начались лишь после обеда.

На место пригнали экскаватор, который лишь ближе к вечеру стал вскрывать новенький асфальт, его, кстати, положили лишь год назад по московской методике. Работы, пусть и с небольшими перерывами, продолжились и в выходные дни, несмотря на ливни. И к 9 утра понедельника рабочие также уже были на месте.

- Мы лишь занимаемся нивелировкой, - пояснил «КП» один из рабочих на площадке. - Глубина котлована будет достигать 4,4 метра. После чего приступят к ремонту канализационного коллектора. Сколько уйдет времени на ремонт, сказать сложно. Если пойдет все гладко, может, и раньше управимся. Но заранее лучше не говорить (напомним, по планам "Водоканала" ремонтные работы должы завершиться 14 июля - Ред.)

Рабочие говорят, что постараются закончить работы раньше срока, главное, чтобы погода не подвелаФото: Ирина ТАРАСОВА

А В ЭТО ВРЕМЯ

Еще одной точкой ремонтных работ стал проспект Победы, где 28 июня сразу от площади Капошвара огородили трамвайные пути. Сутки спустя на огороженном участке начали снимать асфальт.

Надо ли говорить, что в обе стороны уже в выходные начала собираться автомобильная пробка. В часы пик движение транспорта на проспекте также затруднено. Учитывая, что и Смоленский переулок перекрыт.

Поэтому водителям следует внимательно относиться к дорожной обстановке и заранее планировать маршруты движения.

Работы продолжились с раннего утра понедельникаФото: Ирина ТАРАСОВА

Пока нет дождя, надо торопитьсяФото: Ирина ТАРАСОВА