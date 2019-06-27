Yota всё объяснит в новой рекламной кампании
В ней они рассказала о своем новом продукте - максимально гибкой линейке для смартфона. Все просто: теперь каждый может выбрать любое количество минут от 0 до 2000 и любой объём трафика от 1 гигабайта до безлимита. Да, можно выбрать, например, 137 минут и 16 Гб.
Главным героем рекламной кампании опять стал сотрудник - руководитель обучения Yota Андрей Тихонов, а хештэгом - #щавсёобъясню.
#щавсёобъясню
«Мы решили сделать рекламу максимально понятной. Рассказать о новой линейке попросили Андрея Тихонова. Он просто сидел на кухне в офисе, и мы подумали: почему бы и нет? Во всех роликах Андрей просто и понятно, буквально «на пальцах», объясняет, как работает новый продукт», - комментирует бренд-менеджер Yota Елена Толбузова.
Рекламная кампания разработана совместно с агентством Friends.Moscow.
Она продлится с 26 июня по 15 августа 2019 года.
Состав творческой группы:
Yota
Елена Толбузова - бренд-менеджер
Анастасия Тетерина, Алина Репкина - медиа-менеджеры
Анна Чернышева - диджитал-менеджер
Friends.Moscow
Денис Елисеев - креативный директор
Александр Попков - старший стратег
Андрей Попов - старший копирайтер
Дмитрий Масейкин - старший арт-директор
Анастасия Алексеева - старший аккаунт-менеджер
СПРАВКА
Yota - российский инновационный оператор беспроводной связи с федеральным покрытием в сетях 2G/3G/4G.
Основные услуги компании - голосовая мобильная связь и интернет 4G.
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ИСТОЧНИК KP.RU