Анна Пугач: "Жизнь с Андреем Дементьевым прошла как один день. Как вздох и выдох..."

26 июня - День памяти выдающегося поэта, нашего земляка Андрея Дементьева. Ровно год назад он ушел из жизни, не дожив меньше месяца до своего 90-летия...

И вот сегодня памятные события вновь, как и при жизни Андрея Дмитриевича, объединили несколько городов - Тверь, Москву, Кисловодск... Организатором многих из них стала муза поэта, его супруга Анна Давыдовна Пугач. Она и сегодня продолжает начатое им дело, она и сегодня живет его мечтами и планами и спешит делиться этим со всеми нами.

Поговорить с Анной Давыдовной оказалось не так-то просто: день выдался насыщенным на различные мероприятия, на каждом из которых она была почетным гостем. И все-таки несколько минут выкроить удалось.

- День памяти Андрея Дмитриевича стал по сути общенародным праздником. Его в этом году торжественно отмечают и в Твери, и в Москве...

- И на Северном Кавказе. Прямо сейчас в Кисловодске на даче Шаляпина проходят "Шаляписнкие сезоны", где каждый год собираются басы со всего постсоветского пространства. Андрей Дмитриевич был председателем попечительского совета этих "Шлапинских сезонов", и там тоже День памяти. И мне мне сегодня ребята оттуда много пишут и звонят... Хоть они и басы, но 26 июня они будут исполнять песни Андрея Дмитриевича. Вспоминать его.

День памяти Андрея Дементьева прошел в Твери у Дома поэзииФото: Ирина ТАРАСОВА

- Недавние концерты в Израиле показали, что имя Андрея Дементьева и его творчество помнят и ценят. Во залах разных городов был аншлаг.

- Я вам скажу почему. Наверное потому что оон народный поэт... Была кстати такая шутка. Однажды Геннадий Хазанов сказал ему: «Андрюш, ты знаешь какой парадокс, тебя никто кроме народа не любит...», имея ввиду начальство. Но это конечно не так. Его стихи знают все. Потому что они и лиричны, и гражданственны, и лишены всяких замысловатостей. С одной стороны они просты, а с другой - трогают до глубины души. За этот год, что его нет, я часто пересматриваю концерты, в том числе и советские, но замечаю, что какой-бы хороший артист не читал его стихи, но лучше самого Андрея Дмитриевича это никто не делает. И никто так не пробивает сердце.

Недавно я разговаривала с одной женщиной, которая занимает очень серьезный пост. И вдруг она мне говорит: "Знаете, у меня на прикроватной тумбочке лежат книги Андрея Дементьева. Я все его стихи знаю. Мне так они помогают, когда тяжело". Я была очень удивлена, потому что не ожидала никаких сантиментов и теплых слов. Но, конечно, мне было приятно. Для Андрея ведь самое важное в жизни было, чтобы его слышал и понимал народ. Помните его строчки? "Мне не надо другой награды, кроме той, что мне дал народ..."

- Анна Давыдовна, Вы столько его стихов знаете наизусть, всегда цитируете. А есть у вас любимое стихотворение супруга?

- Любимое?.. Есть.. "Самое горькое на свете состояние- одиночество, Самое длинное на свете расстояние-то, что одолеть не хочется..." Эти стихи очень давно были написаны. Марк Тишман позже на них написал песню. Они прекрасные. Потому что о каждом из нас...

В этот день звучали стихи Андрея Дементьева...Фото: Ирина ТАРАСОВА

- Вас Андрей Дмитриевич всегда называл музой. Теперь я понимаю почему... Вы всегда были с ним, были частью его, частью его творчества. Более 24 лет... Прошел год после его ухода. Сегодня вы ощущаете его присутствие рядом с собой?

- Не только ощущаю, все время с ним... Я занимаюсь делами, я веду дом. Я знаю, чем он был бы доволен, я знаю как бы он на что реагировал. И знаете, он столько стихов написал, что я какие-то открываю для себя только сейчас. Не то, чтобы заново, а даже впервые. Просто что-то проходило мимо, что-то я прочувствовала только сейчас. Он же много писал. Не дрожал над строчками. Иногда что-то не идет, говорит: "Да, ну! Все, рвем!" Я тут же: "Подожди, подожди, не рви!" А он: "Ничего, потом еще напишу". Вообще легкость с которой он относился к творчеству, к жизни, ко всему, это было потрясающе. Это я тоже думаю было причиной, почему он так долго и молодо жил. Он легким был до конца. Когда он ушел, мне ни один человек не сказал — "ой, ну, что ты хочешь, 90 лет". Все спрашивали одно — что случилось. И когда я терялась, пыталась что-то сказать о возрасте, никто не верил.

- Когда любимые и близкие уходят, мы все ждем какого-то сигнала, что все у них там хорошо. Снился он вам за этот год?

- Признаюсь, что это год дался мне очень трудно. Спасибо всем за поддержку и друзьям, и врачам. Я и сейчас ложусь поздно спать. Раньше двух ночи уснуть не могу. Снов не помню. Но что удивительно, всегда просыпаюсь с ощущением какого-то внутреннего тепла и радости. И сразу понимаю, Андрей был со мной. Ну, а если у меня возникают проблемы в жизни, я тут же открывают книгу с его стихами и сразу натыкаюсь на свет...

- Сегодня в День памяти что бы вы пожелали всем поклонникам творчества Андрея Дементьева?

- Мужчинам я бы пожелала, чтобы они были рыцарями, настоящими мужчинами. Чтобы они дарили радость, любовь, щедрость своим любимым, так как это делал Андрей Дмитриевич. Потому что я считаю себя очень счастливой женщиной и вспоминать все годы с ним для меня радость. Это прошло как один день. Как вздох и выдох. Это были годы, полные внимания и любви. Андрей вообще был очень щедрым. Я всегда вспоминаю, когда мы заходили в магазин. "Как ты думаешь, что мне взять, это или это?" - спрашивала я его. А он всегда с улыбкой отвечал: "Бери все!" Сейчас это вспоминать смешно, потому что, когда я приходила в магазин без него, продавцы тут же сникали: «Ой, вы сегодня одна..», не надеясь, что будет много покупок... (смеется) И, знаете, вот это ощущение, что с тобой всегда рядом настоящий мужчина, у которого не только стихи красивые, но и в обычной жизни слова никогда не расходились с делом, было для меня очень ценно.

Цветы для любимого поэтаФото: Ирина ТАРАСОВА

- В Твери Андрея Дементьеву планируют установить памятник. Вы уже видели эскизы?

- Да, памятников будет два. Один из них Зураба Церетели, его уже приняли, установят в Ессентуках, где Андрей очень любил бывать и отдыхал сорок лет. Он вообще любил Северный Кавказ и особенно за то, что с ним было связано имя так им любимого Михаила Лермонтова. А вот памятник для Твери разрабатывает народный художник России, председатель союза художников Андрей Ковальчук. На сегодня готово два эскиза, но их еще надо обсудить и одобрить, поэтому говорить о нем пока рановато. В Москве же скорее всего будет установлена памятная доска.

- Как вы отнеслись к тому, что один из самолетов "Аэрофлота" назовут именем Андрея Дементьева?

- А вот с этим любопытная вещь произошла. Письма-запросы с такой просьбой пришли от губернатора Тверской области, Совета Федерации и Министерства культуры. Вот как-то так сразу все сошлось — сразу три письма из трех ведомств.

- Когда самолет с именем вашего супруга первый раз выйдет в полет, какой-бы посыл, привет вы бы передали с ним в небо?

- ... (пара секунд молчания и потом я чувствую, что Анна Давыдовна улыбается). Знаете, мы с Андреем очень много летали: и когда работали в Израиле в Бюро российского телевидения, и потом. Он вообще любил летать. И ему всегда писалось в полете. Не так, чтобы он прям строчил. Нет... Он сидит, думает о чем-то своем. А вечером садимся чай пить и он вдруг: "Я должен прямо сейчас записать!" И вот у него есть такие строчки. Наверное, я бы и послала их ему: "Мы на земле живем нелепо! И суетливо... Потому Я отлучаюсь часто в небо, Чтобы остаться одному. Чтоб вспомнить то, Что позабылось, Уйти от мелочных обид, И небо мне окажет милость — Покоем душу напоит..." И заканчивается это стихотворение такими строками: «Окончен рейс... Прощаюсь с небом. Оно печалится во мне. А все вокруг покрыто снегом, И пахнет небом на земле. И жизнь не так уж и нелепа. И мир вокруг неповторим. То ль от недавней встречи с небом, То ль снова от разлуки с ним".

Честно скажу, мне бы хотелось чтобы этим самолетом был современный суперлайнер. И второе, чтобы он обязательно летал в Израиль, ведь это так символично... В наш самый последний с ним полет мы летели как раз из Израиля и меня прям пронзило током. Занимаем места и вдруг объявляют: "Самолет носит имя Михаила Юрьевича Лермонтова". А прям вскрикнула, что это обязательно что-то значит. Поэтому мне бы очень хотелось, чтобы эта идея с самолетом воплотилась. Я была бы счастлива.

У Дома поэзии всех гостей с портретов встречал сам Андрей ДмитриевичФото: Ирина ТАРАСОВА

А В ЭТО ВРЕМЯ

Сегодня, в Твери и других городах региона прошли памятные мероприятия. Центральной площадкой стал Дом поэзии Андрея Дементьева, который находится в Твери на одноименной улице.

Память поэта почтили минутой молчания. В сквере у Дома поэзии артисты Тверской академической областной филармонии исполнили песни на стихи Андрея Дементьева.

В библиотеках Верхневолжья прошли поэтические мероприятия, акции и выставки в память о поэте.

В день памяти гости Дома поэзии увидели прямую трансляцию торжественной церемонии гашения художественного маркированного конверта "90 лет со дня рождения поэта А.Д. Дементьева", которая прошла в Общественной палате РФ в Москве. Церемония гашения конверта состоялась и в Твери.

Как сообщает пресс-служба правительства региона, для гашения конверта был изготовлен специальный сувенирный штемпель. На нем указана дата 26 июня 2019 года. Конверты, напечатанные миллионным экземпляром, уже доступны в центральном почтовом отделении Твери по адресу: ул. Советская, д. 31, а также во всех филиалах Почты России по стране.

Сразу после церемонии гашения к поклонникам творчества поэта обратился заместитель председателя правительства Тверской области Андрей Белоцерковский.

- Дорогие друзья! Я обращаюсь к собравшимся здесь, на улице Дементьева, возле единственного в России Дома поэзии имени Дементьева, к любителям его поэзии, почитателям его таланта и просто к жителям города Твери и к тем, кто сейчас находится в помещении Общественной палаты Российской Федерации, потому что мы с вами совместно участвуем в одном и том же действе. И в этом, между прочим, и заключается весь Андрей Дмитриевич. Это был человек, который объединял своим талантом, масштабом своей личности. Для Твери это в какой-то степени символ города.

Андрей Дмитриевич продолжает быть с нами. Он превращает город Тверь – это обычно происходит 19, 20, 21 июля - в годовщину создания Дома поэзии – во всероссийскую поэтическую столицу, продолжая собирать молодых поэтов со всей страны. И вот даже на сегодняшнее мероприятие Андрей Дмитриевич нас собрал. Мне хочется, чтобы и в нашей повседневной деятельности мы все старались быть достойными того высокого уровня культуры, поэзии, который был задан Андреем Дементьевым.

Справка "КП":

Андрей Дмитриевич Дементьев - лауреат Государственной премии СССР, Заслуженный деятель искусств, почётный гражданин Твери и Тверской области, один из самых известных отечественных поэтов второй половины XX века. Выпустил более 50 книг, на его стихи написано более сотни песен и романсов. По его инициативе в Твери, в 2013 году был открыт единственный в России Дом поэзии.

2 ноября прошлого года имя Андрея Дементьева в торжественной обстановке внесли в Золотую книгу Твери, которая ведется с 2011 года. Имя знаменитого поэта носит одна из улиц в центе Твери.

Ведущий встречи, актер Театра драмы Константин ВасиленкоФото: Ирина ТАРАСОВА

Стихи Андрея Дементьева читали и взрослые поэты, и совсем юныеФото: Ирина ТАРАСОВА

... и песни на его стихиФото: Ирина ТАРАСОВА

В концерте приняли участие артисты Тверской академической областной филармонииФото: Ирина ТАРАСОВА

Минута молчанияФото: Ирина ТАРАСОВА

В Твери, как и в Москве, прошла торжественная церемония гашения маркированного конверта "90 лет со дня рождения поэта А.Д. Дементьева"Фото: Ирина ТАРАСОВА

Для гашения конверта был изготовлен специальный сувенирный штемпельФото: Ирина ТАРАСОВА

Тираж такого конверта - миллион экземпляровФото: Ирина ТАРАСОВА