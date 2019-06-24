2019-06-24T15:47:55+03:00
Общество

Главный архитектор Твери о покраске памятника Пушкину: Безобразие! Надо смывать

Правда, кто вернет памятнику первозданный вид и вернет ли, пока неясно
Татьяна РУМЯНЦЕВА
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Старинные фонари ситуацию на площади не спасают.Старинные фонари ситуацию на площади не спасают.Фото: Татьяна РУМЯНЦЕВА
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Пару дней назад в соцсетях грянул скандал: внимательные горожане углядели - изменился памятник Пушкину на Театральной площади. В основании уложены белые плиты, совсем не подходящие к образу площади. Да и сам памятник стал лакированно-черным. Чья-то смелая рука от души замазала черной краской и гранит, и мрамор.

Этот бронзовый памятник солнцу русской поэзии установили в Твери, тогда Калинине, в 1972 году по проекту питерского скульптора Екатерины Белашовой. На гранитном постаменте он эффектно смотрелся в обрамлении старинных фонарей Театральной площади. В соцсетях, кстати, по поводу покраски мнения пользователей разделились: одни считают это варварством, другие - что поновее стало и почище.

Красить гранит - это для городских властей не впервой: в преддверии майских праздников гранитные плиты у Старого волжского моста покрасили серой краской - зачем пескоструйной смесью чистить, когда можно серенькой масляной краской подновить.

На вопрос "КП", кто так решил памятник подновить, в администрации Твери лишь пояснили, что сделано это было не вчера, а несколько месяцев назад, а постамент сделан с привлечением средств из внебюджетных источников.

Главный архитектор города Алексей Жоголев был более категоричен, прямо так и сказал: «Безобразие!» Его о грядущей покраске в известность никто не ставил:

- Руки опускаются, когда видишь такое. Красить гранит и бронзу - для чего? Такое ощущение, что рядом дорожные работы вели и заодно и памятник подновили.

Что теперь делать? Смывать всю эту «красоту». Только кто это будет делать, не ясно. Сначала надо найти того, кто покрасил. Да и снять этот лакокрасочный слой не так просто... Алексей Жоголев считает, что краска уже уничтожила патину на бронзовом монументе. Надо будет заново патинировать (покрывать изделие из бронзы особым слоем, для придания ему вида старинного - Ред.)

По правде сказать, есть в Твери крашенные памятники, например, у горсада голова Карла Маркса. Так то копия, а не оригинал. А Пушкин с Театральной - оригинальная авторская работа, да еще выполненная с посмертной маски поэта.

Пушкин, крашеный в черный цвет, теперь похож то ли на Медузу Гаргону, то ли на Мефистофиля. Фото: Татьяна РУМЯНЦЕВА

Пушкин, крашеный в черный цвет, теперь похож то ли на Медузу Гаргону, то ли на Мефистофиля.Фото: Татьяна РУМЯНЦЕВА

ИСТОЧНИК KP.RU

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