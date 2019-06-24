Путешествия для души: тверская паломническая служба «Ковчег» приглашает в поездки по святым местам

Лето - время, когда хочется путешествовать. Но что делать тем, кто ограничен во времени или хочет, чтобы поездка носила не только развлекательный характер, а нечто большее? Например, давала размышления душе, помогала с ответами на сложные жизненные вопросы, знакомила с интересными, увлеченными людьми, наконец, дарила внутреннее умиротворение и спокойствие...

Наш совет: попробуйте отправиться в паломническую поездку.

С ВАМИ СВЕТЛО И ДУШЕВНО!

Паломническая служба «Ковчег», как организатор путешествий по святым местам, относительно молодая организация. Однако лишь на первый взгляд.

Служба появилась в 2019 году, но, по сути, она стала результатом объединения двух компаний, каждая из которых существует уже почти пять лет: «Паломнические поездки из Твери» Михаила Филиппова и Центр «Фиал» от храма «Неупиваемая чаша» Андрея Бурмистрова.

Михаил Филиппов (слева) и Андрей Бурмистров могут рассказывать о поездках долго и интересно

Каждое из путешествий данных компаний проходило по благословению священников, что важно, строго следовало намеченному плану и, главное, давало возможность увидеть уникальные духовные центры и памятники.

Все эти пункты остались неизменными и в паломнической службе «Ковчег». Но вместе с тем появились и дополнительные плюсы и преимущества. Благодаря этому «Ковчег» на сегодня попал в рейтинги самых популярных паломнических служб. О чем говорят и наполненные словами искренней благодарности отзывы путешественников.

- Спасибо, ребята! Светло! Душевно! Жизнеутверждающе! Воистину торжество православия!

- Благодаря вам узнала много нового. После поездки кажется, что все невзгоды отступили, а впереди только самое лучшее!

- У вас лучшие гиды и лучшее сопровождение! С вами было очень комфортно.

Поездка в Казань. Паломничество из Твери по Святым местам "КОВЧЕГ"

ТАКАЯ РАЗНАЯ ГЕОГРАФИЯ

Поездки от паломнической службы «Ковчег» рассчитаны на разные вкусы и требования: от однодневных по Тверской области и ближайшим городам-соседям до длительных заграничных.

- Основной акцент мы делаем на поездки по Тверскому региону. Например, мы каждый год бываем на праздновании Перенесения мощей Анны Кашинской. Но география наших путешествий более чем широка, - отмечает Михаил Филиппов.

И это действительно так. За время существования службы паломникам удалось посетить много святых мест в Московской, Ленинградской, Нижегородской, Псковской, Тамбовской, Курской областях. Были поездки по святым местам Крыма и за рубеж, например, на Святую землю.

- Что же касается Палестины, то проживают наши путешественники в Иерусалиме (Старом городе), что далеко не каждому туристу удаётся, а также в Вифлееме. А рассказывают об этом уникальном месте местные русскоязычные профессиональные гиды и священники.

Ценно и то, что путешественников никогда не торопят. Здесь помнят, что самое важное - цель, ради которой человек отправился в дорогу. Поэтому в каждом из святых мест паломники могут окунуться в святые источники, помолиться перед чудотворными иконами, приложиться к мощам святых угодников, постоять на службе и причаститься.

«Мы стараемся, чтобы наши путешествия были интересны и доступны самым различным возрастным и социальным группам населения Твери» - в этих словах Михаила и Андрея заключается миссия православной службы «Ковчег».

Поездка на Святую землю. Паломничество из Твери по Святым местам "КОВЧЕГ"

КОМФОРТ И БОНУСЫ

Безусловный плюс поездок от «Ковчега» - комфорт. В пути это современные удобные автобусы. На месте прибытия - разнообразные экскурсии, музеи и, конечно, трапеза. Но есть и изюминка, которая всем туристам приходится по душе: видеофильм в подарок после каждого путешествия.

- Я занимаюсь видеомонтажом. И поэтому решил: а почему бы и нет? Ведь такого еще нет нигде. И люди это тоже оценили, - рассказывает Андрей Бурмистров.

Радует и то, что на поездки от службы «Ковчег» адекватные цены по сравнению с другими паломническими центрами. Действует и система скидок. В эту категорию входят пенсионеры, дети, люди с ограниченными возможностями по здоровью.

У Матронушки Московской. Фото: Паломничество из Твери по Святым местам "КОВЧЕГ"

ОТ ДУШИ К ДУШЕ

Еще одно несомненное достоинство паломнической службы «Ковчег» - на все путешествия собираются не случайные люди. В первую очередь неравнодушные. И возраст здесь неважен: едет и молодежь, и люди средних лет, и пожилые. Ценно другое - многие из них после поездки становятся друзьями. А бывает, что даже образуются пары.

- Действительно так было. Насколько я помню, парень с девушкой познакомились во время поездки в Дивеев монастырь. С тех пор они вместе, чему мы очень рады, - улыбается Михаил Филиппов.

ВАЖНО

Ближайшие поездки

30 июня - в древнейший Новодевичий монастырь, на праздничное богослужение и к старице Матроне.

6-7 июля - Псковск - Печерский монастырь - Изборск.

График следующих поездок по ссылке здесь.

Кураторы проекта Михаил Филиппов и Андрей Бурмистров (Тверь).

Андрей: 8-904-020-78-00 или 8-901-123-90-89.

Михаил: 8-904-353-48-21 или 8-980-624-57-08.

Мы стараемся, чтобы наши путешествия были интересны. Фото: Паломничество из Твери по Святым местам "КОВЧЕГ"

Поездка в Нило-Столобенскую пустынь на празднование 425-летия основания святой обители. Фото: Паломничество из Твери по Святым местам "КОВЧЕГ"

В каждом из святых мест паломники могут постоять на службе и причаститься. Фото: Паломничество из Твери по Святым местам "КОВЧЕГ"

За время существования службы паломникам удалось посетить много святых мест. Помимо Паломничество из Твери по Святым местам "КОВЧЕГ"

Экскурсии проводят профессиональные гиды и священники. Паломничество из Твери по Святым местам "КОВЧЕГ"