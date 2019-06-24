2019-06-24T15:20:49+03:00
Туризм

Путешествия для души: тверская паломническая служба «Ковчег» приглашает в поездки по святым местам

География широка - как по России, так и за рубеж
Ирина ТАРАСОВА
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Наш совет: попробуйте отправиться в паломническую поездку. Фото: Паломничество из Твери по Святым местам "КОВЧЕГ"Наш совет: попробуйте отправиться в паломническую поездку. Фото: Паломничество из Твери по Святым местам "КОВЧЕГ"
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Лето - время, когда хочется путешествовать. Но что делать тем, кто ограничен во времени или хочет, чтобы поездка носила не только развлекательный характер, а нечто большее? Например, давала размышления душе, помогала с ответами на сложные жизненные вопросы, знакомила с интересными, увлеченными людьми, наконец, дарила внутреннее умиротворение и спокойствие...

Наш совет: попробуйте отправиться в паломническую поездку.

С ВАМИ СВЕТЛО И ДУШЕВНО!

Паломническая служба «Ковчег», как организатор путешествий по святым местам, относительно молодая организация. Однако лишь на первый взгляд.

Служба появилась в 2019 году, но, по сути, она стала результатом объединения двух компаний, каждая из которых существует уже почти пять лет: «Паломнические поездки из Твери» Михаила Филиппова и Центр «Фиал» от храма «Неупиваемая чаша» Андрея Бурмистрова.

Михаил Филиппов (слева) и Андрей Бурмистров могут рассказывать о поездках долго и интересно

Михаил Филиппов (слева) и Андрей Бурмистров могут рассказывать о поездках долго и интересно

Каждое из путешествий данных компаний проходило по благословению священников, что важно, строго следовало намеченному плану и, главное, давало возможность увидеть уникальные духовные центры и памятники.

Все эти пункты остались неизменными и в паломнической службе «Ковчег». Но вместе с тем появились и дополнительные плюсы и преимущества. Благодаря этому «Ковчег» на сегодня попал в рейтинги самых популярных паломнических служб. О чем говорят и наполненные словами искренней благодарности отзывы путешественников.

- Спасибо, ребята! Светло! Душевно! Жизнеутверждающе! Воистину торжество православия!

- Благодаря вам узнала много нового. После поездки кажется, что все невзгоды отступили, а впереди только самое лучшее!

- У вас лучшие гиды и лучшее сопровождение! С вами было очень комфортно.

Поездка в Казань. Паломничество из Твери по Святым местам "КОВЧЕГ"

Поездка в Казань. Паломничество из Твери по Святым местам "КОВЧЕГ"

ТАКАЯ РАЗНАЯ ГЕОГРАФИЯ

Поездки от паломнической службы «Ковчег» рассчитаны на разные вкусы и требования: от однодневных по Тверской области и ближайшим городам-соседям до длительных заграничных.

- Основной акцент мы делаем на поездки по Тверскому региону. Например, мы каждый год бываем на праздновании Перенесения мощей Анны Кашинской. Но география наших путешествий более чем широка, - отмечает Михаил Филиппов.

И это действительно так. За время существования службы паломникам удалось посетить много святых мест в Московской, Ленинградской, Нижегородской, Псковской, Тамбовской, Курской областях. Были поездки по святым местам Крыма и за рубеж, например, на Святую землю.

- Что же касается Палестины, то проживают наши путешественники в Иерусалиме (Старом городе), что далеко не каждому туристу удаётся, а также в Вифлееме. А рассказывают об этом уникальном месте местные русскоязычные профессиональные гиды и священники.

Ценно и то, что путешественников никогда не торопят. Здесь помнят, что самое важное - цель, ради которой человек отправился в дорогу. Поэтому в каждом из святых мест паломники могут окунуться в святые источники, помолиться перед чудотворными иконами, приложиться к мощам святых угодников, постоять на службе и причаститься.

«Мы стараемся, чтобы наши путешествия были интересны и доступны самым различным возрастным и социальным группам населения Твери» - в этих словах Михаила и Андрея заключается миссия православной службы «Ковчег».

Поездка на Святую землю. Паломничество из Твери по Святым местам "КОВЧЕГ"

Поездка на Святую землю. Паломничество из Твери по Святым местам "КОВЧЕГ"

КОМФОРТ И БОНУСЫ

Безусловный плюс поездок от «Ковчега» - комфорт. В пути это современные удобные автобусы. На месте прибытия - разнообразные экскурсии, музеи и, конечно, трапеза. Но есть и изюминка, которая всем туристам приходится по душе: видеофильм в подарок после каждого путешествия.

- Я занимаюсь видеомонтажом. И поэтому решил: а почему бы и нет? Ведь такого еще нет нигде. И люди это тоже оценили, - рассказывает Андрей Бурмистров.

Радует и то, что на поездки от службы «Ковчег» адекватные цены по сравнению с другими паломническими центрами. Действует и система скидок. В эту категорию входят пенсионеры, дети, люди с ограниченными возможностями по здоровью.

У Матронушки Московской. Фото: Паломничество из Твери по Святым местам "КОВЧЕГ"

У Матронушки Московской. Фото: Паломничество из Твери по Святым местам "КОВЧЕГ"

ОТ ДУШИ К ДУШЕ

Еще одно несомненное достоинство паломнической службы «Ковчег» - на все путешествия собираются не случайные люди. В первую очередь неравнодушные. И возраст здесь неважен: едет и молодежь, и люди средних лет, и пожилые. Ценно другое - многие из них после поездки становятся друзьями. А бывает, что даже образуются пары.

- Действительно так было. Насколько я помню, парень с девушкой познакомились во время поездки в Дивеев монастырь. С тех пор они вместе, чему мы очень рады, - улыбается Михаил Филиппов.

ВАЖНО

Ближайшие поездки

30 июня - в древнейший Новодевичий монастырь, на праздничное богослужение и к старице Матроне.

6-7 июля - Псковск - Печерский монастырь - Изборск.

График следующих поездок по ссылке здесь.

Кураторы проекта Михаил Филиппов и Андрей Бурмистров (Тверь).

Андрей: 8-904-020-78-00 или 8-901-123-90-89.

Михаил: 8-904-353-48-21 или 8-980-624-57-08.

Мы стараемся, чтобы наши путешествия были интересны. Фото: Паломничество из Твери по Святым местам "КОВЧЕГ"

Мы стараемся, чтобы наши путешествия были интересны. Фото: Паломничество из Твери по Святым местам "КОВЧЕГ"

Поездка в Нило-Столобенскую пустынь на празднование 425-летия основания святой обители. Фото: Паломничество из Твери по Святым местам "КОВЧЕГ"

Поездка в Нило-Столобенскую пустынь на празднование 425-летия основания святой обители. Фото: Паломничество из Твери по Святым местам "КОВЧЕГ"

В каждом из святых мест паломники могут постоять на службе и причаститься. Фото: Паломничество из Твери по Святым местам "КОВЧЕГ"

В каждом из святых мест паломники могут постоять на службе и причаститься. Фото: Паломничество из Твери по Святым местам "КОВЧЕГ"

За время существования службы паломникам удалось посетить много святых мест. Помимо Паломничество из Твери по Святым местам "КОВЧЕГ"

За время существования службы паломникам удалось посетить много святых мест. Помимо Паломничество из Твери по Святым местам "КОВЧЕГ"

Экскурсии проводят профессиональные гиды и священники. Паломничество из Твери по Святым местам "КОВЧЕГ"

Экскурсии проводят профессиональные гиды и священники. Паломничество из Твери по Святым местам "КОВЧЕГ"

Поездка на Святую землю. Паломничество из Твери по Святым местам "КОВЧЕГ"

Поездка на Святую землю. Паломничество из Твери по Святым местам "КОВЧЕГ"

ИСТОЧНИК KP.RU

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