2019-06-21T15:25:43+03:00
Политика

В Твери борются с зарплатами «в конвертах»

В администрации Твери состоялось очередное заседание межведомственной комиссии по легализации «теневой» зарплаты и укреплению налоговой дисциплины на территории города Твери
Алина ПЕТРОВА
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На заседании комиссии. Фото: пресс-служба администрации Тверской областиНа заседании комиссии. Фото: пресс-служба администрации Тверской области
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Ситуацию, связанную с величиной выплачиваемой средней зарплаты на некоторых тверских предприятии, обсудили на совещании с участием представителей администрации города, налоговиков, соцработников, сотрудников городского Центра занятости населения, областной Госинспекции труда. В частности, были заслушаны представители ООО «Семейная лаборатория СПА», предоставляющего оздоровительные услуги, ООО «Спектр Строй», которое участвует в строительстве зданий, ООО «Тверская Клиника Здоровье».

- Поводом для приглашения руководителей учреждений на заседание «зарплатной» комиссии послужили признаки нарушения федерального законодательства в части установления сотрудникам окладов ниже установленного минимального размера оплаты труда (МРОТ). Выяснилось, что на данных предприятиях размер средней заработной платы существенно ниже МРОТ, который с 01.01.2019 составляет 11 280 рублей. Однако средняя заработная плата работников указанных предприятий составляла 5-9 тысяч рублей, -поясняют в администрации города.

Представители предприятий объяснили комиссии, что такая ситуация сложилась из-за неполной занятости работников. Члены комиссии нашли этот довод неубедительным и настоятельно рекомендовали руководителям таких фирм привести заработные платы работников в соответствие с МРОТ в ближайшее время. Теперь у контролирующих органов к этим организациям может быть повышенное внимание:

– Легализация зарплаты – это залог получения работником социальных гарантий. Поэтому в отношении тех руководителей, кто этого не понимает, могут приниматься меры, предусмотренные действующим законодательством, – подчеркнул заместитель главы администрации Твери Андрей Гаврилин.

Заместитель главы администрации Твери Андрей Гаврилин. Фото: пресс-служба Администрации Твери

Заместитель главы администрации Твери Андрей Гаврилин. Фото: пресс-служба Администрации Твери

ИСТОЧНИК KP.RU

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