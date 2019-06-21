В Твери борются с зарплатами «в конвертах»

Ситуацию, связанную с величиной выплачиваемой средней зарплаты на некоторых тверских предприятии, обсудили на совещании с участием представителей администрации города, налоговиков, соцработников, сотрудников городского Центра занятости населения, областной Госинспекции труда. В частности, были заслушаны представители ООО «Семейная лаборатория СПА», предоставляющего оздоровительные услуги, ООО «Спектр Строй», которое участвует в строительстве зданий, ООО «Тверская Клиника Здоровье».

- Поводом для приглашения руководителей учреждений на заседание «зарплатной» комиссии послужили признаки нарушения федерального законодательства в части установления сотрудникам окладов ниже установленного минимального размера оплаты труда (МРОТ). Выяснилось, что на данных предприятиях размер средней заработной платы существенно ниже МРОТ, который с 01.01.2019 составляет 11 280 рублей. Однако средняя заработная плата работников указанных предприятий составляла 5-9 тысяч рублей, -поясняют в администрации города.

Представители предприятий объяснили комиссии, что такая ситуация сложилась из-за неполной занятости работников. Члены комиссии нашли этот довод неубедительным и настоятельно рекомендовали руководителям таких фирм привести заработные платы работников в соответствие с МРОТ в ближайшее время. Теперь у контролирующих органов к этим организациям может быть повышенное внимание:

– Легализация зарплаты – это залог получения работником социальных гарантий. Поэтому в отношении тех руководителей, кто этого не понимает, могут приниматься меры, предусмотренные действующим законодательством, – подчеркнул заместитель главы администрации Твери Андрей Гаврилин.