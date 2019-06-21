Леса Верхневолжья: богатство или проблема?

Участники мероприятия - депутаты Законодательного Собрания, руководители профильного министерства регионального правительства, органов местного самоуправления, правоохранители, специалисты лесной отрасли, арендаторы и лесопромышленники - в формате откровенного обмена мнениями обсудили особенности арендных отношений, сложившихся в Тверской области, а также вопросы промышленной заготовки древесины и проведения лесовосстановительных работ.

Контроль за эффективным использованием лесных ресурсов имеет большое значение для Тверской области, половину площади которой (более 4,8 млн. га) занимают леса. В своём отчёте Законодательному Собранию губернатор Игорь Руденя отметил, что, по сравнению с 2017 годом, поступления в консолидированный бюджет за использование лесов выросли на 42 процента и составили более 900 миллионов рублей, объёмы производства в отрасли увеличились более чем в полтора раза.

Место проведения «круглого стола» - Удомельский городской округ - было выбрано неслучайно: здесь из-за размещённого крупного ядерного объекта, Калининской атомной электростанции, особое отношение к экологии, к сохранению лесов. Перед началом встречи её участники осмотрели делянку, на которой ведутся лесовосстановительные работы, получили исчерпывающую информацию от специалистов, занимающихся воспроизводством и охраной лесов.

- Тема нашего обсуждения очень актуальна, - сказал, открывая заседание, председатель постоянного комитета Законодательного Собрания по аграрной политике и природопользованию Александр Кушнарёв. - К депутатам всех уровней постоянно обращаются избиратели по вопросам, связанным с лесопользованием и всем тем кругом проблем, которые касаются эксплуатации наших лесных богатств.

Более подробно эти проблемы обозначил председатель Законодательного Собрания Сергей Голубев. Среди важнейших и требующих разрешения он назвал восстановление лесных ресурсов и расширение объёмов площадей лесопосадок, вопросы правового обеспечения строительства лесных дорог, развития инфраструктуры лесозаготовительной отрасли.

Спикер ЗС Тверской области Сергей Голубев (на фото в центре) Фото: пресс-служба ЗСТО

Спикер регионального парламента особо остановился на до сих пор не решённой проблеме правового статуса лесов, растущих на землях сельскохозяйственного назначения. Сегодня, по оценкам экологов из Всемирного фонда дикой природы и «Гринпис России», общая площадь таких лесов по Российской Федерации составляет около 100 миллионов га - это около 10% всех лесов.

- У нас в регионе этой проблемой достаточно эффективно занимается межведомственная комиссии при Правительстве региона, по результатам работы которой «в ручном режиме» периодически принимаются решения о переводе участков сельхозназначения в том или ином муниципальном районе в категорию земель лесного фонда, - сказал Сергей Голубев.

- Однако инициатива о переводе таких земель должна исходить от органов местного самоуправления, - прояснила ситуацию заместитель министра лесного хозяйства Тверской области Светлана Смирнова.

В ходе заинтересованного и активного обсуждения своё мнение, подчас противоположное, высказали как представители органов власти и правоохранители, так и те люди, кто непосредственно занимается лесозаготовками, восстановлением лесов и переработкой древесного сырья. Тем не менее, несмотря на различие оценок и позиций, все были едины в одном, самом главном - к лесному богатству нужно относиться бережно и рационально, вести работы по заготовке древесины цивилизованно, в рамках существующего правового поля, с учётом интересов местных жителей.

Особо встал вопрос о незаконных рубках. Хотя их число снижается из года в год, выявленные случаи привлекают внимание надзорных органов, многие виновники привлекаются к ответственности, проблема далека от полного решения, из-за чего добросовестные арендаторы несут серьёзные репутационные потери.

Одним из эффективных путей решения многих проблем лесопользования является совершенствование законодательной базы.

Место проведения «круглого стола» - Удомельский городской округ.

- Федеральным ведомствам, Минприроды и Минэкономики, даны поручения разработать кардинальные изменения в Лесной Кодекс РФ, - сообщил Сергей Голубев. - Довольно широкий круг специалистов и экспертов полагает, что в новой редакции Кодекса необходимо вернуть на федеральный уровень полномочия по лесоустройству, разделить функции по государственному лесному надзору и лесной охране, а также усовершенствовать процедуры при перевозке и учёте древесины.

Комментируя итоги «круглого стола», Александр Кушнарёв отметил, что состоялся достаточно предметный, конструктивный разговор, который показал, что есть ещё очень много направлений, где необходимо усиливать контрольно-надзорную деятельность, чтобы сберечь одно из основных наших богатств - лес.

- Мы настроены все те предложения, которые сегодня прозвучали, очень внимательно изучить и работать по ним в дальнейшем. Это должно придать ещё один импульс для того, чтобы в этом направлении были положительные сдвиги, - резюмировал председатель комитета.