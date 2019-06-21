2019-06-21T14:11:37+03:00
Общество

Выпуск курсантов ВКО и суворовцев в Твери: жара, парад и монетки в воздух

Дипломы и аттестаты получили более трехсот молодых военных [много фото]
Татьяна РУМЯНЦЕВА
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С выпуском суворовцев поздравил зампред Правительства РФ Юрий Борисов.С выпуском суворовцев поздравил зампред Правительства РФ Юрий Борисов.Фото: Татьяна РУМЯНЦЕВА
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Доехать до обелиска утром 21 июня - то еще испытание. Пробка в обе стороны. 15 минут ожидания - и бросаю машину в близлежащем дворе. Тороплюсь к обелиску: здесь вот-вот начнется торжественная церемония выпуска суворовцев и курсантов ВКО имени Жукова. Поэтому, собственно, и пробка: въезд на площадь закрыт.

Перед обелиском при полном параде коробками выстроены выпускники. Жара. В военной форме под палящим солнцем стоять нелегко. В небе парят квадрокоптеры, снимая происходящее. На земле толпа родственников выпускников и отдыхающих горожан снимают на смартфоны, журналисты, среди которых есть даже представители столичных каналов, - на дорогую фотовидеотехнику. Выпуск старейших училищ проходит в четвертый раз. Зрелище красивое.

- А вот этот значок - за прыжок с парашютом, а этот - за участие в параде на Красной площади, - делится с обступившими его журналистами суворовец-выпускник Данила Рябыченко.

Жара усиливается. Зрители открывают зонтики. Кто-то прикрывается газеткой. Прибывают высокие гости. В сопровождении губернатора региона Игоря Рудени, председателя областного парламента Сергея Голубева появляется зампред Правительства РФ Юрий Борисов, кстати, уроженец Вышнего Волочка, выпускник Калининского суворовского училища, Герой России.

- Надеюсь, полученные знания выпускниками академии обеспечат гарантированную безопасность воздушно-космической обороны. Выпускникам-суворовцам хочу пожелать дальнейшего освоения военной науки, - обращается с трибуны к выпускникам Юрий Борисов.

Торжественная часть необычайно красива: знамена, парад, торжественный строй, громогласное «ура!». Выпуск ВКО-2019: 298 офицеров и курсантов, из них 16 окончили вуз с медалью. Кроме того, в этом году обучение в академии ВКО завершили 32 офицера иностранных государств.

Выпуск суворовского училища-2019: 65 воспитанников, 6 из них - с золотой медалью, 17 суворовцев получили грамоты за успехи в изучении отдельных предметов.

Военных по одному вызывают к столам, установленным тут же на площади, и вручают медали и дипломы, кто-то получает новые звания. При прощании со знаменем выпускники преклоняют колени. Монетки по традиции взлетают в воздух, когда последняя шеренга выпускников-курсантов минует трибуну с командованием.

- Вот и все! - раздаются крики. Это тоже традиция, символизирующая будущую блестящую карьеру молодых офицеров.

Перед началом торжественной церемонии. Фото: Татьяна РУМЯНЦЕВА

Перед началом торжественной церемонии.Фото: Татьяна РУМЯНЦЕВА

Последние приготовления перед парадом. Фото: Татьяна РУМЯНЦЕВА

Последние приготовления перед парадом.Фото: Татьяна РУМЯНЦЕВА

На церемонии играл военный оркестр. Фото: Татьяна РУМЯНЦЕВА

На церемонии играл военный оркестр.Фото: Татьяна РУМЯНЦЕВА

Военные тоже фотографируются. Фото: Татьяна РУМЯНЦЕВА

Военные тоже фотографируются.Фото: Татьяна РУМЯНЦЕВА

Вручение дипломов. Фото: Татьяна РУМЯНЦЕВА

Вручение дипломов.Фото: Татьяна РУМЯНЦЕВА

Поздравить выпускников прибыл губернатор Тверской области Игорь Руденя. Фото: Татьяна РУМЯНЦЕВА

Поздравить выпускников прибыл губернатор Тверской области Игорь Руденя.Фото: Татьяна РУМЯНЦЕВА

Посмотреть на красивую церемонию собралось много горожан. Фото: Татьяна РУМЯНЦЕВА

Посмотреть на красивую церемонию собралось много горожан.Фото: Татьяна РУМЯНЦЕВА

С высоты торжественную церемонию снимал квадрокоптер. Фото: Татьяна РУМЯНЦЕВА

С высоты торжественную церемонию снимал квадрокоптер.Фото: Татьяна РУМЯНЦЕВА

Поздравить выпускников пришли и красивые девушки. Фото: Татьяна РУМЯНЦЕВА

Поздравить выпускников пришли и красивые девушки.Фото: Татьяна РУМЯНЦЕВА

Курсанты маршируют. Фото: Татьяна РУМЯНЦЕВА

Курсанты маршируют.Фото: Татьяна РУМЯНЦЕВА

Суворовцы в парадном строю. Фото: Татьяна РУМЯНЦЕВА

Суворовцы в парадном строю.Фото: Татьяна РУМЯНЦЕВА

ИСТОЧНИК KP.RU

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