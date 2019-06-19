75-летие Великой Победы: в Тверской области к юбилею ветеранам увеличат выплаты и предложат углубленное диспансерное обслуживание

19 июня на заседании оргкомитета «Победа», прошедшего под председательством главы региона Игоря Рудени, обсудили подготовку к празднованию на территории региона 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.

Одной из ключевых тем заседания стала социальная поддержка ветеранов.

- Тверская область, в прошлом Калининская, серьёзнейший плацдарм, где были одержаны первые победы нашей армии. Проведение мероприятий к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне - важная и почётная задача для тверского региона. Мы должны со всей ответственностью подготовиться к этой дате. В числе главных задач не только ремонты объектов, торжественные мероприятия, но и внимательное и береженое отношение к нашим ветеранам, а также приравненным к ним категориям граждан, - цитирует главу региона пресс-служба областного правительства.

На заседании оргкомитета «Победа» решено:

Расширить категории получателей единовременной денежной выплаты к 9 мая 2020-го

Ранее она предоставлялась инвалидам и участникам Великой Отечественной войны, бывшим несовершеннолетним узникам фашистских концлагерей, вдовам погибших участников войны, жителям региона, награждённым знаком «Жителю блокадного Ленинграда». Со следующего года предполагается включить в перечень вдов умерших участников Великой Отечественной войны и тружеников тыла. Планируется, что единовременную выплату в размере 10 тыс. рублей получат 15 750 человек.

Размер единовременной выплаты ветеранам к Дню Победы увеличен в два раза

Размер выплаты увеличится с 5 тыс. рублей до 10 тыс. рублей. Это сделано по инициативе главы региона . Мера поддержки заработала с 2019 года. На эти цели из регионального бюджета было направлено 27,5 млн рублей. Получателями выплаты стали 2716 человек.

Ветеранам предоставят углубленное диспансерное обслуживание

Все получатели выплаты в 2020 году должны быть охвачены углубленным диспансерным обследованием, проводимым Министерством здравоохранения региона в стационарах медицинских организаций или на дому.

Возобновят благотворительный марафон «Наша Победа»

Губернатор отметил, необходимо возобновить работу Тверского областного благотворительного марафона «Наша Победа». Благодаря отзывчивости и неравнодушию жителей области с 2013 по 2018 года адресную материальную помощь получили более 800 ветеранов.

Телемост между Тверью и Ржевом

Между двумя городами Верхневолжья 9 мая 2020 года пройдет телемост с трансляцией Парадов Победы и торжественного открытия Ржевского мемориала Советскому солдату.

Ремонт воинских захоронений

Также главам городов поручено уделить особое внимание при подготовке к торжествам благоустройству памятных мест. В областной столице ремонтные работы будут проведены на воинских захоронениях и памятниках воинской славы во всех районах. В том числе запланировано благоустройство и праздничное оформление площади Победы. На проведение ремонта на мемориале «Стела – город воинской славы» планируется направить более 75 млн рублей.

Масштабная ремонтная компания пройдет в Ржеве. Будут приведены в порядок Мемориальное кладбище советских воинов, Обелиск освободителям Ржева, братское захоронение на Смоленском кладбище, братское захоронение «Курган».

Организация торжественных мероприятий в День Победы

9 мая 2020 года ключевыми событиями станут открытие Ржевского мемориала Советскому Солдату, Международная военно-историческая экспедиция «Ржев. Калининский фронт», Международная Вахта Памяти «Бельский плацдарм». В преддверии Дня Победы и в сам праздник в Тверской области будут организованы культурные и спортивные мероприятия, различные молодёжные акции, творческие конкурсы.