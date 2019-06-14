Так решили депутаты: в парке Победы в Твери появится танк Т-80

Один из первых проектов решения, который депутаты обсудили на внеочередном заседании 14 июня, стало изменение бюджета города Твери на 2018 год. В городскую казну поступят межбюджетные трансферты на сумму 479,4 млн. рублей. Средства будут направлены на исполнение региональных полномочий и на софинансирование областной доли в программах: повышение заработной платы педагогическим работникам дополнительного образования, обеспечение жильем молодых семей, строительство общеобразовательной школы в микрорайоне «Брусилово», проведение капитального ремонта объектов теплоэнергетического комплекса.

Также предлагается провести перераспределение финансирования между отраслями за счет собственных средств бюджета. Более 22 млн. рублей будет направлено на субсидию муниципальному транспортному предприятию. Средства пойдут на погашение задолженностей по налогам и обязательным сборам, а также на заработную плату работникам предприятия. Принято решение увеличить общий объем средств на проведение общегородских мероприятий, и, в частности, на День города, который пройдет 14 июля. 5,3 млн. рублей будет направлено на оплату уличного освещения. 200 тысяч планируется выделить дополнительно на озеленение города и текущие ремонтные работы веревочного парка в пойме реки Тьмаки, 12,8 млн. рублей на выплаты подрядчику за дополнительный объем работ при проведении реконструкции Московского шоссе. Сдвигаются сроки начала строительства объекта адресной инвестиционной программы Западный мост и пешеходного моста через реку Тьмака на 2020 год. Не одобрили депутаты лишь выделение дополнительных средств на выпуск газеты «Вся Тверь», порекомендовав администрации пересмотреть издательскую политику.

На заседании. Фото: пресс-служба ТГД

Потом депутаты большинством голосов проголосовали за передачу из муниципальной собственности в государственную собственность региона комплекса имущества по адресу Трехсвятская, д.6. В настоящее время здесь располагаются ГАУ «МФЦ», Центр обработки вызовов Системы 112, станция скорой медицинской помощи, Центр медицины катастроф. Цель передачи помещений – создание единого аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» и размещение в указанном здании централизованной диспетчерской скорой медицинской помощи, центра организации дорожного движения и других подсистем «Безопасного города». По мнению парламентариев, город понесет издержки, однако получателями услуг всех служб будут горожане. При этом, отметили депутаты, необходимо выстраивать диалог с региональной исполнительной и законодательной властью. Необходимо выходить с инициативами о передаче в муниципальную собственность не менее значимых объектов.

Последним вопросом повестки заседания стало принятие в собственность танка Т-80, который передал Твери Бологовский район. Образец бронетанкового вооружения стал еще одним экспонатом военно-технической экспозиции в Парке Победы.