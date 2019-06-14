На Троицу в Тверской области у березы просили счастья и здоровья для родных и любимых

Троица – второй по важности после Пасхи праздник, который отмечают в церкви и признают и любят в народе. Назначен он на пятидесятый день после Светлого Воскресенья. Нынешняя дата Троицы - 16 июня.

БЕРЕЗА-ИМЕНИННИЦА

Своё первое название праздник получил в честь сошествия Святого Духа на апостолов, которое им обещал Иисус Христос перед своим вознесением на небеса. Это чудесное явление указало на тройственность Бога. Смысл Троицы по народной традиции имеет в том числе и календарный, "сезонный характер." В это время принято было чествовать весну, природу, молодость. Особенно этот праздник отмечали незамужние девушки..

Главный символ праздника на протяжении многих веков - береза. Накануне Троицы наводили чистоту в домах и на улице, около домов. На другой день, утром, ходили в церковь поминать родителей, а вечером отправлялись в лес за березками. Приносили ветки и небольшую березку. Ее вкапывали в землю перед домом, а березовыми веточками украшали дом снаружи и внутри, втыкали ветки и в крыльцо. В эти дни береза считалась именинницей... Её величали, её же просили и об исполнении желаний.

"...Мы украсим березу, Мы украсим носовым платкам, Перевяжом березу алой ленточкой, Мы завьем березу, мы завьем зелену. Уж как первый вьюн - за батюшка, А второй-то вьюн - за матушку, Уж как третьей вьюн - за милого дружка, А четвертой вьюн - за самую себя" - поется в старинной троицкой весьегонской песне.

Что скрывается за этими строчками? Оказывается, древний, уходящий в дохристианские времена, обряд завивания березки. Вот уже более 50 лет его по крупицам собирала в деревнях Весьегонского района Тверской области, а теперь бережно хранит руководитель аутентичного Барановского народного фольклорного хора Галина Михайловна Сазанова. Коллективу в этом году исполнился 51 год. А значит на Троицу участники знаменитого коллектива «завьют берёзку», в пятьдесят первый раз.

Троица в Весьегонске. Фото: Татьяна Вавилова

СИНЕНЬКУЮ ЛЕНТУ - ЗА ТЯТЮ, КРАСНЕНЬКУЮ - ЗА МАМУ

А началось все с того, что в 1950-е годы в деревне Крешнево тогда еще совсем молоденькая Галя собралась вместе с подружками по местной традиции пойти гадать накануне Егория (6 мая).

Смысл гадания заключался в том, чтобы завязывая ленточку, просить у березы счастья и здоровья для своих близких и любимых. Утром следующего дня вновь приходили к березе и судили по тому, как выглядит веточка с лентой: завяла, значит желание не исполнится, если же нет, то все сложится, как задумалось. Об этом Галина Михайловна вспоминает в книге "Тверь наша губерня, Крешнево деревня", которая вышла в 2012 году.

Идти к березке по правилам полагалось вечером. В тот день сидела она с подружками дома, стригла цветные лоскутки ткани на маленькие полосочки, чтобы на веточки березки завязать можно было, и тут бабушка Гали, Сазанова Мария Михайловна, и говорит:

- А мы ране не так делали…. За три дня до Егорея височки-те (лоскутки ткани) припасали. Бывало сначала сядешь за прялку, напрядешь ниток да нитки-те еще насучишь, розрежошь височки на ма-а-аленькие кусочки (сантиметра по два). Вденешь в иголку насученную нитку да сделаешь на каждом кусочке ткани петельку из нее, чтобы на веточку можно было повесить (как елочную игрушку ноне вешают) или нительными кончики височков оставляли, чтобы за них височки к веточке березы привязывать. Каждая деушка, которая пойдет завивать березки, пряла и сучила себе нитки, чтобы гадание верным было.

Березу украшали вечером, загадывали желания, а на утро приходили проверять. Фото: Татьяна Вавилова

В Егорей, вечером, возьмешь крашоное яйцо, завяжошь его в носовик (носовой платок), припасенные височки в корзиночку положишь да еще маленькую скатерку сверху и отправляести в лес к березкам. Из деревни выходили без песен, а в лесу начинали петь песни долги и коротиньки: "Скоро будет Троица, Березки все раскроютцы. Придет милой на гулянье, Сердцо успокоитцы".

А перед березками каравод начнем... Выберем каждая себе березку. А сами сядем под одну, постелем скатерку, положим на нее яйца, съедим их и расходимся к полюбившимся березкам, начинаем их завивать (украшать). Сначала кинем на березку носовики, в которых несли яйца, перевяжом ствол алой или красной ленточкой, а уж после начинаем завивать веточки да загадывать на всю семью. Берешь сининьки тряпочки и украшаешь ими одну веточку – за тятю, потом берешь красниньки, украшаешь другую веточку – за маму и так далее, пока не загадаешь на всю семью. Завьем березки, попоем песни, попляшом «под язык» (наигрыш) и отправляемси в деревню.

Уже потом, когда девушки подходили к деревне, петь заканчивали. А там уже их встречали парни, которые "ходили артелью вдоль деревни и пели коротиньки песни". И начиналось общее гулянье. Плясали под гармонь, балалайку, играли в игры, водили хороводы.

Троица в д. Крешнево. Участницы Барановского фольклорного хора водят "троицкие караводы". Фото: из личного архива Г.М.Сазановой, предположительно 1973 г.

ВАЖНО

В настоящее время Барановский хор единственный в Тверской области аутентичный фольклорный коллектив. Село Крешнево, благодаря Галине Михайловне, известно на всю Россию. Песни из ее репертуара приезжали записывать фольклорные коллективы из Твери, Москвы, Санкт- Петербурга.

А В ЭТО ВРЕМЯ

Троица в Савватьево

16 июня после праздничной службы в Знаменской церкви в деревне Савватьево Калининского района начнется фольклорный праздник "Троица или зеленые Святки". Почувствовать колорит русской традиции, посмотреть на один из самых красивых троицких обрядов, послушать песни, смогут все желающие.

Перед гостями выступят тверские коллективы - семейная этностудия "Матица" Детского музейного центра ТГОМ, детская фольклорная студия "Жили-были" ДЦ "Истоки". Желающие смогут поучаствовать в старинных русских хороводах и играх.

Начало в 12.00.

Троица в д. Крещнево. Фрагмент обряда "завивания берёзки". Фото: из личного архива Г.М.Сазановой, предположительно 1973 г.

Троица в д. Крещнево. Фрагмент обряда "завивания берёзки" Участницы бросают венки из берёзовых веточек в воду, загадывая желание. Фото: из личного архива Г.М.Сазановой, предположительно 1973 г.

И в этом году в Весьегонске Троицу будут отмечать по народным традициям. Фото: Татьяна Вавилова

Барановский фольклорный хор. Фото: Татьяна Вавилова