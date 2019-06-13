В рамках внеочередного заседания Законодательного Собрания Тверской области депутаты внесли изменения в ряд региональных законов, включая Территориальную программу государственных гарантий бесплатного оказания гражданам на территории Тверской области медицинской помощи на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов, а также приняли решение о поддержке изменений в федеральный закон «О наименованиях географических объектов».

Кроме того, областные парламентарии приняли постановление о согласовании назначения на государственную должность Тверской области Уполномоченного по защите прав предпринимателей в регионе Антона Стамплевского.

Основным вопросом повестки дня стало рассмотрение проекта регионального закона «О преобразовании муниципальных образований, входящих в состав территории муниципального образования Тверской области «Андреапольский район», путем объединения поселений и создании вновь образованного муниципального образования с наделением его статусом муниципального округа и внесении изменений в отдельные законы Тверской области».

Второй муниципальный

В Тверской области появится второй муниципальный округ. Вслед за Весьегонским районом решение об объединении и создании единого муниципального округа приняли жители Андреапольского района. Соответствующий законопроект был внесен на рассмотрение в Законодательное Собрание Тверской области.

На внеочередном заседании областного парламента региональный закон «О преобразовании муниципальных образований, входящих в состав территории муниципального образования Тверской области «Андреапольский район», путем объединения поселений и создании вновь образованного муниципального образования с наделением его статусом муниципального округа и внесении изменений в отдельные законы Тверской области» был принят в двух чтениях.

Напомним, что инициативу о создании Андреапольского муниципального округа озвучили ветераны Андреапольского района на встрече с губернатором Игорем Руденей, которая прошла 23 мая в рамках рабочей поездки главы региона в муниципалитет. По мнению участников встречи, создание муниципального округа повысит качество управления территорией, позволит более оперативно решать актуальные для села вопросы.

Губернатор идею поддержал, подчеркнув, что «территориям этот процесс дает возможности для равномерного, уверенного, долгосрочного финансирования по всем ключевым направлениям. В том числе это ремонт дорог, модернизация сферы ЖКХ».

Соответствующую законодательную инициативу подготовило и внесло в областной парламент Собрание депутатов Андреапольского района.

Её одобрили представительные органы всех поселений. Кроме того, на их территориях прошли публичные слушания по вопросу объединения поселений и создания муниципального округа, результатом которых стало принятие решений о поддержке идеи объединения.

Проект закона был разработан на основании решений представительных органов Андреапольского района, городского поселения город Андреаполь, Аксеновского, Андреапольского, Бологовского, Волокского, Луговского, Торопацкого, Хотилицкого сельских поселений.

Цель - преобразование муниципальных образований Андреапольского района путем объединения и создание вновь образованного муниципального образования с наделением его статусом муниципального округа. Документ предусматривает порядок правопреемства.

Как отметил представлявший закон председатель Собрания депутатов Андреапольского района Николай Егошин, в новом муниципальном округе будут полностью сохранены все предусмотренные льготы для сельских жителей. Все учреждения культуры, образования, социальной сферы будут функционировать в штатном режиме.

На заседании. Фото: пресс-служба ЗСТО

По мнению авторов закона, создание вновь образованного муниципального образования направлено на оптимизацию территориальной организации органов местного самоуправления, совершенствование и повышение эффективности управления, сокращение административно-управленческого аппарата и затрат на его содержание, оптимизацию расходов и создание новой надежной доходной базы бюджета, повышение инвестиционного потенциала, развитие хозяйственной, коммунальной и социальной инфраструктуры.

Как отмечают разработчики, практика преобразования поселений, сложившаяся в Тверской области, показала, что оптимизация численности органов местного самоуправления приводит к сокращению до 30% расходов на их содержание. Высвобождаемые финансовые ресурсы могут быть направлены на решение социально значимых вопросов местного значения. Кроме того, будут оптимизированы процедуры ведения бухгалтерского учета и формирования необходимой отчетности. Наличие единого бюджета обеспечит эффективное распределение бюджетных средств, и их экономию в результате проведения централизованных закупок.

Согласно финансово-экономическому обоснованию, на реализацию закона потребуются бюджетные ассигнования в размере 1 млн 102 тыс. рублей.

Напомним, процесс объединения поселений и формирования городских округов в Тверской области идет с 2015 года. В настоящее время соответствующие региональные законы приняты в отношении Удомельского, Осташковского, Нелидовского, Кашинского и Вышневолоцкого городских округов, а также Весьегонского муниципального округа.

Комментируя решение областного парламента о создании Андреапольского муниципального округа, председатель Собрания депутатов Андреапольского района Николай Егошин отметил, что в небольших районах такие преобразования в единый муниципальный округ необходимы.

- Для решения вопросов, связанных, например, с вступлением в какую-либо программу, с финансированием, главы поселений обращаются в районную администрацию. Если всё управление будет сосредоточено в одном центре, то все эти вопросы будут решаться проще и быстрее. Плюс к этому, конечно, экономия на содержании аппаратов поселений. Когда мы обсуждали вопрос объединения с жителями, мы дали им ответы на все поступившие вопросы. Непонимания или отторжения со стороны людей не было, - сказал Николай Егошин.

Первый заместитель главы администрации Андреапольского района Светлана Пааль уточнила, что предложение объединить город и район впервые прозвучало ещё в 2014-м году:

- Уже тогда большая часть населения эту идею поддерживала. Сейчас у нас восемь сельских поселений, и по факту они уже давно передали нам часть полномочий. Тем более, что все полномочия, что были у поселений, им самостоятельно выполнить невозможно. Порой, нет квалифицированных сотрудников, бывает, что нет технических возможностей, не говоря о финансовой составляющей. Сегодня мы логически завершили, по сути, давно начавшийся процесс.

Председатель постоянного комитета по госустройству и местному самоуправлению областного парламента Александр Клиновский видит в процессе создания единых городских и муниципальных округов только плюсы:

- Во-первых, это позволит проводить единую политику в плане закупок, торгов, что в итоге даст значительную экономию по затратам. Во-вторых, создается единый центр управления, где будут приниматься решения и осуществляться контроль за их выполнением. В-третьих, для сельских жителей будут сохранены все существующие льготы. Необходимо также пояснить, что на местах, в поселениях, будут работать представители администрации муниципального округа, к которым можно будет обращаться по различным вопросам, за теми же справками и так далее. Просто чиновников будет меньше, а это тоже экономия бюджетных средств. Кроме того, если говорить непосредственно об Андреапольском муниципальном округе, то каждое сельское поселение получит в общий бюджет по 500 тысяч рублей разовой помощи из областного бюджета. То есть, новый муниципальный округ получит дополнительно порядка 4 млн. рублей, причем эти средства можно будет использовать для улучшения жизни людей.

Александр Клиновский особо отметил, что в ближайшее время планируется проведение выездного заседания его комитета на территории Нелидовского городского округа.

- Наша задача - изучить, как проходят процессы объединения на территориях тех городских округов, которые были созданы в регионе, начиная с 2015 года. Подробный анализ ситуации позволит выявить какие-то пробелы, трудности, с которыми им пришлось столкнуться. Если будет необходимость, то мы готовы выйти на федеральный уровень и предложить изменения в действующее законодательство, - резюмировал Александр Клиновский.

Депутат Законодательного Собрания Тверской области Василий Воробьев считает, что одним из плюсов муниципального округа будет более эффективное управление.

- Более того, экономия, то есть, средства, которые тратились на содержание администраций поселений, теперь пойдут на благоустройство, решение социальных и коммунальных вопросов. При этом, я хочу это особо подчеркнуть, жители ни в чём не будут ущемлены. На местах останутся или специалисты, или представители муниципальной власти, к которым можно обратиться, например, за какой-либо справкой, решить другие вопросы, которые решались на уровне поселения – то есть, не нужно будет ехать за этим в районный центр. Напротив, при новой системе управления все решения будут приниматься проще и быстрее, - уверен парламентарий.