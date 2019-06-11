В Тверской области трактор на поле выкопал огромный каменный крест

10 июня в Вышний Волочек Тверской области на место бывшего Никольского погоста у Цны и Казанского собора был доставлен большой каменный крест из села Горка (Новоблаговещенское).

- Крест был обнаружен во время весенней экспедиции в село на окраине торгового поля, где его выкопал из земли трактор, - рассказывает вышневолоцкий краевед Денис Ивлев.

Что бы спасти и сохранить реликвию и затем показать её как можно большему количеству гостей Вышневолоцкой земли, было принято решение перевезти её в центр Вышнего Волочка. Теперь крест может увидеть любой, кому дорога древняя история этих мест.

Что касается информации о находке, её принадлежности и атрибуции, то по словам краеведа "все ещё впереди". Пока что версий высказывается много и разных.

- Возможно он был путевым на древнем торговом тракте, проходившем через село или древним памятным или надгробным крестом. Нам интересно все - и его форма, и время изготовления.

В ближайшем будущем краеведы планируют обратиться к археологам. А пока большой каменный крест находится на месте древнего погоста, где покоятся многие вышневолочане, а среди них, по имеющимся документам, находится и последнее пристанище Михаила Сердюкова, того самого, кто заведовал строительством системы каналов в Вышнем Волочке.

В ближайшем будущем краеведы планируют обратиться к археологам. Фото: Денис Ивлев