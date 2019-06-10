Парламентарии Твери и Калуги договорились сотрудничать

Делегация калужских парламентариев прибыла в Тверь в аккурат во время празднования думой тверской 25-летия. Посмотрели город. Старинная Тверь гостям понравилась.

- У вас очень красиво. Еще вчера мы пели «Издалека долго течет река Волга», - признался журналистам в кулуарах думы глава местного самоуправления Калуги Александр Иванов.

Днем 7 июня калужская делегация подписала Протокол о намерениях о сотрудничестве с Думой Твери.

Документ предполагает, что стороны в рамках своих компетенций будут сотрудничать, проводить конференции и семинары. Стороны направят усилия на обеспечение взаимовыгодных условий для совместной деятельности.

- Калуга — город очень схожий с Тверью и по численности населения и по транспортной инфраструктуре, городскому хозяйству. Так что будем обмениваться опытом, - заметил, прежде чем поставить подпись под документом, председатель Тверской городской думы Евгений Пичуев.

Александр Иванов поздравил коллег с 25-летием законотворческой деятельности и обещал пригласить на аналогичные торжества в Калугу, городской парламент там на несколько лет моложе.

Потом был обмен подарками. Глава местного самоуправления Калуги преподнес тверскому коллеге подарочный герб города на бархате. Евгений Пичуев в долгу не остался — подарил керамическую тарелку с видами Твери.

7 июня калужская делегация подписала Протокол о намерениях о сотрудничестве с Думой Твери.Фото: Татьяна РУМЯНЦЕВА