2019-06-07T13:28:18+03:00
Общество

Всего за один день река Межа в Тверской области обмелела до дна, и вновь наполнилась

«КП»-Тверь» выяснила, что за странности происходили в Нелидовском районе
Виктория ТУШКОВА
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Вот такой Межа была на выходных. Фото: Стас СМИРНОВВот такой Межа была на выходных. Фото: Стас СМИРНОВ
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А была ли засуха? Появившиеся в интернете фотографии пересохшего русла реки Межи близ Нелидово - районного центра Тверской области - переполошили местную общественность. Волноваться было о чём: на месте, где когда-то текли воды пусть неглубокой, но шустрой и богатой на рыбу речки, совершенно спокойно, посуху, бродили люди с металлоискателями.

Что это - экологическая катастрофа местного масштаба или неграмотное управление плотиной, выяснить так и не успели. Не прошло и нескольких часов с момента, как информация разлетелась по всем соцсетям, появилась новая порция фотографий. То же место с подвесным мостом через речку, но уже полноводное и с купающимися людьми. Очевидцы писали, что видели брязгавшихся в реке 12-13-летних мальчишек, которым вода была по горло.

На местном телеканале «Наше Нелидово» «КП»-Тверь» подтвердили: вода есть, съёмочная группа выезжала к мостику сразу после публикации пугающих фотографий.

На неделе реку застали уже полноводной. Фото: Телеканал "Наше Нелидово".

На неделе реку застали уже полноводной. Фото: Телеканал "Наше Нелидово".

В администрации Нелидовского городского округа в телефонном разговоре с нашим корреспондентом высказали предположение, что фото сухого русла были сделаны вообще не в этом году. Увидев фотографии в СМИ и соцсетях, чиновники выезжали на место и никакой засухи не обнаружили.

- Мы были на месте в понедельник. Люди пишут, что открыли плотину. Но у нас есть её фотографии, на которых видно, что она закрыта. Уровень воды, конечно, немного упал, потому что очень сухо: снижение уровня произошло по климатическим причинам, - объяснила руководитель отдела градостроительства администрации Нелидовского городского округа Людмила Кузнецова. - Что касается плотины, она находится не в ведении администрации, а в частных руках: принадлежит предприятию.

В понедельник плотина воду уже не пропускала. Фото: Администрация Нелидовского городского округа.

В понедельник плотина воду уже не пропускала. Фото: Администрация Нелидовского городского округа.

В том, что фото пересохшего русла были сделаны в этом же месте, куда приезжали журналисты и представители администрации, сомнений нет. Такой подвесной мост там единственный, у деревни Шарапкино, - не перепутаешь. Но вот когда они были сделаны, коль скоро с рекой всё в порядке?

«КП»-Тверь» удалось найти автора фото. Оказалось, фотографии свежие, именно этого года, снимки сделал в выходные 1-2 июня местный житель Стас Смирнов. А чиновники нелидовской администрации были там днём позже, в понедельник. Так что, вероятнее всего, причиной этих речных метаморфоз действительно стал открытый на какое-то время шлюз. Но кто и зачем это сделал, в Нелидово не знают. Хорошо, что хоть русло почистили ребята с металлоискателями.

По сухому руслу можно было прогуляться с металлоискателем. Фото: Стас СМИРНОВ

По сухому руслу можно было прогуляться с металлоискателем. Фото: Стас СМИРНОВ

ИСТОЧНИК KP.RU

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