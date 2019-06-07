Всего за один день река Межа в Тверской области обмелела до дна, и вновь наполнилась

А была ли засуха? Появившиеся в интернете фотографии пересохшего русла реки Межи близ Нелидово - районного центра Тверской области - переполошили местную общественность. Волноваться было о чём: на месте, где когда-то текли воды пусть неглубокой, но шустрой и богатой на рыбу речки, совершенно спокойно, посуху, бродили люди с металлоискателями.

Что это - экологическая катастрофа местного масштаба или неграмотное управление плотиной, выяснить так и не успели. Не прошло и нескольких часов с момента, как информация разлетелась по всем соцсетям, появилась новая порция фотографий. То же место с подвесным мостом через речку, но уже полноводное и с купающимися людьми. Очевидцы писали, что видели брязгавшихся в реке 12-13-летних мальчишек, которым вода была по горло.

На местном телеканале «Наше Нелидово» «КП»-Тверь» подтвердили: вода есть, съёмочная группа выезжала к мостику сразу после публикации пугающих фотографий.

На неделе реку застали уже полноводной. Фото: Телеканал "Наше Нелидово".

В администрации Нелидовского городского округа в телефонном разговоре с нашим корреспондентом высказали предположение, что фото сухого русла были сделаны вообще не в этом году. Увидев фотографии в СМИ и соцсетях, чиновники выезжали на место и никакой засухи не обнаружили.

- Мы были на месте в понедельник. Люди пишут, что открыли плотину. Но у нас есть её фотографии, на которых видно, что она закрыта. Уровень воды, конечно, немного упал, потому что очень сухо: снижение уровня произошло по климатическим причинам, - объяснила руководитель отдела градостроительства администрации Нелидовского городского округа Людмила Кузнецова. - Что касается плотины, она находится не в ведении администрации, а в частных руках: принадлежит предприятию.

В понедельник плотина воду уже не пропускала. Фото: Администрация Нелидовского городского округа.

В том, что фото пересохшего русла были сделаны в этом же месте, куда приезжали журналисты и представители администрации, сомнений нет. Такой подвесной мост там единственный, у деревни Шарапкино, - не перепутаешь. Но вот когда они были сделаны, коль скоро с рекой всё в порядке?

«КП»-Тверь» удалось найти автора фото. Оказалось, фотографии свежие, именно этого года, снимки сделал в выходные 1-2 июня местный житель Стас Смирнов. А чиновники нелидовской администрации были там днём позже, в понедельник. Так что, вероятнее всего, причиной этих речных метаморфоз действительно стал открытый на какое-то время шлюз. Но кто и зачем это сделал, в Нелидово не знают. Хорошо, что хоть русло почистили ребята с металлоискателями.