2019-06-06T12:43:29+03:00
Общество

Огороды поливайте и дождей не ожидайте

Жара не спешит покидать Тверь, лишь в воскресенье кое-где могут прогреметь короткие грозы
Виктория ТУШКОВА
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Отправляясь на выходных загорать, захватите солнцезащитный крем!Отправляясь на выходных загорать, захватите солнцезащитный крем!Фото: Василий ХОДАРЕВ
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Тьфу-тьфу, чтоб не сглазить, но пока лету можно ставить твёрдое «отлично». Образцово-показательная погода планирует задержаться у нас, как минимум, ещё на несколько дней. Бледнолицые офисные работники, вырвавшись из томной прохлады своих кабинетов, могут смело отправляться загорать. Но только не в часы пиковой солнечной активности: светило будет просто-таки в ударе. И, чтобы самому не получить солнечный удар, в полуденный зной лучше отсидеться дома.

- Дневная температура в субботу преодолеет рубеж в 30 градусов, можно ожидать даже 32 с плюсом, ночью +15. Юго-восточный ветер будет совсем слабым, - приоткрыла «КП»-Тверь» секреты доктор географических наук, профессор ТвГУ Наталья Сердитова. - Но антициклон продолжает движение через наш регион, и в воскресенье мы окажемся в другой его части. Ветер поменяет направление на северо-западное, местами, возможно, даже прогремят короткие грозы с усилением ветра до 14-16 м/с.

Скорее всего, грозовой фронт затронет только северные и северо-западные районы Тверской области. И даже там дожди, если и пройдут, то совсем не сильные. А затем вновь воцарится сухая и знойная погода: в начале следующей недели днём ожидается 27-29 градусов. Так что наслаждаясь теплом, не забудьте порадовать обильным поливом свои огороды.

ИСТОЧНИК KP.RU

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