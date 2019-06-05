Предупреждён - значит вооружён: в Тверьгорэлектро рассказали, чего остерегаться детям и взрослым в период летних каникул и отпусков.

Можно уверенно сказать, что наступления лета ждут все независимо от возраста. Почему его с таким нетерпением ожидают дети - понятно. Три месяца беззаботных каникул и палящего солнца. Но не только дети так ждут этих трёх календарных месяцев. Для взрослых это не менее актуально. Возможно, это ожидание, которое живёт в каждом из нас, тянется прямиком из детства и несёт с собой сказку: новые впечатления, отпуска, свобода и беспечность.

Однако с приходом долгожданной поры сильно расслабляться отпускникам и отдыхающим не стоит. В особенности это касается родителей, дети которых большую часть летнего времени будут предоставлены сами себе. Корреспондент «Комсомолки» встретился с главным инженером «Тверьгорэлектро» Александром Степановым и расспросил его о том, что следует рассказать детям про электричество, как предупредить и что помнить самому.

«Предупреждён - значит вооружён» - это избитое выражение, которое применимо ко всем областям нашей жизни, знают, наверное, все взрослые. В советской системе образования данная фраза нашла воплощение в реальности. Множество уроков было посвящено безопасности, а также методам оказания первой медицинской помощи. Дети с малых лет знали, какие риски их поджидают, а главное - к чему может привести игнорирование предписанных рекомендаций. В летние периоды детей занимали кружками и лагерями. Были летние секции, куда отправлялась большая часть детей. С течением времени уроков, посвящённых тематике безопасности, стало меньше, они стали упрощённей и постольку-поскольку. Большинство родителей упускают разговоры с детьми на тему ценности человеческой жизни, давая своим чадам самостоятельность. Исходя из этого напрашивается вывод: первостепенная задача родителей в летний период - более скрупулёзно объяснять детям технику безопасности при нахождении на улице и в собственном доме.

- Современные дети стремятся к самостоятельности и независимости. Они ищут и находят себе занятия, которые опасны для жизни. Хочу обратиться в первую очередь к родителям: объясните своим детям, что электричество - это опасно! Его не видно, не слышно, у него нет цвета и запаха. Что обращение, казалось бы, с банальными бытовыми приборами не менее опасно. Что провода и розетки - это не игрушки! Расскажите честно, к чему могут привести данные действия и чем все может закончиться, - рассказывает Александр Степанов.

Специалисты, прежде чем приступить к работе, всегда обесточивают линию, размыкают соединения, для того чтобы вилка не имела соединения с розеткой (в энергетике существует такой термин, как «видимый разрыв»). Данные действия стоит проводить и в обыденной жизни любого человека, особенно в части обращения с бытовыми приборами: отключать электроприборы, вытаскивать вилки из розеток, когда дома остается ребёнок или вообще никого нет. Это позволит уменьшить риск и избежать трагедии.

Слово «нельзя», порой, плохо воспринимается детьми, потому родителям стоит прибегнуть к радикальным мерам: на бытовом жёстком примере из жизни объяснить об опасности, заложенной в электричестве.

- У меня есть дети. Все они знают, что может быть, если в розетку вставить пальцы. При этом я понимаю, что дети наполнены любопытством в силу своего возраста и лишние меры безопасности только приветствуются. Потому у меня в квартире нет розеток без защитных пластиковых шторок. В них маленький ребёнок просто не сможет засунуть ни стержень, ни металлическую проволоку. Это тоже весьма важно, и хотелось бы, чтобы другие родители не пренебрегали мерами безопасности в своих домах, - продолжает Александр Степанов. - Объясните детям, что не только дома, но и на улице электричество несёт опасность. Что эффектное селфи в трансформаторной подстанции или на опоре ЛЭП может закончиться трагично.

О потенциальной угрозе внешних объектов электросетевого хозяйства не всегда знают и сами взрослые. Вблизи подобных объектов на законодательном уровне запрещено проводить целый ряд действий. Одним из таких примеров может служить весьма жизненная ситуация: парковка автомобиля не ближе чем за 10 метров от трансформаторной подстанции. Данная отметка является границей охранной зоны электросетевого объекта. Пренебрежение подобным запретом может нарушить безопасную работу объекта, а также повлечь угрозу жизни и имуществу.

Но одним из самых опасных деяний, затеянных охотниками за приключениями, является несанкционированное проникновение в трансформаторные подстанции. В такие моменты нарушители полагаются на собственные знания и на «авось прокатит». Один из таких случаев закончился, увы, трагично. На одну из подстанций, расположенных в черте города, проникла группа подростков с целью хищения цветного металла. Несмотря на запрещающие знаки и замки, ребят это не остановило. Итог - гибель одного из подростков.

Дополнительным пунктом в разряде повышенной опасности стоит выделить воздушные линии электропередачи.

Как взрослым, так и детям нужно объяснять, что рядом с такими линиями не стоит запускать воздушных змеев и уж тем более рыбачить.

- Взрослые привыкли, что пластмасса - это изолятор электричества, а не проводник. Однако современные удочки делают из углепластика, который, наоборот, хорошо проводит электрический ток. В данном случае человека убьёт с вероятностью практически 100%, - предупреждает Александр Степанов. - В 2018 году был печальный тому пример. На площадке одного из музыкальных фестивалей мужчина, закрепив флаг на удочке, размахивал ею, находясь под высоковольтной линией. В какой-то момент он зацепил эту линию, получив смертельный удар током.

Ежегодно регистрируются случаи воровства проводов с якобы заброшенной или старой линии. Подобное ошибочное мнение формируется у граждан при их самостоятельном наблюдении: вот стоит линия электропередачи, от которой не идут провода к близстоящим гаражам или домам, а значит, она не используется должным образом, а может, и вовсе стоит просто так. На самом деле большая часть таких линий находится под высоким напряжением, от которых обычно запитывают большие объекты распределительной сети.

- Любое напряжение невозможно обнаружить или замерить с помощью органов чувств. Это получится сделать только при помощи специального оборудования, - объясняет Александр Степанов. - Не стоит наивно полагаться на собственные знания и умения. А уж тем более рисковать своей жизнью ради опасных экспериментов.

Если вы вдруг стали свидетелем аварии с оборванным проводом, который лежит на земле, ни в коем случае не пытайтесь устранить проблему самостоятельно. К тому же предупреждайте окружающих о сложившейся ситуации и сообщайте об этом сразу специалистам «Тверьгорэлектро» по телефону или же в службу 112, которая передаст заявку в оперативно-диспетчерскую службу предприятия. Когда происходит обрыв провода на открытом пространстве, зона шагового напряжения будет действовать в радиусе восьми метров от места касания провода и земли - человек, попавший в такую зону, должен её покинуть, передвигаясь в сторону удаления от провода «гусиным шагом», не отрывая стоп от поверхности земли.

- Иногда провод ложится на бетонную опору и металлическую траверсу, в результате чего на ней появляется потенциал. Даже прикосновение к подобной опоре может привести к очень серьезным ожогам, - предупреждает Александр Степанов.

Но самой актуальной проблемой на сегодняшний день являются земляные работы. Зачастую собственник или компании не задумываются, что в месте предполагаемых работ могут проходить подземные коммуникации: газ, вода, электричество. Так, высоковольтные кабельные линии, проходящие под землёй, при несогласованных заранее работах могут быть повреждены при разрытии, став причиной аварийного отключения от электроснабжения близлежащих домов, отдельных районов города и иметь трагические последствия для людей, занимающихся подобными деяниями. Потому специалисты «Тверьгорэлектро» неустанно повторяют, что подобные действия необходимо согласовывать с администрацией города и вызывать представителя предприятия - владельца сетей - на предполагаемое место разрытия.

Наша безопасность зависит от нас самих, а наши дети копируют нас, потому очень важно демонстрировать им правильный пример. Ведь соблюдать меры безопасности при работе с электричеством нужно не только на производстве, но и в быту. Все члены семьи ежедневно используют какие-либо приборы, работающие от сети. И важно донести до своих детей, что может повлечь за собой неаккуратное обращение с такими приборами. Важно понимать и самим взрослым, что порой надёжнее вызвать специалиста, а не пытаться устранить проблему собственными силами. В совокупности всё это не только сбережёт вашу бытовую технику, но и обезопасит жилище, а самое главное - вас самих!

Памятка телефонов экстренных служб:

• Единая дежурно-диспетчерская служба ГО ЧС г. Твери: 44-12-44.

• Объединённая диспетчерская служба департамента ЖКХ администрации города: 34-87-07, 32-05-74.

• МУП «Тверьгорэлектро»: 66-60-80, 8-800-700-13-32.

• В случае возникновения экстренных, чрезвычайных ситуаций граждане могут обратиться на телефон единой службы спасения 112.