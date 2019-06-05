Первая Дума Твери: Горожанин всегда прав, обострённое чувство справедливости и конвертики на случай трудностей

20 марта 1994 года тверичане голосовали на выборах Совета народных представителей. Выбирали первую в новейшей истории городскую Думу (такое название этот орган получит через два месяца после выборов).

На свое первое заседание депутаты Тверской городской Думы собрались 7 июня, так что у Думы юбилей – 25 лет. Их было вдвое меньше, чем сейчас, - 15 человек. Возглавлял Собрание депутатов глава администрации Твери Александр Белоусов. Заседание растянулось на неделю, вторая часть прошла 14 июня.

- Собрались в Доме учителя. Одеты были легко, все же лето, атмосфера была слегка напряженная, ведь Дума далась нам кровью! В тот день мало говорили, представили всех депутатов, обозначили по национальностям и образованию, это всё очень недолго, а вот уже следующее заседание в кабинете Белоусова было полностью рабочим, - вспоминает атмосферу того дня депутат первого созыва Владислав Бауман.

В редакции тверской «Комсомолки» хранится уникальный документ – брошюра «Решения первого заседания Тверской городской Думы 7 июня 1994 г. 14 июня 1994 г.» В преддверии четвертьвекового юбилея мы пролистали пожелтевшие страницы. Машинописный текст, ручкой вписанные номера документов, размашистая подпись мэра Белоусова…

- По хронологии первое решение называлось «Об избрании счетной комиссии первого заседания городской Думы». По значимости - Декларация об избрании жителями Твери нового представительного органа местного самоуправления, - вспоминал в интервью «КП»-Тверь» в канун 15-летия Думы в 2009 году первый председатель городского парламента Валерий Матыцин. - Наиболее же серьезное социальное решение осталось за рамками заседания. Мы очень хотели сделать проезд на городском транспорте бесплатным для всех пенсионеров. Финансовые и организационные возможности были. Но Дума сама не могла принять такое решение в силу действующего законодательства. Поэтому мы сказали главе, что если он не примет соответствующего решения, то мы сами его примем, хотя понимаем, что оно будет не совсем законным. Но потом уже он будет с нами судиться и сам объяснять пенсионерам, почему он не хочет дать им бесплатный проезд. Это вызвало шок у администрации города, и на одном из ближайших заседаний Александр Петрович Белоусов сообщил, что решение принято.

Пожелтевшая от времени брошюра - теперь раритет.Фото: Татьяна РУМЯНЦЕВА

Далее по тексту брошюры: в первый день заседания прошло избрание мандатной комиссии, признание полномочий депутатов Юрия Лошкарева, Игоря Шидловского, Галины Бударовой, Владимира Мамченкова, Валерия Матыцина, Валерия Миневича, Валерия Соловьева, Алексея Красненкова, Владислава Баумана, Евгения Семенова, Людмилы Сергеевой, Николая Семенова, Бориса Царькова, Галины Филиппенко, Александра Шелехова.

- Депутаты того времени были яркими людьми с более обостренным чувством справедливости. Сейчас же изменилась система, в выборах участвуют партии, а не личности. Иногда кажется, что мы были более демократами, чем все нынешние городские отделения демократических партий вместе взятые. Я работал с азартом. В предвыборный период я обошел лично все дома в округе (тогда еще такой повсеместной практики не было) и смог победить, выиграв несколько сотен голосов у представителя администрации, на которого активно работал весь административный ресурс, - вспоминал Валерий Матыцин.

Первый думский состав работал в помещениях горадминистрации. Здесь им выделили пять-шесть кабинетов, где расположились депутаты и аппарат Думы. Сейчас труд депутатов более обустроен: просторное двухэтажное историческое здание на Советской, 34.

Но вернемся к документу. На первом заседании 7 июня была принята «Декларация Терской городской Думы», пояснившая, что это за орган, почему и для чего создан. «Решения Тверской городской Думы, принятые в пределах ее полномочий, обязательны для исполнения всеми находящимися на территории города государственными и муниципальными органами и общественными организациями, предприятиями и учреждениями независимо от форм собственности, должностными лицами и гражданами города», - гласит документ.

«Временное положение об обеспечении деятельности депутатов», тоже утвержденное в первой части заседания, регламентировало права депутата и гарантии депутатской деятельности (неприкосновенность, наличие помощников, работу на постоянной основе в Думе). Не нужно думать, что этим документом депутаты отгораживались от народа. Время было другое. Если где-то поднималось народное волнение, выезжали туда, выступали на митингах, поддерживали горожан или уговаривали одуматься. По всем вопросам имели принципиальную позицию. Например, когда началась первая война в Чечне (1994–1996 годы), депутаты оперативно приняли решение запретить отправлять тверских призывников и молодых солдат в Чечню. Хотя не имели никаких полномочий это делать. Но высказали твердую позицию, и она сыграла свою роль.

Председатель Думы был избран во второй части заседания 14 июня 1994 года, тогда же было утверждено временное положение о Тверской городской Думе, регламентировавшее ее полномочия, состав депутатского корпуса, управление Думой и пр., утвержден состав постоянных думских комиссий – их было четыре (сегодня шесть): по бюджету и налоговой политике, по вопросам социально-экономического развития, по вопросам городского самоуправления, контрольная комиссия.

Срок депутатских полномочий тогда составлял два года, по воспоминаниям депутатов он пролетел молниеносно. Но не только в политических баталиях провели время народные избранники, они закладывали думские традиции.

Так, в день избрания второго председателя Думы Валерия Павлова Валерий Матыцин передал ему три конверта. По мере наступления трудностей в работе ему нужно было открывать их по очереди. В первом было написано: «Вали все на меня», во втором - «Кайся», в третьем - «Готовь три конверта». Такие конверты передавали еще несколько раз. Но на каком-то этапе эта традиция исчезла. Наверное, кто-то из депутатов новых созывов посчитал это несерьезным.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

174 человека стали депутатами Тверской городской Думы за минувшие 25 лет, 10 из них председательствовали в Думе, сложились три депутатские династии. Прошло более 500 заседаний, принято порядка 6 тысяч решений. Порядка 20 депутатов были привлечены к уголовной ответственности, 15 из них проходили по одному делу о взяточничестве.