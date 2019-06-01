Праздник для всех: в тверском доме ребенка «Теремок» отметили День защиты детей

Все лучшее – детям. А в День защиты детей хочется особенно порадовать малышей. Именно по этому поводу 1 июня в доме ребенка «Теремок» в Твери состоялся традиционный праздник, который объединил детей, родителей, работников соцучреждений.

Поздравить воспитанников дома ребенка приехали художественные коллективы ДК поселка Элеватор, участники вокально-танцевальной студии «Золотая Мониста», детский омбудсмен Тверской области Лариса Мосолыгина, российская актриса театра и кино Светлана Агафонова, протоийерей Леонид Водолазский и другие.

Впервые малыши показали зрителям состязания детских Олимпийских игр, а художественные коллективы выступили с яркими танцевальными и вокальными номерами.

День защиты детей в доме ребенка "Теремок"Фото: Ольга ТРОФИМОВА

- Праздник, который проводит дом ребенка, это повод встретиться, пообщаться, поиграть с детьми. Он объединяет не только детей из дома ребенка, но и всех желающих присоединиться и разделить с нами радость, - отметила депутат Тверской городской Думы, главный врач дома ребенка «Теремок» Татьяна Жомова. - Мы считаем этот день и своим профессиональным праздником. Каждый день мы защищаем интересы и права детей, создаем им психологический комфорт. Дети дома ребенка – это дети, временно попавшие в трудную жизненную ситуацию, и мы до последнего боремся за их возвращение в биологическую семью.

Сегодня в доме ребенка «Теремок» на постоянном попечении находится 70 малышей в возрасте от рождения до 4-х лет. Среди них есть и дети с диагнозом «ВИЧ», и дети с ограниченными возможностями здоровья. Но занимаются здесь не только с воспитанниками, консультации проводят и с родителями, которые по каким-либо причинам оказались не в состоянии обеспечивать своих детей самостоятельно. Работа кропотливая, но плодотворная. Цифры говорят сами за себя: почти 95% малышей возвращаются в биологическую семью или обретают приемных родителей.

День защиты детей в доме ребенка "Теремок"Фото: Ольга ТРОФИМОВА

Учреждение также оказывает бесплатную помощь семьям, которые воспитывают детей с особенностями здоровья. Родители приводят их на реабилитацию, здесь с ними занимаются лечебной физкультурой, плаванием, проводят логопедические занятия.

- За детьми хорошо присматривают, их учат общаться со сверстниками, находить друзей, - рассказала Мария Медведева, которая водит на реабилитацию в «Теремок» трехлетнюю дочь. – За время пребывания здесь ребенок многому научился, стал более общительным, благодаря занятиям с психологом и логопедом, на занятия ходит с удовольствием. Чувствуется, что люди, которые работают в доме ребенка, вкладывают в это свою душу.

А по-другому и нельзя, ведь дети нуждаются в помощи, поддержке, защите и любви не один раз в году, а каждый день.