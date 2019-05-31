Игорь Руденя: Большая семья должна стать тверской традицией

Четверг, 30 мая, выдался для губернатора Тверской области Игоря Рудени насыщенным. Выступив в Законодательном собрании с двухчасовым отчётом о деятельности Правительства Тверской области за 2018 год и пообщавшись с журналистами, руководитель региона поспешил на телевидение, чтобы пообщаться в прямом эфире с жителями Верхневолжья.

В начале беседы губернатор рассказал об основных успехах реализации в Тверской области важных национальных проектов, но долго задерживаться на цифрах не стал - перешёл к вопросам и чаяниям конкретных людей и семей. С особым теплом рассказал о поддержке многодетных, отметив, не без гордости, что количество таких семей в нашем регионе превысило 11,5 тысяч.

- И надеюсь, это не предел, - добавил губернатор. - Очень надеюсь, что отношение государства, президента и региональных властей поможет восстановить прекрасную традицию, когда семья имеет не менее трёх ребятишек!

Кстати, первыми жителями Твери, получившими возможность побеседовать с губернатором в прямом эфире, стали именно многодетные родители - семья Молчановых, воспитывающая шестерых детей.

Мама, Екатерина Молчанова, пожаловалась на нехватку в микрорайоне Южный детских площадок, особенно для отдыха и спортивных занятий детей школьного возраста. Губернатор записал просьбу и порадовал многодетных родителей обещанием усилить программу благоустройства детских площадок в Твери, ну а в микрорайоне Южный взять это под личный контроль.

Не только семья Молчановых, но и другие жители Южного оказались активными участниками диалога. Игоря Руденю поблагодарили за строящуюся детскую поликлинику и школу в Брусилово, пригласили на открытие детской площадки, построенной по программе ППМИ.

Уже без улыбки прокомментировал глава региона просьбу телезрителя помочь решить вопрос со сменой недобросовестной управляющей компании, заметив, что эта сфера бизнеса требует особого внимания, так как обязана обеспечивать комфорт людей, которые платят за это свои деньги.

В эфире поговорили о развитии Твери и других муниципалитетов, транспорте, системе обращения с ТКО, поддержке многодетных семей и не только. Фото: ПТО

Говорили и о Твери в целом: о том как изменится облик областной столицы в ближайшем будущем. Тверь был вторым после северной столицы городом в Российской империи, получившим свой генплан - отметил губернатор. А потому марку надо держать. Как глава градостроительного совета Игорь Руденя заверил, что город будет развиваться гармонично: исторический центр сохранит свой облик, многоэтажки будут строить на удалении от центра, создавая вокруг удобную инфраструктуру.

Конечно, говорили и о транспорте. Игорь Руденя рассказал о новой транспортной модели, которую планируют внедрить уже со следующего года. Основным моментом является полный переход сферы под государственное крыло. Согласие на участие в проекте уже дала корпорация ВЭБ.РФ. Как организацией перевозок, так и планированием маршрутной сети, а также закупкой новых комфортных автобусов и электротранспорта будет заниматься государственная компания.

Говорили в студии не только об областной столице. Безусловно, нельзя было обойти вниманием город воинской славы Ржев. О том, что этому героическому городу необходимо особое внимание, очень трогательно высказался ветеран Великой Отечественной Иван Алексеевич Хвостенко.

Внимательно выслушав ветерана, губернатор рассказал о выделении дополнительных средств для празднования 75-летия Великой Победы в Ржеве, строительстве там детских площадок, ремонте ржевских дорог и благоустройстве города, напомнил о готовящемся в 2020 году открытии мемориала Советскому солдату. Порадовал глава региона и обещанием отреставрировать Обелиск советским воинам.

Всего за час общения глава региона дал ответы на 24 вопроса. Успели обсудить масштабный ремонт дорог, реновацию Морозовского городка, развитие туризма и сохранение областных достопримечательностей, строительство крупного речного порта, поддержку в содействии трудоустройству, сохранение льгот работающим на селе при создании городских округов, а также будущую систему обращения с коммунальными отходами.

- Уверен, что система обращения с ТКО показывает уровень и качество развития общества, поэтому необходимо чётко и понятно сформировать эту систему, – сказал Игорь Руденя и поделился с телезрителями планами создания ряда современных объектов инфраструктуры по сортировке, обработке, обезвреживанию и утилизации ТКО.

В завершении разговора, вспомнив о начале летних каникул и периода сдачи ЕГЭ, у главы региона спросили помнит ли он имя своей первой учительницы.

- Шубина Клавдия Сергеевна! - без промедления ответил Игорь Руденя, добавив, что любимым предметом у него всегда была физика, а своих детей, нынешних школьников, в первую очередь, он хотел бы видеть достойными гражданами Российской Федерации.