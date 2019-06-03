На Тверь надвигается зной, на город наш, на областной

На Тверскую область надвигается тропическая жара. Ещё Александр Сергеевич писал:

«Ох, лето красное! Любил бы я тебя,

Когда б не зной, да пыль, да комары, да мухи».

Пыль, мухи и комары - это ещё куда ни шло, но зной ...

Согласно прогнозу синоптиков, к выходным воздух может прогреться до +30 градусов, а то и выше. Надо учитывать, что на солнце будет жарче. Давайте вместе разберемся, как в городе спрятаться от всепроникающего зноя.

Итак, следует усвоить, что чрезмерное нахождение на солнце грозит серьезными последствиями и для человека, и для животных.

ДЛЯ ЧЕЛОВЕКА

Чтобы получить тепловой удар, то есть полный перегрев организма, необязательно даже находиться на солнце, достаточно просто неправильно подобрать одежду. Что касается солнечного удара, то это именно перегрев головы при нахождении на солнце.

- Особо опасен перегрев для людей с хроническими заболеваниями, связанными с сердечно-сосудистой системой, а также страдающими сахарным диабетом. Дело в том, что из-за чрезмерной температуры кровь густеет, а значит, повышается риск развития инфарктов и инсультов. Надо соблюдать осторожность и людям, страдающим вегето-сосудистой дистонией, так как из-за жары нарушается работа сосудов, - рассказывает врач-педиатр Ольга Новосёлова.

Есть у перегрева и свои признаки. Вот они:

- слабость;

- головокружение;

- головная боль;

- тошнота и рвота;

- повышение температуры тела (вплоть до +40 градусов);

- потеря сознания.

Во время оказания первой помощи при перегреве необходимо отнести человека в прохладное место, обдуть его воздухом, дать попить и вызвать «скорую помощь».

Что касается методов профилактики, то по возможности надо избегать физической активности в самые жаркие часы. Если вам все-таки проходится трудиться на жаре, одеваться надо в легкую одежду светлых тонов, обязательно надевать головной убор и употреблять теплую воду или горячий чай. Дело в том, что холодная вода не задерживается организмом, а просто выводится из него почками. Кроме того, не стоит переедать, а также надо избегать калорийной пищи. При этом в жару не рекомендуется есть мороженое, жареную, жирную, копченую и острую пищу, а также употреблять сладкие газированные напитки и алкоголь.

Если в жару вы все-таки оказались на улице и вам стало не по себе, не стесняйтесь и заходите в ближайший магазин, аптеку или супермаркет. Внутри точно будет прохладней, чем на улице, и там вам удастся восстановить температурный режим организма. Кстати, в супермаркетах самые прохладные места у мясных, рыбных и молочных отделов.

Можно освежиться и у восьми городских фонтанов:

- у цирка;

- на площади Пушкина;

- на проспекте Ленина у ТГТУ;

- в городском саду;

- в микрорайоне «Южный»;

- в сквере Героев Чернобыля;

- в сквере у Тверецкого моста;

- в сквере у Нового моста.

Выходя на улицу в жару, всегда носите с собой бутылочку обычной питьевой воды, а при длинных переходах старайтесь делать передышку в затенённых или прохладных местах.

ДЛЯ БРАТЬЕВ НАШИХ МЕНЬШИХ

Если человек сам в состоянии проследить за своим состоянием, то с братьями меньшими дела обстоят сложнее. Зачастую домашние животные страдают именно из-за людей. Если, например, находясь в квартире или доме, они смогут пережить жару, с учетом того что у них есть много воды, а помещения проветриваются, то при нахождении на улице риски возрастают.

- Для собак высокие температуры очень критичны, они быстрее получают тепловые удары. Ни в коем случае нельзя оставлять собаку на открытом солнце, а в закрытом автомобиле даже в тени. Ситуацию, конечно, может исправить кондиционер, но рисковать все-таки не стоит, - рассказывает спасатель-кинолог отряда поисковых и аварийно-спасательных работ АСС ГКУ «Управление противопожарной службы, защиты населения и территорий Тверской области» Ксения Лоос.

У животных должен быть доступ к воде, а время пребывания на солнце надо минимизировать. В особой группе риска собаки, которые имеют укороченную морду (мопсы, боксеры, пекинес, японский хин, шарпей, ротвейлер и другие). При перегреве симптомы животных схожи с людскими. Поведение собаки резко меняется, могут возникнуть признаки утомления, апатия, нарушиться координация, а также появляется рвота.

Если вы заметили подобные признаки, животное надо увести в тень и, как минимум, смочить голову, морду и живот водой, а также дать попить. После оказания первой помощи собаку надо доставить к ветеринару.

Что касается бездомных братьев наших меньших, то купленная вами бутылка воды может спасти кому-то из них жизнь.

КСТАТИ

При определенной температуре воздуха в рабочем помещении вы вправе рассчитывать на сокращенный рабочий день. Согласно СанПиН 2.2.4548-96, для трудящихся, затрачивающих до 139 Вт/ч (ряд профессий на предприятиях точного приборо- и машиностроения, на часовом, швейном производствах, в сфере управления и т. п.), действуют следующие нормы.

При +28,5 градуса - рабочий день не более 7 часов.

При +29 градусах - рабочий день до 6 часов.

При +30 градусах - рабочий день 4-5 часов.

При +31 градусе - рабочий день 2-3 часа.

При +32 градусах - рабочий день 1-2 часа.

Если температура воздуха в помещении достигает 33 градусов, к труду можно не приступать.

ВАЖНО!

- Не включайте кондиционер на охлаждение помещения до минимальной температуры. Контрастный «температурный душ» с +18 в помещении до + 30 на улице может стать причиной простудного заболевания. Особенно для тех, кто периодически выходит из офиса на улицу. Устанавливайте температуру на пульте управления кондиционером на три градуса ниже, чем на улице. Тогда и прохладу будете ощущать, и организм не переохладите. Это же касается и автомобиля. - Старайтесь тяжёлую физическую работу переносить на ранние утренние или поздние вечерние часы. - Если есть возможность, чаще принимайте душ или купайтесь в открытых водоемах.