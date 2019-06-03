На заседании областного правительства принят важный документ, который позволит привлечь инвесторов в регион. Фото: правительство Тверской областиНа заседании областного правительства принят важный документ, который позволит привлечь инвесторов в регион. Фото: правительство Тверской области
2019-06-03T16:30:35+03:00
Политика

Тверская область планирует войти в пятерку лучших регионов Центральной России по привлечению инвестиций

Концепция инвестиционной стратегии утверждена на заседании областного правительства
Алина ПЕТРОВА
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Что сделать для того, чтобы Тверская область вышла на качественно новый уровень инвестиционной привлекательности, обсуждали 3 июня на заседании правительства региона.

- Наша задача – войти в пятерку лучших субъектов Центрального федерального округа по привлечению инвестиций в экономику, инфраструктуру и социальную сферу. Приоритетами для нас должны стать высокотехнологичные отрасли промышленности, туризм, сельское хозяйство, лесное хозяйство и деревопереработка, перспективные стартапы в малом и среднем бизнесе. Тверская область должна выйти на качественно новый уровень инвестиционной привлекательности, – напутствовал коллег губернатор Игорь Руденя

Глава региона подчеркнул – работа с инвесторами должна вестись как единый межведомственный проект. Он должен учитывать развитие всех территорий Верхневолжья, имеющийся кадровый потенциал, формирование необходимой инфраструктуры, тарифной политики, кооперацию с действующими предприятиями.

Что до Концепции, то среди главных тезисов документа: работа с инвесторами должна вестись по принципу «одного окна», сопровождение инвестпроектов должно быть комплексным.

Среди ключевых мер – совершенствование законодательства, регулирующего условия ведения инвестиционной деятельности, создание системы эффективных налоговых преференций, утверждение комплекса градостроительной документации, ориентированной на социально-экономическое развитие территорий. Еще одна важная задача – развитие инфраструктуры, помощь при подключении к энергосетям, имущественная поддержка резидентов через предоставление участков на льготных основаниях, вовлечение в оборот неиспользуемого имущества и другие.

Одно из направлений Концепции – реализация масштабных девелоперских проектов. Такими территориями развития должны стать особая экономическая зона «Завидово», комплекс «Морозовский городок» в Твери, реновация которого будет вестись совместно с крупнейшим инвестиционным институтом развития России - ВЭБ.РФ.

По мнению региональных властей, инвесторов заходить на территорию области должно простимулировать развитие промышленных парков, в первую очередь это «Эммаусс» и «Боровлёво-3». Здесь и предоставление земли на льготных условиях, и наличие необходимой дорожной и коммунальной инфраструктуры.

К планированию инвестплощадок, по мысли главы региона, необходимо привлекать компетентных специалистов — архитекторов.

Важна и командная работа по повышению качества инвестиционных процессов в муниципалитетах.

- Главы территорий – это первые руководители, с которым сталкивается инвестор. От того, как ведется работа с инвестором на этом уровне, зависит дальнейшее развитие проекта, – сказал губернатор.

Помимо создания новых производств приоритетным останется развитие уже действующих компаний, которые планируют расширяться, создавать новые мощности.

Заседание правительства региона прошло 3 июня. Фото: правительство Тверской области

Заседание правительства региона прошло 3 июня. Фото: правительство Тверской области

ИСТОЧНИК KP.RU

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