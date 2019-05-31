Губернатор Тверской области: Публично никого критиковать не будем, но контроль необходим!

Отчет правительства за 2018 год, с которым Игорь Руденя вступил перед Законодательным Собранием Тверской области 30 мая, получился официально подробным, но в том числе по-человечески понятным. Кроме зачитывания официальных цифр по ключевым направлениям глава региона вносил и свои личные, эмоциональные комментарии.

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

Развитие системы диагностики и профилактики заболеваний - остается главной задачей в здравоохранении. В регионе снизилась смертность, в том числе по сердечно-сосудистым заболеваниям. Важно удержать позиции.

С этой целью в 2018 году для выявления заболеваний на ранних стадиях было закуплено 5 мобильных комплексов, оснащённых флюорографами, произведена установка 61 модульного фельдшерско-акушерского пункта, приобретены 6 передвижных медицинских комплексов и 28 автомобилей скорой медицинской помощи.

Также продолжаются ремонтные и строительные работы медучреждений, закупается новое оборудование. Так, детскую поликлинику в микрорайоне «Южный» Твери планируют открыть уже в этом году.

Много сделано и по новому комплексу детской областной больницы. Документы про проектированию подготовлены, сейчас решается вопрос финансирования и старта работ.

А вот привлечение медицинских кадров, в том числе в сельскую местность, - это вопрос непростой. Вопрос решается, но не так быстро, как хотелось бы.

- Мы знаем претензии в адрес блока здравоохранения, - сделал паузу Игорь Руденя, после чего резко заметил. - Сегодня это нам обходится слишком дорогой ценой. Скоро будет получена объективная оценка. Публично никого критиковать не будем! Но будем менять людей на ключевых должностях!

СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО

Рост производства сельскохозяйственной продукции в прошлом году составил 3,1%. Основной вклад внесло растениеводство - картофель и овощи. Посевные площади удалось сохранить на уровне предыдущего года. Объем возделываемой пашни составляет 523,3 тыс. га. Важнейшей сельхозкультурой остается лён-долгунец.

- Важный момент для нас - земли сельхозназначения, - обозначил губернатор и высказал свое мнение по этому вопросы - Если собственник в движении, то хорошо. А вот землю от неэффективных собственников необходимо передавать в муниципальное или региональное пользование.

Небольшой рост есть и по животноводству. Мяса стали больше производить на 3,2%, молока на 2,9%, надои увеличились на 5,4%. Кроме того, выросла товарность молока.

Господдержка АПК в 2018 году составила более 2 млрд рублей. Программы повышения качества жизни на селе продолжаются.

ЛЕСНОЕ ХОЗЯЙСТВО

Эта отрасль остается одной из приоритетных. Цифры прошлого года говорят сами за себя: объём рубки увеличился на 22,6 % , поступления в бюджет выросли на 42 % и составили 908,6 млн рублей, объёмы производства в отрасли увеличились более чем в 1,5 раза.

Однако важно помнить и сохранении леса.

- Лесовосстановление (16 тыс. га) в полном объеме восстановлено. Ни в коем случае нельзя допустить снижение. Мы обязаны передать это наследство и нашим потомкам, - убежден губернатор.

Помогают в этом вопросе пресечение незаконных рубок и своевременные работы по недопустимости или оперативной ликвидации лесных пожаров. Также продолжается обводнение торфяников, в том числе 4-м участке месторождения «Оршинский мох».

Актуальным, по мнению Игоря Рудени является поддержка предприятий, занимающихся глубокой переработкой древесины и развивающих индивидуальное домостроение.

ТУРИЗМ

Это направление по-прежнему остается одним из основных направлений экономики, развития малого и среднего предпринимательства.

Было создано 50 туристско-экскурсионных маршрутов. Из них отмечены на федеральном уровне исторический маршрут «Средневековая Тверь», посвящённый 700-летию подвига святого князя Михаила Тверского, и маршрут «Государева дорога». Как итог, в 2018 году регион занял 6 место в ЦФО. Туристический поток в Тверскую область увеличился на 100 тысяч человек и превысил 1 миллион 500 тысяч туристов.

Однако это не предел.

Если в прошлом году суммарный охват потенциальных туристов составил более 10 млн контактов.То в планах текущего года увеличить эти показатели до 12 млн. И это возможно, так как в регионе продолжаются развитие в этом направлении.

Разработан «Атлас туристских дорог Тверской области», ремонтируются дороги, включённых в атлас, а новый инвестиционный проект «Кластер круизного туризма и отдыха «Волжское море» – он стал одним из двух в ЦФО, вошедших в федеральную программу развития туризма в 2019 году.