Игорь Руденя: Если заботиться о людях, то они будут любить свой регион

Отчет губернатора Тверской области это традциионно строго и сдержанно, однако лишь внешне. На самом деле это чистый адреналин и для слушающих, и для самого выступающего. Ведь подвести итоги региона за год прошедший, ответить на острые вопросы депутатов и озвучить планы на год будущий - дело нешуточное.

30 мая Игорь Руденя представил ежегодный отчет правительства перед Законодательным Собранием Тверской области. Выступление длилось более часа и было разделено на несколько блоков по ключевым направлениям – промышленности, здравоохранению, образованию, транспорту, сельскому хозяйству, социальной поддержке населения и др.

Однако, цифры и сухую официальную информацию глава региона дополнял своими яркими и эмоциональными комментариями.

В первых строках Игорь Руденя рассказал о достижениях в области нацпроектов.

- Работа правительства в прошлом году был нацелена на реализацию указов президента РФ о национальных целях и стратегических задачах до 2024 года. В 2018 году в Тверской области были разработаны 50 региональных составляющих национальных проектов. Планируемый объём их финансирования в этом году составит 8 миллиардов 600 миллионов рублей из федерального и областного бюджетов. Беспрецедентный масштаб открывает перед нашим регионом возможность выйти на более высокий уровень экономики, социальной сферы, транспортной и коммунальной инфраструктуры, - отметил глава региона.

Добавим, что для реализации данных целей в 2018 году были сформированы все необходимые условия, плюс, решались и ранее поставленные региональные задачи. Общая картина результатов и составила показатели экономического развития Тверской области.

ПРОМЫШЛЕННОСТЬ — ВТОРОЕ МЕСТО В ЦФО

Пожалуй, это одна из самых успешных отраслей. По сравнению с прошлым годом рост промышленности составил 13 %, что обеспечило региону второе место в ЦФО. Объёмы производства отмечены в 14 из 23 отраслей. Хорошие показатели - в металлургии, транспортном машиностроении, производстве лекарственных средств, бумажной продукции, строительных материалов, химических веществ, нефтепродуктов, мебели, пищевых продуктов, деревообработке.

Что касается абсолютных лидеров, то по словам Игоря Рудени «основной вклад внесли обрабатывающие производства, обеспечившие около 73 % общей отгрузки промышленной продукции региона».

Не списывают со счетов и значимые для региона предприятия. И на этом губернатор сделал особый акцент.

Так, в 2018 году возобновил работу Тверской стекольный завод. В планах - запустить Торжокский вагоностроительный завод.

Благодаря сотрудничеству регионального правительства и корпорации «Трансмашхолдинг», при поддержке Правительства РФ были выделены дополнительные контракты, что стабилизировало работу ведущего предприятия области Тверского вагонзавода. Помог предприятию, так же как и ряду других компаний, и Фонд развития промышленности. В настоящее время региональный Фонд готовит документы более чем по 35 проектам на общую сумму свыше 3,5 млрд рублей.

Большую поддержку тверским производителям оказали также федеральные субсидии (около 1 млрд рублей). Деньги были выделены по линии Минпромторга России.

- По итогам 2018 года в регионе реализовано 12 крупных и значимых инвестпроектов с общим объёмом инвестиций порядка 11,5 млрд рублей и созданием 1800 рабочих мест. Всего в перечень инвестиционных проектов вошло 40 проектов с объёмом вложений около 400 млрд рублей и созданием более 16 тысяч рабочих мест, - уточнил Игорь Руденя.

Сухую официальную информацию глава региона, обращаясь к парламентариям, дополнял яркими комментариями. Фото: ПТО

СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА НАСЕЛЕНИЯ - ГЛАВНЫЙ ПРИОРИТЕТ

Среди главных задач региональной власти - улучшение демографии и рост населения. На 1 января 2018 года численность населения Тверской области составила 1 млн 269 тысяч человек, что на 1,1 % меньше по сравнению в прошлым годом. И это не может беспокоить, в чем признался и глава региона.

- Тревожная тенденция и снижение рождаемости. Показатели не хуже общей ситуации в целом, но само по себе это отрицательное явление. А потому мы идем на дополнительные меры.

Так, в прошедшем году свыше 350 тысяч жителей получили более 50 видов социальной поддержки, причем большая часть осуществлялись из средств областного бюджета. Общий объем финансирования и социальных выплат составил 6,7 млрд рублей, что на 200 млн рублей больше, чем в 2017 году.

Также на реализацию 1700 свидетельств на материнский капитал из региона было направлено более 92 млн рублей. А 6 208 семей при рождении третьего и последующих детей получали ежемесячную выплату в размере 10 625 рублей.

Из положительных моментов, и это не может радовать, - растет число молодых семей, а с этим фактом и желание получить господдержку на приобретение жилья.

Интонации в голосе губернатора сменяются на более мягкие.

- В рамках соответствующей программы за счёт областного бюджета было увеличено финансирование в 6 раз, и 211 семей улучшили свои жилищные условия. Что в три раза больше, чем в 2017 году. Если же молодая семья при рождении или усыновлении детей решит взять ипотеку, то согласно постановлению от 1 января 2019 года, она получит выплату в размере 200 тыс. рублей.

Не остаются без внимания беременные женщины из малообеспеченных семей, а также многодетные семьи. С этого года последнюю категорию освобождают от платы за вывоз твёрдых коммунальных отходов. Этим смогут воспользоваться более 11 тысяч семей.

- Уважаемые депутаты! Цифры впечатляют, но показатели пока так и не перешли на эффективный рост, - делает паузу Игорь Руденя и обращается в зал. - Просьба, к вам проанализировать эффективность мер и дать оценку.

ЖИЛЬЕ - ВАЖЕН КОНТРОЛЬ!

Строительно нового жилья - хороший показатель достойной жизни в регионе. Согласно плану, до 2024 года в Тверской области должно быть построено 4,5 млн кв. метров жилья.

Самое активное строительно сейчас ведется в Твери и близлежащих районах.

- Однако, где попало строить - не выход! - внезапно резко подчеркивает губернатор и вновь обращается к парламентариям. - Все желания застраивать территорию, где мы ходим и как ходим, нам не подходят. Надо помнить, что Тверь была вторым городом по наличию генплана после Санкт-Петербурга!

Новое жилье - хорошо, а вот что делать со старым? А потому в регионе не забывают о переселении из аварийного жилья. До 2018 года из 746 аварийных домов съехало 8 тысяч 228 человек. Программа будет продолжена и в следующий период, в 2019-2025 годах.

Продолжается в регионе и строительство в рамках адресной инвестиционной программы: школы в Твери и Старицком районе, детская поликлиника в Твери и не только. На эти цели из областного бюджета было выделено 1, 62 млрд рублей.

И на это и у главы региона есть свое твердое мнение.

- Вклад в детей, в образование — это необходимый шаг. И он станет станет нашим общим вкладом в демографию региона. Наши дети ведь запоминают жизнь с самого ее начала, детства. И если их любить и о них заботиться, то и они будут любить свой регион, - подытожил Игорь Руденя.