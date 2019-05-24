В Тверской области прошли праздники «Последнего звонка» для выпускников школ

Председатель областного парламента Сергей Голубев побывал в Оленинской средней общеобразовательной школе, где напутствовал выпускников. В этот же день он провел неформальную встречу с педагогами.

Оленинская средняя общеобразовательная школа является базовой школой района. Сегодня в ней обучаются 453 учащихся, работает 39 педагогов.

В школе имеется информационный центр на 28 компьютеров в зоне свободного доступа, мастерские, спортивный зал, библиотека, медиатека, компьютерные классы, пришкольный участок, оранжерея, музей, актовый и тренажерный залы. Реализуются две программы дополнительного образования, действуют 19 кружков и учреждений дополнительного образования. Работают медицинский и стоматологический кабинет.

В 2018-2019 учебном году «Последний звонок» прозвенел здесь для 25 учеников одиннадцатого класса и 42-х девятиклассников.

Сергей Голубев поздравил ребят с окончанием школы и вступлением во взрослую жизнь.

- Школа дала вам надёжный старт во взрослую самостоятельную жизнь. Кто то из вас уже определил свои ближайшие шаги, кто то ещё размышляет над этим. Будьте же смелыми и уверенными в себе, не пасуйте перед трудностями, не бойтесь мечтать, активно проявляйте свои таланты. Уверен, что знания, полученные в школе, помогут вам добиться задуманных целей, осуществить самые дерзкие ожидания. Никогда не останавливайтесь на достигнутом - стремитесь стать лучшими. Крепкого вам здоровья, оптимизма, удачи и большого счастья! И каких бы вершин вы не добились, всегда помните, что ваш путь во взрослую жизнь начинался здесь, в родной школе, - сказал спикер областного парламента в приветственном слове.

Председатель Законодательного собрания Тверской области Сергей Голубев напутствовал школьников. Фото: ЗСТО

Слова благодарности и признательности Сергей Голубев адресовал учителям.

- Вы терпеливо, мудро и самоотверженно помогали детям, учили их, передавали свой опыт, поддерживали в трудных ситуациях. Вы старались, чтобы школьные годы стали прекрасной порой, воспоминания о которой останутся у выпускников на всю жизнь. Искренне благодарю вас за ваш подвижнический труд, за верность профессии, - сказал председатель областного парламента.

Высокой оценкой труда педагогов стала Почетная грамота Законодательного Собрания, которую Сергей Голубев вручил педагогическому коллективу школы. Кроме того, награды областного парламента получили лучшие учителя.

И вот он – торжественный момент последнего школьного звонка. Фото на память, цветы учителям, слезы родителей…Школа позади. Пока прощание с ней было немного условным – впереди экзамены и выбор дальнейшего пути.

Уже с 27 мая в Тверской области начнется основной период сдачи единого государственного экзамена, который продлится до 1 июля. Первыми предметами в рамках сдачи ЕГЭ станут география и литература.

Высокой оценкой труда педагогов стала Почетная грамота Законодательного Собрания, которую Сергей Голубев вручил педагогическому коллективу школы. Фото: ЗСТО

В этот же день председатель Законодательного Собрания провел неформальную встречу за чашкой чая с учителями и ветеранами педагогического труда.

Несмотря на всю неформальность диалога, в его ходе обсуждались очень серьезные вопросы, включая проблему удержания и привлечения педагогических кадров в школы, расположенные в отдаленных населенных пунктах.

Как отметил, подводя итоги дискуссии, спикер регионального парламента Сергей Голубев, был высказан ряд интересных предложений, которые в самое ближайшее время планируется обсудить с министерством образования Тверской области.

Школьники прощались со школой, чтобы продолжить образование дальше. Фото: ЗСТО