2019-05-24T16:05:42+03:00
Общество

Роскошью по выбоинам: В Калужской области ямы на дорогах застелили коврами

Таким образом, обеспокоенные горожане пытаются обратить внимание на проблему
Ирина СЕРГЕЕВА
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Вот такая красота появилась на калужских дорогах. Фото: vk.com/Интересные места Калужской областиВот такая красота появилась на калужских дорогах. Фото: vk.com/Интересные места Калужской области
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Меньше слов больше дела... И вообще чем плакать и жаловаться, лучше молча, но ярко указать на проблему. Как показывает опыт, пользы будет больше. Что и доказали в Калужской области.

Дачный период в самом разгаре, а вот с ремонтом дорог к тем самым дачам до сих пор в некоторых районах вопрос нерешенный. И тогда жители Калуги проявили народную смекалку... Вязли и застелили дыры, колеи и выбоины некогда роскошными коврами.

Самым нарядным получился отрезок дороги к дачам в районе федеральной автотрассы М3 «Украина» и РосваЮхнов. Автолюбители "ремонт" оценили и в благодарность выложили фото этой красоты в группе «Калуга жесть» социальной сети «ВКонтакте».

Конечно, посыпались комментарии. Кто-то пишет, что коврами проблему не решить, а кто-то шутит, что таким образом дачники приготовились к приезду губернатора области Анатолия Артамонова. Напомним, ранее Артамонов заявлял, что на развитие дорожной сети в регионе в 2018 году было выделено 7,2 млрд рублей. За год отремонтировали 65 км дорог областного и 121 км дорог местного значения почти во всех районах области.

Кстати, креативный подход в вопросе ремонта дорог используется нередко. Так, несколько лет назад в Твери крайне популярным был проект "Ямы в цвет", когда выбоины на городских дорогах обводились яркими красками, превращая поверхность в разноцветный рисунок. Когда дороги города привели в порядок, акция отпала за ненадобностью. А вот ковры, любовь к которым у нашего народа, плотно засела ещё с Советов, - это, пожалуй, следующая ступень народного творчества и нового осмысления. И тут невольно напрашивается параллель - ковер, как знамя и символ молчаливого укора...

Ковер, как знамя и символ молчаливого укора... Фото: Наталья Раченкова

Ковер, как знамя и символ молчаливого укора... Фото: Наталья Раченкова

Кстати, столь необычный способ привлечь к проблеме внимание властей, известен не только в Калуге. Ямы покрывали коврами уже и в Омске, и Воронеже, и в других городах страны.

Добралось и до Твери. Не так давно жители дома №52 на улице Паши Савельевой застелили коврами двор, так и не дождавшись обещанного ремонта.

А буквально на днях остановку общественного транспорта в СНТ "Синтетик" Калининского района местные дачники украсили, что называется от души. И тоже не просто так. Автобусы местным здесь приходится ждать порой очень долго. Кричать властям о неудобствах - не накричишься. А потому рядом с лавочкой в павильоне дачники добавили несколько посадочных мест в виде кресел и постелили ковёр.

Правда, пролежал он недолго. Через день после публикации его умыкнули неизвестные.

ИСТОЧНИК KP.RU

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