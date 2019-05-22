Игорь Руденя об итогах прошедшего отопительного сезона: «Процент готовности был выше предыдущих периодов»

Середина мая — время начала в Твери гидравлических испытаний, ремонта труб и, соответственно, отключения горячей воды. В это же время традиционно подводят итоги прошедшего осенне-зимнего периода и отчитываются о подготовке объектов жилищно-коммунального комплекса и социальной сферы к предстоящему сезону.

Именно этот вопрос стал главным 22 мая на заседании правительства Тверской области. Провёл его губернатор Игорь Руденя.

- Оцениваем итоги прохождения отопительного сезона достаточно положительно. Снизилось количество аварий и нарушений, процент готовности в прошедшем сезоне был выше предыдущих периодов, - озвучил Игорь Руденя и добавил, обращаясь адресно, - Своевременная и качественная подготовка к отопительному сезону 2019-2020 годов, а также его безаварийное прохождение – прямая ответственность глав муниципалитетов.

Важным моментом во время гидравлических и ремонтных работ является время. Порой, две законные недели отведенные на отключение горячей воды, превращаются в месяц, что вызывает определенные проблемы для горожан. И на этом глава региона также сделал акцент, подчеркнув, что системные работы по повышению надёжности тепло-, водо- и электроснабжения потребителей должны укладываться точно в срок.

- Задача Министерства энергетики и ЖКХ, глав муниципальных образований – обеспечить проведение запланированных работ в течение лета, - отметил Игорь Руденя.

На заседании подчеркнули - в результате слаженной работы отопительный период прошёл в регионе в штатном режиме. Фото: ПТО

Озвучили на встрече и количество денежных средств, выделенных к прошедшему осенне-зимнему периоду на данные цели.

Так, на подготовку объектов теплоснабжения было направлено 725, 7 млн рублей (в том числе 204,3 млн рублей из областного бюджета). А на подготовку объектов водоснабжения и водоотведения – 137,7 млн рублей (из них 16,7 млн рублей - средства региональной казны). Ряд объектов (112 котельных) было капитально отремонтировано, а 49 км тепловых и 25,3 км водопроводных и канализационных сетей были полностью заменены и реконструированы.

В результате грамотной, слаженной работы отопительный период прошёл в регионе в штатном режиме, без крупных аварий. Что касается технологических нарушений на сетях тепло- и водоснабжения, то и здесь по сравнению с предыдущим годом наблюдается снижение на 4%.

Хороший результат показали и прошедшие в Тверской области с сентября по декабрь 2018 года масштабные учения энергетиков.

- За три месяца были проведены работы, сравнимые с пятилетними ремонтными программами. Зиму прошли хорошо. Количество аварий на сетях электроснабжения на некоторых уровнях напряжения сократилось в 10 раз, в целом по филиалу на 30-40 процентов, – подвел итог заместитель генерального директора – директор филиала ПАО «МРСК Центра» - «Тверьэнерго» Манвел Мажонц.