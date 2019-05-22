Кому в Твери отключат горячую воду с 27 мая по 17 июня

В Твери продолжаются гидравлические испытания и ремонт труб и, соответственно, отключения горячей воды. Отключать воду, как обычно, будут не по районам, а по участкам. То есть горячей воды может не быть на разных улицах одного района. Поэтому дату отключения дома в нашем справочнике ищите по улице.

Внимание! Гидравлические испытания могут внести в график изменения. Если вашего дома нет в списке, а горячую воду отключили, уточняйте у коммунальщиков по телефону горячей линии: (4822) 78-00-00. Или обращайтесь в единую диспетчерскую службу города: (4822) 34-87-07.

С 27 мая

ВАСИЛЕВСКОГО ул. 1, 1а, 2а, 2б, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 27;

ВК Керамический з-д

ГОРЮТИНО 1, 80;

КЕРАМИЧЕСКИЙ з-д 5;

МОСКОВСКОЕ ш. 3, 35

ПОЛЕВАЯ ул. 4, 6;

САДОВАЯ ул. 4, 5, 5а, 6, 7, 8, 10, 13, 13, 15, 17, 19, 21, 25;

ШКОЛЬНАЯ ул. гаражи, ФОК, 2, 3, 4, 5, 6, 9

С 30 мая

50 ЛЕТ ОКТЯБРЯ пр-т 1, 3 к 1, 5 стр 3;

АКАДЕМИЧЕСКАЯ ул. 2, 6а, 8а, 10, 20, 22;

АКАДЕМИЧЕСКИЙ пр-д 16;

БОРИСА ПОЛЕВОГО ул. 1, 2, 2 к 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10/11, 11, 12/12, 13, 14, 15, 16/11, 17, 19, 21, 23;

ДЗЕРЖИНСКОГО ул. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14;

ИНИЦИАТИВНАЯ ул. 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9/9, 10/11, 10/7, 12/8, 13, 14;

КОМСОМОЛЬСКАЯ пл. 1;

ЗОИ КОСМОДЕМЬЯНСКОЙ ул. 1, 1а, 3, 6, 8;

ЛЕНИНА пр-т 7/7, 15/4, 17/3, 19/4, 27, 27/3, 33/1, 33а, 35, 37, 37а, 39, 41, 43, 43а;

МАРШАЛА КОНЕВА ул. 1/3, 1а, 2, 2 к 2, 3, 4, 5, 5 к 1, 5 к 2, 6, 8, 8а, 10, 10 к 2, 12 к 1, 14, 14/1, 20, 69, 71, 71а, 71б, 71в, 71г, 73, 73а, 73а;

ПРОЛЕТАРСКАЯ наб. 1, 1а (д/с №31), 2, 3, 4, 5, 6, 6 к 2, 7, 8, 9, 10, 11, 12/2;

ПРЯДИЛЬНАЯ ул. 4/10, 5, 5/9, 7, 11/6, 13;

РЕСПУБЛИКАНСКАЯ ул. 7, 9, 11, 13;

СПОРТИВНАЯ ул. 1, 2/9, 3, 5, 10/4;

СТАРИЦКОЕ ш. 2 стр 1, 5, 5а, 14, 15, 22;

СТРОИТЕЛЕЙ ул. 4, 5/15, 6, 7/16, 8 к 1, 8 к 2, 8 к 3 (д/с № 144), 8 к 4, 9/15, 10, 10/17, 11/16, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19 (тк. 37а), 19 к 1, 20;

ТКАЧА ул. 1а, 2, 4, 6, 7, 8, 10, 16, 16 к 1, 18;

ЛИЗЫ ЧАЙКИНОЙ ул. 1, 10.

БАКУНИНА ул. 31, 32, 33;

БЕБЕЛЯ ул. 2, 2 к 1, 3, 4/43, 5, 5а, 7, 10, 41, 42, 44, 53, 54, 55;

БЕЛЯКОВСКИЙ пер. 1, 1а, 3, 5, 7, 12а, 21, 26/51, 30, 32, 36, 40, 46;

ВИНОГРАДОВА ул. 1, 1б, 1в, 3, 4, 5, 5а, 9, 9 к 2, 9 к 3, 10;

ДВОР ПРОЛЕТАРКИ 20, 42, 43, 47, 61, 70, 82, 93, 94, 99, 100, 118, 119, 122, 151, 156, 164, 177, 178;

ДМИТРИЯ ДОНСКОГО ул. 34, 38, 44/1;

ДОСТОЕВСКОГО ул. 1/19, 2б, 7 к 1, 10а, 11 к 1, 15, 20а;

ЕФИМОВА В. ул. 22, 24;

ЗАСЛОНОВА ул. 4;

КАЛИНИНА пр-т 9, 10, 11, 12, 14, 15, 18, 20, 21б, 21 к 3, 21 к 4, 23, 45 стр 2;

КАРЛА МАРКСА ул. 3, 3А;

КРАСНОЙ СЛОБОДЫ 2-й пер. 26;

КРАСНОЙ СЛОБОДЫ 4-й пер. 3б, 5а;

НОВИКОВА ул. 6, 17, 19, 21;

НОГИНА б-р 2 к 2, 3, 5;

СОВЕТСКАЯ ул. 1, 1а;

СОФЬИ ПЕРОВСКОЙ ул. 1/45, 2, 3, 6, 7, 8, 9, 10/32, 11, 12, 14, 15, 26, 28, 30, 32, 43, 47 стр 1, 54, 56;

ТРОИЦКАЯ ул. 2/25, 2а, 38, 48, 48/16, 49;

ТРУДОЛЮБИЯ пер. 30, 32, 34, 34 к 1, 35, 35к1, 35к2, 36, 37, 37 к 1, 39, 39б, 41, 42, 43, 45, 45/28;

ТЬМАКИ Р. наб. 1/32, 13 стр. 5, 20 к 1, 23, 26, 30/2;

УЧИТЕЛЬСКАЯ ул. 1, 3, 6, 6 к 1, 13/34, 39, 47, 49, 53, 54, 54, 59;

ЦИММЕРВАЛЬДСКОГО ул. 1/40, 2, 24.

С 3 июня

ЭЛЕВАТОР 1-й пер. 1, 3, 5;

ЭЛЕВАТОР 2-й пер. 3, 4, 5, 7, 8, 8а, 9, 10;

ЭЛЕВАТОР 3-й пер. 1, 2, 3, 4;

БОЧКИНА ул. 22;

ВОСТОЧНАЯ ул. 1, 3;

ЦЕНТРАЛЬНАЯ ул. 1, 2, 7, 7б, 8 к 1, 9, 9б, 11, 11б, 12 (ДК), 14, 14 к 1, 15, 15 к 1, 16а, 16 к 1, 17, 17а, 18, 19, 20, 20а, 20 к 1, 20 к 7, 20 к 8, 22, 22а, 24, 26, 32 к 1.