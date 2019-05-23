Афиша с 24 по 26 мая в Твери: Сиреневое Домотканово, открытие велосезона и День открытых дверей в Мигалово

Предстоящие выходные смело можно назвать жаркими, даже не взирая на погоду. Мероприятий столько, что при желании все посетить будет крайне сложно. А потому, планируем заранее.

ПРАЗДНИКИ

«Сиреневое Домотканово»

Традиционный ежегодный праздник пройдет в 23-ий раз.

Усадьба «Домотканово», история которой восходит к XVI веку, в 1886 году была куплена Владимиром фон Дервизом – однокашником и родственником Валентина Александровича Серова, после чего она становится своеобразным культурным центром, подобным «Абрамцево» С.И. Мамонтова и «Талашкино» княгини М.К. Тенишевой. Традиционный праздник приурочен ко времени покупки Дервизом усадьбы в пору цветения сирени.

В этот день на зеленой эстраде состоится концерт с участием лучших творческих коллективов города: артистов Тверского театра драмы, Тверского театра кукол, педагогов и студентов Тверского колледжа культуры имени Н.А. Львова, Тверского музыкального колледжа им. М.П. Мусоргского.

На сцене выступят - образцовый ансамбль танца «Славяне», участница проектов первого канала «Голос. Дети» и «Лучше всех» Полина Дмитриенко.

В старинном парке тверские мастера кисти проведут живописный пленэр. Желающие приобщиться к изобразительному искусству могут принять участие в мастер-классах по рисованию или заказать свой портрет у художника.

Мастера-ремесленники продемонстрируют свои умения в плетении из бересты и резьбе по дереву. В беседке у прудов молодые поэты прочтут стихи. Здесь же можно будет послушать уникальные патефонные записи вокалистов начала XX в.

Также гости смогут посетить тематические экскурсии по парку усадьбы Домотканово и музею Владимира Серова. А артисты Театра кукол порадуют маленьким посетителей спектаклем «Котенок по имени Гав».

25 мая с 11.00 до 16.00.

Тверская область, Калининский район, Бурашевское сельское поселение, деревня Красная Новь.

Как добраться: Из Твери по Тургиновскому шоссе нужно проехать до деревни Большое Гришкино, после которой будет поворот (с указателем) на деревни Синцово и Красная Новь. Далее по указателям. Расстояние от Твери до деревни Красная Новь – 17 км.

Вход на территорию усадьбы платный: взрослые – 50 рублей, дети до 16 лет – бесплатно, студенты и пенсионеры – 30 рублей.

Справки по телефону: 8-903-034-33-11.

Праздник пройдет в 23 разФото: Ирина ТАРАСОВА

День открытых дверей на аэродроме Мигалово

Жителей и гостей Твери приглашают на аэродром Мигалово. Традиционно на территории аэродрома посетители увидят экспозицию самолетов и вертолетов, стоящих на вооружении военно-транспортной авиации и специальную технику подразделений Сухопутных и Воздушно-десантных войск.

Кроме того, в этом году в стенах аэродрома открыли второй музей, в котором представлены выставочные модели авиации и точные копии бронетанковой военной техники.

Аэродром Мигалово

25 мая с 10:00.

Начало праздника в 10.00Фото: Игорь ДОКУЧАЕВ

ПАРАД

Открытие велосезона

Велопарад проходит традиционно в конце весны и собирает сотни желающих встретить лето активно и весело. Его организует клуб «ВелоТверь» при поддержке Управления по культуре, спорту и делам молодежи администрации города Твери.

Регистрировать участников начнут с 10.00 часов утра в Городском саду. Там же состоится торжественное открытие праздника и концерт.

Каждый участник получит индивидуальный номер, после чего велосипедисты выстроятся в колонну и проедут по тверским улицам.

Их маршрут будет проходить через улицу Советскую, Тверской проспект, Нововолжский мост, набережную Афанасия Никитина, Староволжский мост. Колонна финиширует на Советской и перейдет в Городской сад, где с 12.00 до 13.00 состоятся соревнования по велоспорту.

Горсад, 26 мая с 10:00.

Встречаемся на открытии велосезона!

ТЕАТРЫ

Первый документальный спектакль о Твери

Театр юного зрителя представляет первый в истории театрального искусства Тверской области спектакль по пьесе, написанной специально о нашем городе! Для этого постановочная группа на два месяца погрузилась в жизнь Твери, собирая материал различными способами: экскурсии по городу, посещение музеев, исторических памятников, злачных и не очень мест, интервью с жителями города.

Именно истории, рассказанные тверичанами, легли в основу пьесы, созданной драматургом Сергеем Давыдовым. Он отмечает, что Тверь - парадоксальный город: романтика упадка здесь переплетается с едкой социальной критикой, сермяжная правда - с мудростью неудачников, настоящее - с великим прошлым. Пьеса – попытка осмыслить этот парадокс и сделать честный спектакль, в сущности, о глубокой любви, которая почему-то зачастую выглядит, как отчуждение.

Режиссёром-постановщиком спектакля выступает Елизавета Бондарь – молодой успешный режиссёр. По её словам, планировался именно документальный спектакль, но по сути получилось, что материал, собранный документальным методом, был переработан в сюжетную и художественную форму. Это попытка собрать всевозможные болевые точки и общие темы для жителей города, теперь это будет перенесено на сцену и в видеоконтент, который также будет большой частью спектакля.

Спектакль получается очень неожиданным, убедиться в чем можно, придя на премьерные показы спектакля.

ТЮЗ

1, 2 и 22 июня в 17:00.

Спектакль о Твери обещает удивитьФото: Ирина ТАРАСОВА

КОНЦЕРТЫ

Песни Ильи Аносова

В общественном центре состоится концерт известного тверского автора-исполнителя Ильи Аносова. Тексты и музыку для песен Илья пишет сам. И на этот раз он исполнит и свои песни, и песни своих друзей.

Чтобы было еще более душевно, гостей угостят чаем и печеньем.

ул.Ерофеева, 5, от входа направо и по лестнице на 5-й этаж.

25 мая в 19.00.

Вход свободный.

Все вопросы по телефону: 8-904-013-45-11.

Вход на концерт свободный

Тверская академическая филармония приглашает

29 мая 18.30 - 1-й межрегиональный фестиваль современной музыки «Музыка волжских берегов»

Совместный проект Тверской филармонии и Тверского отделения Союза композиторов России.

Тверская филармония запускает продажу АБОНЕМЕНТОВ НОВОГО КОНЦЕРТНОГО СЕЗОНА. С 20 мая по 10 июля на Абонементы с 1 по 6 и Абонемент «Камерата+» будет действовать скидка 15%! Спешите приобрести абонементы на лучшие места в зале! Подробности в кассе и на сайте филармонии.

С 13 по 30 июня в Тверской филармонии пройдет традиционный Летний джазовый фестиваль. Вас ждет долгожданная встреча со знаменитым ансамблем Давида Голощекина и звездой мировой джазовой сцены вокалисткой Ив Корнелиус, пианисткой из Италии и Большим джазовым оркестром под управлением Петра Востокова. Билеты на сайте и в кассе филармонии!