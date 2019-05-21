Зампред правительства Тверской области Виталий Синода отправлен в отставку
Сегодня, 21 мая, приказом губернатора Тверской области Игоря Рудени освобожден от должности заместителя председателя правительства Тверской области, курировавшего сферу здравоохранения, Виталий Синода. На этом посту чиновник работал два года.
По информации «КП-Тверь», причиной такого решения послужило недовольство темпами работы Виталия Синоды, который курировал в правительстве сферы здравоохранения и социальной защиты населения с 16 мая 2017 года и до декабря прошлого года совмещал должности зампреда и регионального министра здравоохранения.
Более того, в этот период с тверской медициной было связано множество скандальных историй, которые были вызваны неудовлетворительной работой «скорой помощи», сбоями в поставках в регион льготных лекарств, а также нашумевшим в прошлом году «делом врачей» клиники Тверского государственного медицинского университета, обвиненных в мошенничестве.
Кстати, вскоре после этой скандальной истории, в декабре 2018 года, Виталий Синода лишился должности министра здравоохранения, сохранив за собой кураторство отрасли в статусе зампреда.
К неудовлетворительным результатам работы Синоды можно также отнести затягивание строительства и ввода в эксплуатацию детской поликлиники в Твери, в микрорайоне Южный, крайне медленные темпы как ремонта так и совершенствования материально-технической базы районных больниц, не говоря уж о никак не решаемых кадровых проблемах.
В целом, как отмечают источники близкие к правительству региона, период Синоды характеризовался ростом бюрократических проволочек, что сдерживало темпы решения неотложных задач в отрасли и в итоге закономерно привело к отставке чиновника.
ИСТОЧНИК KP.RU