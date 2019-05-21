2019-05-21T11:54:15+03:00
Политика

Зампред правительства Тверской области Виталий Синода отправлен в отставку

Он освобождён от должности распоряжением губернатора Игоря Рудени
Олег ХАДАЕВ
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Виталий Синода. Фото: ПТОВиталий Синода. Фото: ПТО
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Сегодня, 21 мая, приказом губернатора Тверской области Игоря Рудени освобожден от должности заместителя председателя правительства Тверской области, курировавшего сферу здравоохранения, Виталий Синода. На этом посту чиновник работал два года.

По информации «КП-Тверь», причиной такого решения послужило недовольство темпами работы Виталия Синоды, который курировал в правительстве сферы здравоохранения и социальной защиты населения с 16 мая 2017 года и до декабря прошлого года совмещал должности зампреда и регионального министра здравоохранения.

Более того, в этот период с тверской медициной было связано множество скандальных историй, которые были вызваны неудовлетворительной работой «скорой помощи», сбоями в поставках в регион льготных лекарств, а также нашумевшим в прошлом году «делом врачей» клиники Тверского государственного медицинского университета, обвиненных в мошенничестве.

Кстати, вскоре после этой скандальной истории, в декабре 2018 года, Виталий Синода лишился должности министра здравоохранения, сохранив за собой кураторство отрасли в статусе зампреда.

К неудовлетворительным результатам работы Синоды можно также отнести затягивание строительства и ввода в эксплуатацию детской поликлиники в Твери, в микрорайоне Южный, крайне медленные темпы как ремонта так и совершенствования материально-технической базы районных больниц, не говоря уж о никак не решаемых кадровых проблемах.

В целом, как отмечают источники близкие к правительству региона, период Синоды характеризовался ростом бюрократических проволочек, что сдерживало темпы решения неотложных задач в отрасли и в итоге закономерно привело к отставке чиновника.

ИСТОЧНИК KP.RU

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