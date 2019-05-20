Около 80 кубометров мусора вывезли с территорий зелёных зон Твери во время очередного субботника

Месячник по благоустройству и уборке города стартовал в Твери ещё в апреле. Очередной массовый субботник состоялся в областной столице 18 мая. Добровольцы, вооружившись граблями и мётлами, вышли на уборку девяти городских территорий.

В Центральном районе Твери убирались на территории ландшафтного парка «Тьмака», где с наступлением хорошей погоды всегда людно: гуляют мамы с детьми и молодёжь. Очистили также береговую зону Тьмаки на проспекте Чайковского.

В Московском районе города мусор убрали и вывезли с территории одного из старейших парков города — парка «Воксал». В Пролетарском районе привели в порядок любимое место отдыха тверичан, памятник природы — Первомайскую рощу, а также улицу Тимирязевскую.

От мусора в субботу также очистили и другие зелёные зоны: на 1-ой Садовой, улицах Фадеева, Попова и Ипподромной. В микрорайоне «Чайка» добровольцы убрались на участке Московского шоссе, на выходе к Волге.

По итогам субботника в этот раз было вывезено 78 кубометров мусора.

В рамках месячника по благоустройству и санитарной очистке города такие субботники проходят во все районах Твери. Администрация города составляет перечень территорий, где планируют организовать генеральную уборку. В расчистке города от мусора принимают участие работники предприятий и организаций, служащие, студенты, работники городской и районных администраций. К ним присоединяются добровольцы - люди, живущие по соседству. В акции участвуют и управляющие компании, которые организуют жителей на субботники в собственных дворах.