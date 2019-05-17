Доходы председателей Тверского областного и арбитражного судов меньше, чем у некоторых их подчинённых

В публичном доступе, как того требует закон, появились сведения о доходах судей Тверского областного суда и арбитражного суда Тверской области за 2018 год. «КП»-Тверь» изучила декларации служителей Фемиды и составила рейтинги их доходов.

Тверской областной суд

Председатель Тверского областного суда Александр Карташов обозначил в своей декларации доход в размере 3 млн 872 тыс. 220 руб. 02 коп. Ни недвижимости, ни автомобилей в собственности у Александра Юрьевича нет. Годовой доход супруги Александра Карташова составил 1 млн 369 тыс. 133 руб. 28 коп. В общей совместной собственности у неё значится участок под индивидуальное жилищное строительство площадью 1500 кв. м и жилой дом на 250 квадратов. Жена председателя областного суда также владеет иномаркой «Лексус RX 200 Т».

В рейтинге доходов судей Тверского областного суда доход Александра Карташова находится на четвёртом месте.

Наибольшую сумму задекларировала судья Любовь Мичурина: 8 млн 32 тыс. 631 руб. 16 коп. У Любови Вячеславовны есть квартира (110,3 кв. м), жилой дом (161 кв. м), садовый участок (757 кв. м) и баня (27,6 кв. м).

Второе место по величине доходов среди коллег у председателя судебного состава Галины Демьяновой. За год Галина Николаевна задекларировала 4 млн 628 тыс. 215 руб. 32 коп. Из недвижимости у Галины Демьяновой имеется земельный участок под индивидуальное жилищное строительство (1196 кв. м) и жилой дом на 400,7 квадрата. Председатель судебного состава Демьянова является автовладелицей: за ней числится автомобиль «Ауди Q3».

Третий по размеру доход опубликовала Ольга Аксёнова, также председатель судебного состава - 4 млн 557 тыс. 21 руб. 83 коп. В общедолевой собственности у Ольги Валерьевны есть третья часть квартиры площадью 61,9 кв. м, в общей совместной собственности - квартира на 87,1 кв. м и помещение, обозначенное как кладовая (5,8 кв. м). Супруг Ольги Аксёновой также владеет третьей частью квартиры площадью 61,9 кв. м и автомобилем «Рено Логан». Никакого дохода за прошлый год он не задекларировал.

Что касается наименьших доходов среди всех судей Тверского областного суда, тут пальму первенства взяла судья Ольга Голубева, задекларировавшая 1 млн 768 тыс. 935 руб. 73 коп. У Ольги Юрьевны есть машина - «Ниссан Кашкай» и одна четвёртая доля в квартире площадью 62,9 кв. м. У каждого из двоих несовершеннолетних детей Ольги Голубевой есть по одной трети от квартиры площадью 64,1 кв. м.

Судья Ксения Климова опубликовала данные о доходе в 1 млн 787 тыс. 856 руб. 25 коп. Ксения Владимировна владеет квартирой площадью 56,6 кв. м.

Её коллега, судья Варвара Харитонова, обозначила в декларации доход в 1 млн 870 тыс. 365 руб. В индивидуальной собственности у Варвары Андреевны имеется квартира (66,3 кв. м). В общедолевой собственности с мужем и тремя детьми судья владеет участком под индивидуальное жилищное строительство (1395 кв. м). У супруга Варвары Харитоновой есть легковой автомобиль «Форд Куга».

Арбитражный суд Тверской области

Председатель арбитражного суда Тверской области Елена Романова задекларировала 3 млн 393 тыс. 247 руб. 75 коп. В собственности у Елены Викторовны имеется земельный участок площадью 1500 кв. м, жилой дом (30 кв. м) и две квартиры (на 40,7 кв. м и 61,3 кв. м).

В рейтинге доходов судей арбитражного суда Тверской области Елена Романова также заняла четвётое место.

Самый большой среди своих коллег доход опубликовала судья Лариса Нофал: 7 млн 908 тыс. 440 руб. 38 коп. Лариса Владимировна владеет половиной квартиры (69,8 кв. м), автомобиля у неё нет. Супруг Ларисы Нофал за прошлый год задекларировал 1 млн 187 тыс. 217 руб. дохода. В собственности у него тоже есть квартира (105 кв. м). Интересно, что располагается она не в России, а в Сирии.

Доход в 7 млн 142 тыс. 837 руб. 55 коп. опубликовала судья Татьяна Головина, являющаяся председателем одного из составов арбитражного суда Тверской области. В собственности у Татьяны Ильиничны имеются два земельных участка площадью 780 кв. м и 762 кв. м, два дачных домика (50 кв. м и 80 кв. м), хозпостройка (30 кв. м) и квартира (64,3 кв. м). У Татьяны Головиной также имеется легковой автомобиль «Ниссан Террано».

Третье место по величине задекларированного дохода у судьи Максима Кочергина: 6 млн 731 тыс. 37 руб. 13 коп. Максим Сергеевич владеет квартирой площадью 68,6 кв. м, машиной «Фольксваген Тигуан» и машино-местом.

Меньше всех своих коллег задекларировала судья Елена Романова. Годовой доход Елены Анатольевны составил 1 млн 693 тыс. 543 руб. 42 коп. В собственности у Елены Романовой есть квартира (69 кв. м).

Судья Ирина Калита опубликовала данные о доходе в 1 млн 959 тыс. 778 руб. 91 коп. Ирина Владимировна имеет в совместной собственности квартиру (65,6 кв. м). Супруг судьи задекларировал 545 тыс. 26 руб. 98 коп. дохода. Он владеет земельным участком (300 кв. м) и гаражом. В долевой собственности с несовершеннолетним ребёнком у него также числится квартира на 58,7 квадрата.

Чуть больший доход задекларировала судья Светлана Сердюк: 1 млн 960 тыс. 254 руб. 41 коп. У Светланы Викторовны есть квартира (68,4 кв. м). В долевой собственности с двумя несовершеннолетними детьми она владеет ещё двумя квартирами на 35 и 37,4 кв. м.