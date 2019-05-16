2019-05-16T13:55:49+03:00
Общество

В выходные в Тверь придет потепление

Самое время отправиться за город
Альберт БОЙКОВ
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Купаться еще конечно рано, но загорать уже можноКупаться еще конечно рано, но загорать уже можноФото: Альберт БОЙКОВ
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После теплых, но дождливых майских праздников в наш регион вернулось солнце. Однако температура воздуха начала падать, а прохладный ветер заставил жителей Твери немного утеплиться.

- Сейчас мы находимся на юго-восточной периферии скандинавского антициклона. К нам попадает холодный арктический воздух, который в ответе за такую погоду, - рассказала «КП»-Тверь» доктор географических наук, профессор ТвГУ Наталья Сердитова.

В пятницу температура будет держаться возле отметки в +16... +18 градусов, а в ночь на субботу - около +5. В первый выходной воздух может прогреться до +22, а в воскресенье уже до +23.

Кстати, в воскресенье близость фронтальных разделов может спровоцировать небольшие локальные дожди. Со стартом новой недели погода практически не изменится, однако уже со вторника вероятность осадков заметно увеличится.

В пятницу атмосферное давление доберется до отметки 758 мм ртутного столба, а к среде может упасть до 748 мм. Что касается ветра, то в выходные он будет северных направлений, в понедельник задует с востока, а во вторник уже с юго-востока.

ИСТОЧНИК KP.RU

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