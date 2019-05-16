2019-05-16T11:31:20+03:00
Происшествия

В Твери сотрудники ФСБ задержали последователей ИГИЛ*

Злоумышленники отправляли террористам деньги
Альберт БОЙКОВ
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Сотрудники ФСБ задержали пособников террористов Фото: УФСБ России по Тверской областиСотрудники ФСБ задержали пособников террористов Фото: УФСБ России по Тверской области
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В Твери сотрудники регионального ФСБ пресекли деятельность террористической ячейки, участники которой финансировали одно из структурных звеньев запрещенной в России международной террористической организации ИГИЛ*. Вместе с сотрудниками Росгвардии они задержали трех граждан одной из центрально-азиатских республик.

ФСБ по Тверской области сообщает о том, что возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч.1.1 ст. 205.1 УК России (содействие террористической деятельности). В настоящее время продолжаются оперативно-розыскные мероприятия и следственные мероприятия, которые помогут установить всех лиц, причастных к данной террористической ячейки.

ИГИЛ* - запрещенная в России террористическая организация.

ИСТОЧНИК KP.RU

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