В Твери сотрудники ФСБ задержали последователей ИГИЛ*

В Твери сотрудники регионального ФСБ пресекли деятельность террористической ячейки, участники которой финансировали одно из структурных звеньев запрещенной в России международной террористической организации ИГИЛ*. Вместе с сотрудниками Росгвардии они задержали трех граждан одной из центрально-азиатских республик.

ФСБ по Тверской области сообщает о том, что возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч.1.1 ст. 205.1 УК России (содействие террористической деятельности). В настоящее время продолжаются оперативно-розыскные мероприятия и следственные мероприятия, которые помогут установить всех лиц, причастных к данной террористической ячейки.

ИГИЛ* - запрещенная в России террористическая организация.