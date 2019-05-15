Афиша с 15 по 19 мая в Твери: Ночь в музее, Бал тюльпанов и оркестр Игоря Лермана

Весна, цветущая сирень и масса тюльпанов. А значит пришло время ярких и очень красивых мероприятий. А еще загадочных... Это я об акции "Ночь в музее", которая в этом году охватит еще больше тверских музеев. Не забываем и концертах. Музыки, хорошей и разной, в эти дни также будет немало.

АКЦИИ

«Ночь музеев»

Во Всероссийской акции, которая в этом году пройдет в 13-й раз, в Твери примут участие: Музей тверского быта, Детский музейный центр, Тверской городской музейно-выставочный центр и Тверская областная картинная галерея.

В этот день музеи, картинные галереи и другие культурные учреждения будут работать в вечернее и ночное время. 2019 год в России объявлен Годом театра, поэтому многие экспозиции и мероприятия будут посвящены истории театра.

- В Музее тверского быта откроется новая экспозиция «Тверская пряничная XIX века», где можно будет попить чая с пряниками. Также гостям представят книгу «Я гуляю по Твери!» и проведут увлекательные экскурсии и мастер-классы по изготовлению цветов из конфет и открыток для детей, росписи по воде в технике эбру. Также участникам акции покажут работу реставрационных мастерских.

С 17.00 до 22.00.

- В Детском музейном центре ТГОМ пройдет экспресс-экскурсия «Без билета по белу свету: путешествия в мире природы». Экспозиция рассказывает об удивительных и уникальных странствиях животных и растений. На выставке размещены интерактивные зоны с экспонатами, познавательные задания, экологические игры, викторины и кроссворды. Также гостей ждут мастер-классы «Волшебная бумага».

Сеансы: 18.00, 19.00, 20.00 и 21.00.

Вход свободный.

- В Тверском городском музейно-выставочном центре будут работать три площадки: большой, малый и лекционно-выставочный залы.

С 15:00 до 21:00 бесплатно можно посетить выставки «Шаг» и «Чаша на двоих».

С 15:00 до 16:00 - художественный пленэр, где гости будут рисовать пастелью и познавать секреты и тонкости работы в этом материале. Вход свободный (6+).

В 16:00 - обзорная экскурсия по художественным выставкам «Шаг» (большой зал) и «Чаша на двоих» (лекционно-выставочный зал). Вход свободный (6+).

В 16:00 и 18:00 - обзорная экскурсия по выставке художников-модернистов «Золотой поцелуй». Билеты на выставку приобретаются отдельно в кассе. Стоимость билетов - 160 и 200 рублей.

В 17:00 - творческая встреча с художником по керамике, членом Союза художников России и одним из авторов выставки «Чаша на двоих» Ларисой Филиной. Вход свободный (6+).

В 18:00 - творческие мастерские.

В 19:30 - игра «Крокодил». Вход свободный (6+).

Одновременно будут работать следующие мастер-классы:

- «Малевич отдыхает». Мастер-класс по росписи ткани в японской технике шибори. Стоимость участия - 600 руб. (12+). Мастер - член Союза дизайнеров России Линда Клявина.

- «Ловец снов». Мастер-класс по созданию украшения интерьера. Стоимость участия - 300 руб. (12+). Мастер - Ольга Кузнецова.

- «Песочные фантазии». Мастер-класс по рисованию цветным песком. Стоимость участия - 150 руб. (3+). Мастер - Галина Титова.

Также все желающие смогут поучаствовать в «Арт-лотерее», итоги которой будут подведены в 19:30 в большом выставочном зале. Победители получат приятные подарки. А еще всех ждёт «Чайная пауза» и «Шляпная фотосессия». С 15:00 до 21:00.

- В Тверской картинной галерее гостей ждет насыщенная программа: экскурсии, музейные и интеллектуальные игры, мастер-классы, встречи с реставраторами, показы фильмов, выступления музыкантов, музейно-театральные вечера. В этот день вы сможете заглянуть в музейное «закулисье» и узнать много нового о жизни галереи.

Время и программа уточняются.

"Ночь в музее" это когда вместо того, чтобы спать, все идут любоваться прекраснымФото: Евгения ГУСЕВА

ПРАЗДНИКИ

«Бал тюльпанов» и обмен растениями

Жителей Твери приглашают на традиционный семейный праздник «Бал тюльпанов».

Посетителей ждут музыкальные сюрпризы, творческие мастер-классы, выставки, пение соловьев и МОРЕ тюльпанов, нарциссов, рябчиков, анемон, примул, гиацинтов, незабудок и сотен тысяч других цветов.

А парой дней ранее в саду пройдет живой флауэркроссинг, или менялка.

Посетителям предлагают приносить не только комнатные цветы, но и садовые растения!

- Сейчас самое время украшать свой сад новыми зелёными друзьями! Приветствуются взрослые растения, малыши, черенки, семена, избытки рассады, - приглашают организаторы.

Ботанический сад ТвГУ, пер. Шевченко, 16.

16 мая в 18:00 - флауэркроссинг. Вход свободный. Посещение сада и оранжереи за отдельную плату.

18 мая в 12:00 - «Бал тюльпанов».

Вход платный: 150 руб. - взрослые, 100 руб. - школьники, студенты и пенсионеры. Дети до 6 лет бесплатно.

Посетителей ждут сюрпризы. Фото: Ботанический сад ТвГУ

КОНЦЕРТЫ

Тверская академическая филармония приглашает

16 мая в 18:30 - «Скрипичные хиты»

Губернаторский камерный оркестр «Российская камерата». Художественный руководитель и дирижёр – Андрей Кружков.

Солисты: лауреаты международных конкурсов - Мадат Худайберганов (скрипка), Анна Мильтонян (скрипка).

В программе: Э. Шоссон. Поэма для скрипки с оркестром, op. 25, А. Вивальди. «Времена года» (4 концерта для скрипки с оркестром).

21 мая в 18:30 - Вечер камерной музыки

Заслуженный артист России Борис Андрианов (виолончель), лауреат международных конкурсов Борис Бровцын (скрипка).

В программе: произведения М. Равеля, З. Кодая, И.С. Баха, И. Глиэра.

23 мая в 18:30 - «Бах на все времена».

Лауреат международных конкурсов Федор Строганов (орган).

В программе: И.С. Бах. Органные токкаты; «Шюблеровские хоралы».

ГАСТРОЛИ

«Концерт на бис» камерного оркестра Игоря Лермана

Камерный оркестр Игоря Лермана - один из лучших музыкальных коллективов России. Оркестр существует с 1989 года и даёт множество концертов в городах России, с успехом гастролирует в зарубежных странах.

Репертуар оркестра обширен: от Корелли и Вивальди до музыки современных композиторов. Множество интересных транскрипций, существенно пополнивших репертуар оркестра, выполняет для своего коллектива художественный руководитель и дирижер, основатель оркестра Игорь Лерман. Знакомые мелодии в его обработке обретают особый колорит, искусно варьируются, предоставляя музыкантам богатые возможности для проявления своей виртуозности.

ККЗ «Панорама»

18 мая в 18:30

Стоимость билетов: 200 – 900 рублей (6+).

Подробности по телефону: 8 905 601 48 80.

Камерный оркестр Игоря Лермана - один из лучших музыкальных коллективов России

ВЫСТАВКИ

«Человек добрейшего сердца. Портрет Тверского губернатора А.Н. Сомова»

Выставка станет первой экспозиционной инициативой музейно-просветительского проекта «Первенствующее сословие: высшее общество Тверской губернии в парадном портрете рубежа XIX-XX веков», призванного познакомить посетителей галереи с видными общественными деятелями и представителями власти, внесшими большой вклад в развитие Тверской губернии.

Посетители смогут увидеть отреставрированный тверскими мастерами, парадный портрет губернатора А. Н. Сомова (1824-1899) в золоченой раме, увенчанной родовым гербом.

Экспонироваться в Гербовом зале Тверского императорского дворца он будет неслучайно, так как история зала в его нынешнем виде тесно связана с историей губернаторской власти и местного общества рубежа XIX-XX веков.

Тверской императорский дворец, Гербовый зал

Выставка будет работать до 23 июня

«Дары с Верхневолжских берегов»

Экспозиция собрана при участии предприятий, входящих в Ассоциацию народных художественных промыслов Тверской области.

Посетители увидят утончённые работы мастериц-золотошвей, керамическую и глиняную посуду и декоративные панно, народные костюмы, вышитые полотенца, резьбу и роспись по дереву, и многое другое.

В рамках выставки будут проводиться экскурсии, мастер-классы, интерактивные программы для детей, Дни промыслов.

Музейно-выставочный центр им. Л. Чайкиной ТОДНТ, ул. Салтыкова-Щедрина, д. 16.

Выставка будет работать до 29 июня