Илья Ковальчук попробует подправить свою статистику на чемпионате мира по хоккею

В пятницу, 10 мая, в Словакии стартовал чемпионат мира по хоккею, в котором один из фаворитов - сборная России. Для тверичан особенный интерес этот турнир представляет из-за того, что в главной команде страны играет Илья Ковальчук.

Для некоторых экспертов и любителей хоккея вызов Капитана Крюка в сборную стал неожиданностью. Прошедший сезон в НХЛ у форварда, как и у всей его команды, явно не задался. «Лос-Анджелес» занял последнее место в Западной конференции, а Илья провел один из худших сезонов в своей карьере. За 64 игры он забил 16 шайб и отдал 18 голевых передач, при этом коэффициент его полезности составил удивительные -26. После провального сезона североамериканская пресса катком проехалась по команде из «города ангелов» и поставила под сомнение целесообразность содержания в составе такого высокооплачиваемого возрастного игрока.

Однако неудачный сезон не стал причиной для невызова Ильи Ковальчука в сборную. Главный тренер сборной Илья Воробьев не только не оставил его за бортом, но и назначил капитаном команды. За плечами игрока внушительный опыт, в том числе в международных матчах, поэтому решение выглядит вполне логичным.

В итоге в трех стартовых матчах сборной России удалось одержать три победы. Поочередно были повержены норвежцы (5:2), австрийцы (5:0) и чехи (3:0). В матче против сборной Австрии Ковальчук отдал голевую передачу и забил решающую шайбу.

Что касается статистики других игроков нашей команды, то по системе гол + пас лидирует Никита Кучеров (2+4), следом идет Никита Гусев (2+3), а замыкает тройку лидеров Евгений Дадонов с четырьмя забитыми шайбами. Интересно, что по прошествии матчей наибольший вклад в успех сборной внесли именно представители НХЛ. Плотный строй игроков заокеанской лиги разбавил только представитель СКА Динар Хафизуллин, в активе которого две голевые передачи.

На сегодняшний день сборная России не потеряла ни одного очка. В трех матчах наша команда сумела набрать девять очков, при этом показав лучшую разницу забитых и пропущенных шайб (13-2). Уже 15 мая россияне проведут матч против итальянцев, которые обитают на дне группы «B» без единого очка в копилке. Трансляция игры начнется в 21.15 по каналу Матч ТВ.