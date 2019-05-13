Где жителям Твери смыть с себя рабочую грязь, если в квартире нет горячей воды

В Твери начались пусть и не неожиданные, но все равно неприятные отключения горячей воды. Для тех, у кого есть водонагреватель это и не проблема вовсе, хотя и не совсем экономично. Мы же предлагаем несколько вариантов вполне комфортного очищения тела.

Начнём с муниципальных бань и душевых павильонов.

Баня № 2

Тверь, ул. Горького, 202 (остановка «Ленинградская застава»)

(4822) 55-52-37

Баня работает с 8.00 до 20.00

В будние дни помывка обойдётся в 260 рублей, в выходные - 280. По вторникам скидки - 200 рублей за сеанс, в среду санитарный день. Дети до 7 лет моются за 130 рублей. Провести в бане можно 2 часа 30 минут. Есть два отделения: мужское и женское. Кроме того в мужском отделении имеется и турецкая баня. Таз вам выдадут на месте, а остальные принадлежности надо принести с собой. Веников в наличии пока нет. Правда сейчас, с 13 мая, баня отключена от горячей воды на две недели.

Баня № 4

Тверь, ул. 15 лет Октября, 10

(4822) 58-15-51

Баня функционирует с 9.00 до 21.00, кроме четверга - санитарный день. Помыться в будни получится за 260 рублей, а в среду за 200. В выходные цена возрастет до 280 рублей. За детский билет (до 14 лет) придется отдать 130 рублей. В бане вам выдадут тазик, а остальные принадлежности надо брать с собой. Веников в наличии нет. Есть женское и мужское отделения. Имеются там и две сауны, за пользование которыми придется заплатить 530 рублей. Со слов администратора воду в заведении отключат "где-то в июле".

Душевой павильон № 1

Тверь, б-р Радищева, 40

(4822) 34-83-90

Заведение работает с 11.00 до 19.00, кроме вторника и среды. За одну помывку надо будет отдать 130 рублей. Ребенка до семи лет можно помыть за 10 рублей, а старше этого возраста уже по взрослому тарифу. Отправляясь на помывку не забудьте взять все необходимые принадлежности. Провести под душем можно не более 45 минут. Горячую воду в павильоне должны отключить с 12 или 13 августа.

Душевой павильон № 2, что на Бобкова, в настоящее время находится на ремонте, и открыться он должен в конце мая. График работы заведения, а также актуальные тарифы, станут известны позднее, однако они вряд ли будут сильно отличать от аналогичных заведений. А вот в бане №6 помыться и вовсе не удастся. Она закрыта.

Ещё вполне законно можно помыться в бассейнах. Разовое посещение взрослыми стоит порядка 300 рублей, детьми 140 - 200. Помывка - обязательное условия как перед нырянием в бассейн, так и после.

Также можно посетить любой тренажёрный зал. Разовое посещение зала взрослым стоит 200 рублей, ребёнком - 150. Главное, уточните, не отключена ли у них горячая вода, а то вместо свежести, не помывшись после тренировки, только усугубите ситуацию с ароматами вокруг себя.