2019-05-09T21:51:45+03:00
Общество

В Бессмертном полку Твери люди плакали, как будто война закончилась вчера

Ветераны и горожане отметили День Великой Победы
Альберт БОЙКОВ
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Иван Александрович ушёл на войну 16-летним подросткомИван Александрович ушёл на войну 16-летним подросткомФото: Альберт БОЙКОВ
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9 мая вся страна отмечает День Великой Победы. Много хороших людей и светлых умов забрала та страшная война. Свидетелей того времени еще достаточно, а вот участники тех событий потихоньку уходят в вечность. Годы берут своё и всех.

Корреспондент «КП»-Тверь» побывал на параде Победы и акции «Бессмертный полк», где наиболее остро чувствуется и горечь войны, но вместе с тем и гордость за своих великих предков.

По обычаю Парад Победы проходил у обелиска Победы, где в этот день традиционно собрались не только горожане, но и ветераны. Немало из них были в парадной форме. Иван Александрович Евдокимов, 92-летний старец, ушедший воевать с захватчиками 16-летним подростком - сегодня, под стать событию, был при наградах. Опираясь одной рукой на палочку, а другой держась за средних лет женщину, он сел на одно из приготовленных для фронтовиков кресел. Перед этим ему пришлось несколько раз совершить проход вдоль трибун, чтобы найти своё именное место.

Разговор с Иваном Александровичем получился короткий, но ёмкий. Сибиряк родился на Алтае на берегу озера Телецкое. Во время войны был артиллеристом и связистом. Прошел с боями Севастополь, Крым, Белоруссию, Литву, Латвию, Эстонию - и как сказал «чуть-чуть Польши». Медаль за боевые заслуги он получил практически сразу после того, как оказался на фронте, а после того как особо отличился в Белоруссии - на его груди засияла награда «За отвагу».

Война ветерана закончилась на Балтийском берегу в апреле 1945 года. Во время нашего диалога из его глаз текли слезы, которые, как мне показалось, он и не замечал. После завершения беседы я попросил его о фотографии. Сначала ветеран сидел, но потом преодолевая себя сначала встал, а после и вовсе отложил свою палочку. Вот такой сибиряк. Попрощались с Иваном Александровичем мы тепло. Будто знали друг друга не один год.

А в 15 часов началось шествие «Бессмертного полка», который в итоге собрал под свои знамена 35 тысяч человек. Был в его составе и губернатор Игорь Руденя, который нёс портрет своего деда-фронтовика Михаила Михайловича Рудени. Перед началом шествия удалось пообщаться с потомками ушедших в вечность.

Светлана (слева) и Ирина Алексеевна (крайняя справа) Фото: Альберт БОЙКОВ

Светлана (слева) и Ирина Алексеевна (крайняя справа)Фото: Альберт БОЙКОВ

Увидев группу женщин, две из которых держали в руках портреты, я подошел к ним:

- Меня зовут Ирина Алексеевна, я несу портрет своего папы. В 16 лет в Смоленской области он ушел в партизанский отряд и до конца войны был в рядах советской армии. Дошел до Берлина. Умер в 2007 году. Мы им гордимся, - после этих слов женщина не смогла сдержаться и заплакала.

Другая женщина представилась Светланой.

- Это мой дед - Беляков Матвей Степанович. Я не очень много о нем знаю. Мой отец очень долго его разыскивал, но к сожалению, так и не нашел. Через интернет мне удалось выяснить, что дед был артиллерист - награжден орденом Красной звезды. Закончил войну в Прибалтике, в Вайнёде, где и похоронен. День Победы для меня это гордость, ведь деды себя не жалели и шли на смерть.

После этого женщины вместе с еще 35 тысячами человек встали в ряды «Бессмертного полка» и проследовали с ним до Обелиска Победы.

В "Бессмертном Полку" ехали военные УАЗы Фото: Альберт БОЙКОВ

В "Бессмертном Полку" ехали военные УАЗыФото: Альберт БОЙКОВ

В шествии приняли участие 35 тысяч человек Фото: Альберт БОЙКОВ

В шествии приняли участие 35 тысяч человекФото: Альберт БОЙКОВ

В Параде Победы принимали участие не только мужчины, но и женщины Фото: Альберт БОЙКОВ

В Параде Победы принимали участие не только мужчины, но и женщиныФото: Альберт БОЙКОВ

Подготовка к Параду Фото: Альберт БОЙКОВ

Подготовка к ПарадуФото: Альберт БОЙКОВ

ИСТОЧНИК KP.RU

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