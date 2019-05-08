"Мы с тобой, сестра, еще станцуем!": В Твери прошел "Вальс Победы"

Большой, просторный зал... Столы, на которых все готово к чаепитию и, конечно, гости, ради которых все и было задумано... Причем гости абсолютно разные - и по возрасту, и по жизненному опыту, и по воспоминаниям о Великой Отечественной войне.

КРЕПКАЯ НИТЬ ДВУХ ПОКОЛЕНИЙ

В преддверии 9 мая во Дворце культуры "Пролетарка" прошло по-настоящему эмоциональное, очень искреннее и доброе мероприятие "Вальс Победы". В этот день в зале присутствовали и те, кто помнил то непростое время и те, кто изучал эту тему лишь по книгам и в школе.

- Пролетарский "Вальс Победы" - для нас это мероприятие стало хорошей традицией. Родилось оно, когда вся наша страна находилась на душевном подъеме, в год 70-летия Великой Победы. Главное, что мы хотим - соединить, хотя бы на некоторое время, два поколения. Сблизить, чтобы одни смогли передать те самые воспоминания, дух той эпохи, другим. Если эта нить между поколениями будет прочной, то наша страна, наша малая Родина будет крепко стоять на ногах. Пожелаем же друг другу крепкого здоровья и долгих лет жизни, - приветствовала всех гостей праздника заместитель директора ДК "Пролетарка" Людмила Ромицына.

И эти слова показались еще более ценными, когда при зачитывании списка участников праздника некоторые из ветеранов Великой Отечественной войны, тружеников тыла, детей войны не вставали на приветствие. И эти секунды ожидания, когда мы пытались отыскать их глазами в зале, говорили о многом и разном... И тогда мы просто стали аплодировать и тем, кто смог найти силы и пришел, и тем, кого на этом празднике с нами не было.

Заместитель директора ДК "Пролетарка" Людмила РомицынаФото: Ирина ТАРАСОВА

ДВЕ ПОДРУГИ

С одного конца зала на другой маленькими легкими шажками спешит бабушка. Оказывается для того, чтобы обнять другую бабушку, свою близкую подругу. Невысокие, седенькие, с необыкновенно лучистыми глазами и светлыми лицами. На пиджаках обеих - медали в два ряда. Увидев друг друга, они улыбаются и нежно обнимаются.

Мария Ивановна Кузнецова и Мария Ивановна Потапова... Одна во время войны была санитаркой, другая - медсестрой в хирургическом отделении.

- Обе Марии Ивановны - это наша гордость. Ходят в нашу Организацию пенсионеров в Пролетарском районе уже больше 25 лет. Очень активные, очень жизнерадостные, ведут активный образ жизни. 9 мая опять будут выступать, в том числе и перед солдатами, - рассказывает мне председатель организации Валентина Дубова.

Таких, красивых, улыбчивых, я их и фотографирую.

Две подружки - Мария Ивановна Кузнецова и Мария Ивановна ПотаповаФото: Ирина ТАРАСОВА

ТАНГО И ВАЛЬСЫ

Такого формата праздника я не видела больше нигде. Небольшой концерт с участием творческих коллективов "Пролетарки" и гостей из Некрасовского Центра кадетского воспитания, казачьей кадетской дружина школы № 24 города Твери. Затем чаепитие, дружеское общение, небольшой мастер-класс от студии бального танца «Овация», и, наконец,... настоящие танцы.

Вы думаете ветераны или труженики тыла уже не танцуют? Ошибаетесь! Танго, вальсы времен Великой отечественной войны, до мурашек узнаваемые фронтовые песни и... кружение, кружение, кружение...

В этот вечер танцевали все. Необыкновенно трогательно и вместе с тем торжественно выглядело, когда красивых женщин без возраста на вальс приглашали молодые ребята. И, надо сказать, поучиться грации и легкости в тот вечер было у кого...

"Вальс Победы в Твери"Фото: Ирина ТАРАСОВА

Были и юные гостиФото: Ирина ТАРАСОВА

И гости постаршеФото: Ирина ТАРАСОВА

И вот такие красавицыФото: Ирина ТАРАСОВА

Мероприятие началось с концертаФото: Ирина ТАРАСОВА

Выступали даже совсем юные ребятаФото: Ирина ТАРАСОВА

А продолжилось мероприятие танцамиФото: Ирина ТАРАСОВА

"Вальс Победы" в Твери. Фото: ДК "Пролетарка"

"Вальс Победы" в ТвериФото: Ирина ТАРАСОВА

"Вальс Победы" в ТвериФото: Ирина ТАРАСОВА