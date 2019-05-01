За достойный труд и социальную справедливость: по Твери прошла первомайская демонстрация

С погодой участникам шествия повезло, Первомай выдался сухим, солнечным и тёплым. Стартовали без опозданий, сразу как прибыл губернатор Тверской области Игорь Руденя, около 10 часов утра. Глава региона возглавил демонстрацию. В одном ряду с ним шли заслуженные тверичане - Герои Социалистического Труда, кавалеры Ордена Трудовой Славы, выдающиеся жители региона.

Следом за главной колонной шествовали спортсмены, коллективы от муниципалитетов Тверской области, районов Твери, коллективы предприятий и организаций, работники и ученики школ, колледжей и вузов, музыканты, коллективы учреждений культуры. Всего в шествии приняли участие около 15 тысяч человек. В руках демонстранты несли флаги, транспаранты, воздушные шары и огромные бумажные цветы, на манер тех, что украшали шествия советских первомайских демонстраций. А вот красных гвоздик не было.

В первом ряду главной колонны шёл губернатор Игорь РуденяФото: Виктория ТУШКОВА

С трибун, расположенных на площадях Ленина и Михаила Тверского, звучали лозунги - за мир, достойный труд, стабильность и социальную справедливость.

Участники демонстрации приходили как поодиночке, так и с семьями. Были и такие, кто привёл на мероприятие свою собаку и прошёл весь путь с питомцем на руках.

Губернатор шёл во главе колонны один, без семьи. А вот Антон Стамплевский, уполномоченный по защите прав предпринимателей в Тверской области, привёл дочерей. Старшая, Полина, уже участвовала в праздничном шествии в пошлом году, младшая, Катя, пришла впервые, но сообщила, что ей всё нравится. В будущем году девчонки планируют взять с собой и младшего братика.

Антон Стамплевский с дочерьми на демонстрацииФото: Виктория ТУШКОВА

Самая сложная задача в процессе шествия лежала на плечах троих ребят в спортивных кимоно, несущих флаги России, Тверской области и Твери. Они шли первыми и задавали темп всей демонстрации. Тренер командовал держать нужную скорость, которая была достаточно резвой, и некоторые демонстранты даже позволили себе немного отстать. Легендарный тверской ветеран, генерал-майор Анатолий Васильевич Благодёров, ветеран Великой Отечественной и войны во Вьетнаме, оторвался от своей колонны, благодаря чему нам удалось с ним побеседовать.

- Демонстрация спокойная, это я сам опоздал! – смеётся Анатолий Васильевич. – Вот раньше, на прежних демонстрациях, помню, всегда на трибуне стоял, на Советской площади. Колоны быстро шли. Каждую приветствовали долгим «Ура!», всё громко, стремительно. Нынче спокойнее, конечно.

«Комсомолку», кстати, генерал-майор очень уважает, сообщил, что старается читать каждый номер: «Интересно пишете! И так много – читать не успеваем».

Генерал-майор Анатолий Васильевич Благодёров, ветеран Великой Отечественной и войны во ВьетнамеФото: Виктория ТУШКОВА

Пока «КП»-Тверь» беседовала с ветераном, большинство демонстрантов собралось на площади Славы, где уже звучала громкая музыка и выступали танцевальные коллективы. Участники шествия, наконец, смогли расслабиться и вволю нафотографироваться.

Губернатор Игорь Руденя выступил перед прессой, поздравил всех с Первомаем.

- Настроение бодрое, - сообщил глава региона и напомнил, что 1 мая – прежде всего праздник труда. – Сегодня здесь собрались лучшие трудовые коллективы, представители трудовых династий, Герои труда, те, кто посвятил свои жизни работе на благо Тверского региона. Здесь также все наши руководители, главы муниципальных образований, депутаты. Сегодня очень хороший день: прекрасная погода, прекрасное настроение, поэтому мы всем желаем такого же настроения и только позитивных событий! Спасибо всем и Христос Воскресе!

К двенадцатому часу участников праздника на площади Славы поубавилось. Люди начали расходиться по домам, собирали в охапки флаги и транспаранты, подтягивались к палаткам, торгующим пирожками и другими угощениями.

Темп задавали трое ребят с флагамиФото: Виктория ТУШКОВА

Демонстрацию украшали транспаранты, шары и бумажные цветыФото: Виктория ТУШКОВА

Демонстранты пришли не только с семьями, но и с пушистыми питомцамиФото: Виктория ТУШКОВА

Технический прогресс: на демонстрацию на гироскутереФото: Виктория ТУШКОВА

Участники первомайской демонстрацииФото: Виктория ТУШКОВА

Участники первомайской демонстрацииФото: Виктория ТУШКОВА

Самые маленькие участники праздника ещё сидят в коляскахФото: Виктория ТУШКОВА

Шары улетели в небоФото: Виктория ТУШКОВА

Секрет успешного селфи в улыбкеФото: Виктория ТУШКОВА